شركتا GAS Entec وAG&P تتعاونان لبناء محطة استراتيجية للغاز الطبيعي المسال في المملكة الأردنية الهاشمية

تُعد محطة الغاز الطبيعي المسال في العقبة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقلال والأمن الطاقوي للأردن

تعتمد الأردن، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 48.6 مليار دولار أمريكي، تاريخياً على غاز خطوط الأنابيب كوقود رئيسي لمتطلباتها من الطاقة والصناعة

ستكون هذه المحطة أول منشأة دائمة برية لاستقبال وتفريغ الغاز الطبيعي المسال في المملكة.

يشمل نطاق المشروع الأعمال الهندسية والمشتريات والأعمال الإنشائية وأعمال التركيب والتشغيل ( EPCIC ) لمرفق إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال بقدرة 720 مليون قدم مكعب في اليوم، وصولًا إلى الأعمال البحرية والرصيف البحري وغيرها من المكونات الأخرى المرتبطة بالمشروع

التشغيل المتوقع للمحطة في الربع الثاني من عام 2026.

شركة تطوير العقبة ( ADC ) هي الشركة المسؤولة عن البنية التحتية في العقبة المملوكة للدولة والعميل لهذا المشروع.

سيول، كوريا الجنوبية, 21 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- مُنح عقد إنشاء محطة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح البرية لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال LNG إلى حالته الغازية في ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى ائتلاف شركات يضم شركة GAS Entec الرائدة في مجال البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال LNG، وشركتها الأم AG&P، وشركائها المحليين بقيادة شركة Issa Haddadin. تم ترسية المناقصة على ائتلاف الشركات سالف الذكر من قبل شركة تطوير العقبة ((ADC، وهي الشركة المسؤولة عن البنية التحتية في العقبة المملوكة للدولة والعميل لهذا المشروع.

(L-R): Murad Al-Sharif, CEO, IHPCO; Chong Ho Kwak, CEO, GAS Entec; Nishant Sharma, Commercial Head, GAS Entec & Senior Vice President, AG&P; His Excellency Hussein Safadi, CEO, ADC; ⁠Omar Albdour, Energy Unit Head, ADC

ويغطي المشروع نطاقًا واسعًا من الأعمال، بدءًا من الأعمال الهندسية والمشتريات والأعمال الإنشائية وأعمال التركيب والتشغيل (EPCIC) لمرفق إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال LNG بقدرة 720 مليون قدم مكعب في اليوم، وصولًا إلى الأعمال البحرية والرصيف البحري وغيرها من المكونات الأخرى المرتبطة بالمشروع والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه وتشغيله بنجاح خلال فترة زمنية قياسية تبلغ 22 شهرًا.

وتُعد هذه المحطة أكبر مشروع للطاقة في الأردن، حيث ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاقتصاد الوطني والتجارة وبيئة الخدمات، فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة في الأردن.

يعتمد الأردن بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاته من الطاقة والصناعة، إلا أنه يواجه تحديات في استمرارية الإمداد. ستوفر محطة الغاز الطبيعي المسال LNG الجديدة للأردن المرونة اللازمة للوصول إلى الغاز الطبيعي المسال LNG من مختلف الموردين العالميين، مما يضمن مصدرًا مستقرًا وآمنًا للطاقة.

تم اختيار شركتي GAS Entec وAG&P من بين مجموعة من الشركات المتنافسة بناءً على مؤهلاتهما القوية وحلولهما الفعالة من حيث التكلفة التي تستفيد من تقنيات Gas Entec الحديثة في تجميع وتصنيع المكونات الرئيسية لمحطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال في كوريا ونقلها إلى مواقع المشاريع في جميع أنحاء العالم.

تُعتبر هذه الجائزة المرموقة إنجازًا كبيرًا لشركتي GAS Entec و AG&Pوتُسلط الضوء على مكانتهما العالمية في صناعة الغاز الطبيعي المسال LNG.

وفي هذا الصدد، قال Chong Ho Kwak، الرئيس التنفيذي لشركة GAS Entec: "هذا المشروع يُثبت التزامنا بتقديم حلول مبتكرة وفعالة في قطاع الغاز الطبيعي المسال LNG ويُضاف إلى قائمة إنجازاتنا المرموقة".

وقال Nishant Sharma، رئيس الشؤون التجارية لدى شركة GAS Entec ونائب الرئيس الأول في مجموعة AG&P: "نفتخر باختيارنا لهذا المشروع الحيوي الذي سيساهم بشكل كبير في أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية للأردن. إن الثقة التي أظهرتها شركة تطوير العقبة ADC في شركتي GAS Entec وAG&P تُؤكد تفانينا في تقديم حلول تركز على العملاء وقدرتنا على توفير بنية تحتية عالمية المستوى للغاز الطبيعي المسال LNG بتكلفة فعالة".

ومن جانبه، قال عمر البدور، رئيس وحدة الطاقة في شركة تطوير العقبة ADC: "يشرفنا أن نتعاون مع كيانات مرموقة في مجال البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال LNG على غرار شركتي GAS Entec وAG&P لتقديم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيكون علامة فارقة في استمرار انتقال بلدنا نحو الطاقة الموثوقة. ونحن نتطلع إلى تشغيل المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2026".

سيُساهم مشروع محطة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح البرية لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال LNG في تعزيز مكانة شركتي GAS Entec وAG&P كشركات رائدة في تطوير محطات الغاز الطبيعي المسال LNG. ويُكمل هذا المشروع مجموعة المشاريع الشاملة التي نفذتها الشركتين، بما في ذلك محطات الغاز الطبيعي المسال LNG في إندونيسيا والفلبين، وتحويل أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال LNG إلى وحدات عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال FSU في جميع أنحاء العالم، وتحويل ناقلتين للغاز الطبيعي المسال LNG، وثلاث سفن لتسييل الغاز الطبيعي المسال LNG في أمريكا الشمالية واليابان وسنغافورة على التوالي.

نبذة عن شركة GAS Entec:

شركة GAS Entec هي شركة استشارية متخصصة في مجال الطاقة والبنية التحتية لمشروعات الغاز الطبيعي المسال LNG، وكائن مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية، وتقود الشركة عملية التحول في قطاع الطاقة نحو الوقود النظيف. تتخصص الشركة في توفير حلول شاملة للبنية التحتية لمشروعات الغاز الطبيعي المسال LNG، بما في ذلك محطات تحويل الغاز الطبيعي المسال LNG إلى كهرباء، وسفن تسييل الغاز الطبيعي المسال LNG، والمحطات العائمة الصغيرة للغاز الطبيعي المسال LNG، وتحويل ناقلات الغاز الطبيعي المسال LNGC إلى وحدات عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال FSRU. بالتعاون مع شركائها الكوريين، Donghwa Entec (www.dh.co.kr)وDonghwa Pneutec (http://www.dhkomp.co.kr/)، تقف شركة GAS Entec في طليعة الابتكار في قطاع الطاقة.

https://gasentec.com/

للاستفسارات: [email protected]

نبذة عن شركة AG&P International

شركة AG&P هي شركة عالمية رائدة في تطوير وتشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال LNG والخدمات اللوجستية للغاز وحلول توزيع الغاز. تقدم AG&P أعمال البنية الأساسية لتوصيل الغاز الطبيعي بأمان وسهولة في الأسواق الجديدة والمتنامية.

https://agpglobal.com/

للاستفسارات: [email protected]

نبذة عن شركة تطوير العقبة ADC:

شركة تطوير العقبة (ADC) هي شركة مملوكة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، وتم تأسيسها لتشييد البنية التحتية الاستراتيجية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ASEZA بالأردن وتحسين مشاركة القطاع الخاص في تطويرها وإدارتها لتحفيز الاقتصاد وتعزيز النمو والتطور في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ASEZA بالأردن.

https://www.adc.jo/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2485420/GAS_Entec_LNG_Terminal_Jordan.jpg