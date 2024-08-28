شركتا Huawei وVodacom Tanzania تُطلقان مبادرة DigiTruck لتعزيز التحول الرقمي الشامل والمستدام في تنزانيا

دار السلام، تنزانيا, 28 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركتا Huawei وVodacom Tanzania عن إطلاق مبادرة DigiTruck لتوفير التعليم الرقمي والمهارات الرقمية للشعب التنزاني.

تأتي هذه المبادرة لتكمل رؤية الحكومة التنزانية الرامية إلى تعزيز الابتكار والشمول والتنمية المستدامة من خلال استخدام التقنيات الرقمية.

Distinguished guests at the DigiTruck launch officiated by Hon. Dr. Doto Mashaka Biteko, Deputy Prime Minister of the United Republic of Tanzania (fourth from right) The DigiTruck mobile classroom

شهد إطلاق المبادرة حضور رسمي رفيع المستوى، حيث افتتح المبادرة معالي الدكتور Doto Mashaka Biteko، نائب رئيس وزراء جمهورية تنزانيا الاتحادية، بحضور معالي Jerry William Silaa، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السفير Chen Mingjian، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تنزانيا، إلى جانب نخبة من الضيوف المتميزين من القطاعين العام والخاص.

ومن جانبه، قال معالي Doto Mashaka Biteko، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة في تنزانيا: "يشرفني أن أكون هنا ممثلاً لرئيس جمهورية تنزانيا المتحدة في هذه المناسبة التاريخية. وأود أن أهنئ Huawei وVodacom على هذه المبادرة العميقة التي ستعزز بشكل كبير جهود الحكومة في التحول الرقمي. تشير البيانات بوضوح إلى أننا كأمة ما زال أمامنا الكثير من العمل لسد الفجوة الرقمية وتحسين مستويات المعرفة الرقمية. ومن الواضح أن الحكومة والقطاع الخاص يجب أن يتكاتفا معًا لمعالجة هذا التحدي. بلدنا بلد كبير، ولذلك أدعو Huawei وشركاءها إلى التفكير في إضافة المزيد من DigiTrucks للوصول إلى المزيد من الناس وتسريع الثورة الرقمية في تنزانيا".

أكد معالي William Silaa، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الحاجة الملحة لتعزيز التعليم الرقمي والمالي في تنزانيا لتمكين البلاد من اللحاق بالثورة الرقمية الجارية.

وقال معالي الوزير Silaa: "لقد وضعت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة تركيزًا كبيرًا على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، بما في ذلك المهارات الرقمية، كأساس لتنمية البلاد. نعتقد أن مستقبل تنزانيا يكمن في أيدي شبابنا، وتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة هي أولويتنا القصوى. تماشياً مع ذلك، أطلقت الحكومة العديد من البرامج، بما في ذلك التدخلات السياسية مثل استراتيجية الاقتصاد الرقمي الوطني لمدة 5 سنوات لعام 2024، بهدف تعزيز المهارات الرقمية في جميع أنحاء البلاد. سيساعد إطلاق مشروع DigiTruck، الذي تم تمويله من قبل Huawei وVodacom، في تعزيز قدراتنا الرقمية الوطنية وتمكين تنزانيا من الارتقاء في التصنيف العالمي".

صُمم برنامج مبادرة DigiTruck في تنزانيا لتوفير التدريب على المهارات الرقمية في المناطق النائية من البلاد، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام Huawei بالشمولية الرقمية من خلال مبادرة TECH4ALL، التي تهدف إلى تعزيز العدالة والجودة في التعليم لصالح المجتمعات النائية والفئات المحرومة في تنزانيا.

"يعد مشروع DigiTruck الذي أطلقته شركتي Huawei وVodacom ليس فقط مبادرة رئيسية لتعميق الصداقة والثقة بين شعبي البلدين بشكل مستمر، بل أيضًا تعاونًا عمليًا لتعزيز الشمول الرقمي والتعاون التنموي المستدام في مجال التقنيات الرقمية، لتحقيق رؤية التحول الرقمي في تنزانيا". هذا ما قاله سعادة السفير Chen Mingjian، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تنزانيا.

ستجوب الشاحنة الرقمية DigiTruck أرجاء تنزانيا، حيث ستغطي عشر مناطق خلال السنة الأولى. وستستخدم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة لجعل التعليم الجيد في متناول المزيد من الناس، خاصة الطلاب في المناطق النائية. وبحلول نهاية السنة الثانية، يهدف المشروع إلى تغطية جميع أنحاء البلاد وجلب فوائد التعليم الرقمي لآلاف التنزانيين. وقد تعهد كل من الرئيسين التنفيذيين CEOs لشركتي Vodacom Tanzania وHuawei بالعمل معًا لجعل هذا المشروع قصة نجاح حقيقية في تنزانيا.

يأتي إطلاق هذه المبادرة بعد توقيع مذكرة تفاهم (MoU) في 15 فبراير 2024 بين الشركتين، مما يمهد الطريق لاستكشاف فرص التعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، والمشاركة في تسريع نمو الشركات الناشئة، وتطوير المهارات الرقمية.

لا تقتصر مبادرة DigiTruck على تنزانيا فقط، بل قامت Huawei بتطبيقها بنجاح في 18 دولة، حيث استفاد منها أكثر من 93,000 شخص حول العالم.

نبذة عن مبادرة TECH4ALL الخاصة بشركة Huawei

TECH4ALL هي مبادرة وخطة عمل الشمول الرقمي طويلة المدى من Huawei. TECH4ALL والتي تم تمكينها من خلال التقنيات والشراكات المبتكرة، تم تصميمها للمساعدة في تعزيز الشمول والاستدامة في العالم الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة TECH4ALL الخاصة بشركة Huawei من خلال

https://www.huawei.com/en/tech4all

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الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2490351/Distinguished_guests_at_the_DigiTruck_launch_officiated_by_Hon__Dr__Doto_Mashaka_Biteko__Deputy_Prim.jpg

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2490352/The_DigiTruck_mobile_classroom.jpg