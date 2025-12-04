شركتا Kajima وAccor تعلنان عن Raffles Residences Bali: مجتمع من المنازل الفاخرة للغاية في عقار ساحلي معزول بمساحة 5.3 هكتارات

بالي، إندونيسيا، 4 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت كلٌّ من Accor وKajima Development Pte Ltd اليوم عن إطلاق Raffles Residences Bali، وهو تشكيلة حصرية من 28 منزلًا فاخرًا للغاية يتم طرحها على عدة مراحل، وتقع داخل عقار خاص مساحته 5.3 هكتارات بجوار Raffles Bali في جيمباران. تمثل المساكن معيارًا جديدًا للمعيشة السكنية ذات العلامات الفندقية في بالي، حيث تُقدِّمُ التميُّز المعماري، والخصوصية الكاملة، والوصول السلس إلى تجربة خدمة Raffles الأسطورية.

Raffles Residences Bali

يقع مشروع التطوير على جُرفٍ صخريٍ خلّاب مُحاطٍ بالغابات يوفّر إطلالات واسعة على المحيط الهندي وعلى أكثر الجبال قدسية في بالي، ويمكن الوصول إليه عبر طريق خاص مخفي، وهو مُخططٌ بكثافة عمرانية منخفضة بشكل استثنائي. صُمم كل مسكن ذي علامة تجارية للحفاظ على الخصوصية، ومع ذلك فهو على بُعد دقائق فقط من مرافق Raffles Bali الحائزة على الجوائز — وهو عرض محجوز لعدد محدود من المشترين الذين يقدّرون الحرفية، والحصرية، ومسكنًا مستقلاً في إحدى أكثر المناطق المحميّة في بالي.

قام بتطوير المساكن شركة PT Jimbaran Greenhill — بقيادة شركة Kajima Development Pte Ltd وبالشراكة مع شركة PT Jimbaran Hijau — ويديرها شركة Raffles Hotels & Resorts. ومع إطلاقها في الربع الثاني من عام 2026، تتراوح المنازل ما بين 3 إلى 5 غرف نوم وتبدأ مساحاتها الداخلية من 502 مترًا مربعًا، وتوفر إطلالات على المحيط أو الجرف الصخري أو إطلالات تجمع بينهما.

يبحث المشترون الحكماء بشكل متزايد عن منازل مزودة بخدمات كاملة تجمع بين الأمان الاستثماري والمعيشة دون عناء. توفّر المساكن ذات العلامات التجارية راحة البال، والصيانة الاحترافية، وقيمة إعادة بيع قوية — وهو مزيج أدى إلى تسارع الطلب على أكثر السواحل حصرية في الجزيرة.

تُعزّز هذه المساكن الجديدة مكانة مجموعة Accor الريادية في قطاع المساكن ذات العلامات التجارية، إذ تدير المجموعة اليوم أكثر من 50 مُجتمعًا سكنيًا بعلامات تجارية عبر أكثر من 25 علامة ضيافة متميزة، كما تُعزّز خطّها الإقليمي من المشاريع الفاخرة عبر إضافة مشروع رئيسي في واحد من أكثر أسواق الترفيه طلبًا في آسيا. سيصبح مجتمع Raffles Residences Bali مثالًا لإستراتيجية التوسع السكني ذي العلامات التجارية الخاصة بالمجموعة عبر المدن المحورية ووجهات المنتجعات الشهيرة.

منهج تصميم يسترشد بالأرض والضوء والدقة

إنها خطة رئيسية، وضعها James Hyatt Studio (الولايات المتحدة)، تنسجم فيها التضاريس الطبيعية المذهلة مع الإطلالات الواسعة على المحيط. فهنا، تضاريس الأرض يحدُّها خليج جيمباران من الشمال ووادٍ أخضر من الغرب، مما يجمع بين سمات البحر والجبال في مشهد واحد.

ومن خلال احترام المنحنيات الموجودة والأشجار الناضجة، والاستفادة من الضوء الطبيعي، يقوم التخطيط الدقيق بتشكيل مُجمّع سكني منعزل ومتناسق تمامًا مع الطبيعة. حيث وُضِعَ كل مسكنٍ بعناية ليعكس الطابع الفريد لبيئته، مع الاستفادة بأقصى درجة من الإطلالات الخلّابة على المحيط.

يتميز تصميم المساكن، بقيادة Kajima جنبًا إلى جنب مع Area Designs ومقرها سنغافورة وبالي، بمساحات مفتوحة ودافئة مع التركيز البالغ على الاعتدال وتناسق النِسَب.

إن استخدام المواد الطبيعية المصقولة، بما في ذلك حجر باليمانان الجيري المَحلي وألواح سوكابومي الخضراء، بالإضافة إلى الأخشاب الإندونيسية الصلبة مثل التَيك والخشب الحديدي (ironwood)، فضلاً عن المنسوجات المُصممة خصيصًا، يعكس اللغات الثقافية لبالي وإندونيسيا بأسلوب جديد لكن مناسب لكل عصر.

ويتم توظيف الضوء الطبيعي ونسيم الهواء السائد بعناية، مع مراعاة الخصوصية بحرصٍ بين المساكن بما يضمن الراحة والعزلة. تشمل المزايا: مساحات للمعيشة وتناول الطعام تمتد بانسيابية بين الداخل والخارج، إضافةً إلى مسابح بدون حافة (infinity-edge) بطول يتراوح ما بين 15 و20 مترًا، ومساحات خارجية واسعة، مع أجنحة مُظللة على الجانب المُطلّ على المناظر في كل مسكن. أما تنسيق الحدائق، فيتميّز بطبقات غنية لكنها مُحكمة التنظيم ضمن كل مُجمّع، مع مجموعة مختارة بعناية من النباتات المحلية.

يمتد إرث الدكتور الراحل Shoichi Kajima — الذي صمّم وامتلك مسكنه في The Batujimbar، أحد أبرز المعالم في العمارة الاستوائية الحديثة — بهدوء في كل عنصر من عناصر التصميم. ويضمن الأثر النهائي، المُتحقق فقط عبر عملية تصميم صارمة، عمارةً بجودة مناسبة لكل زمن تنضح بالأناقة وتمنح إحساسًا عميقًا بالارتباط بالمكان.

"مع Raffles Residences Bali، سعينا إلى ابتكار شيء لا يوجد إلا في هذا الموقع — موقعٌ يمتاز بظرف طبوغرافي نادر يتمثل في اجتماع البحر والجبل، مما يعكس طابع جيمباران وأوبود. إن الصلة الخاصة بين البحر والجبل تحمل قيمة عميقة في علم الكونيات التقليدي في بالي، وهنا قال الدكتور Kajima إنه مكان خاصٌ لمشاهدة غروب الشمس، تمامًا كما كانت فيلته في سانور مثالية لمشاهدة شروق الشمس. وعند اكتمال هذه المساكن، ستكتمل معها الرؤية للاستمتاع بأروع عجائب بالي من الفجر حتى الغسق".

— السيد Shuichi Oishi، الرئيس التنفيذي لـ Kajima Development Pte Ltd

التصاميم الداخلية تتميز "بالفخامة الهادئة"

يركّز التصميم الداخلي، الذي طورته HBA Resort (بالي)، وAEDI Design Bureau، ومجموعة BLINK Design، على الضوء والحجم والمواد الطبيعية. تعمل الحمامات كمنتجعات سبا خاصة مع أحواض استحمام مستقلة ودُشّ خارجي بتوزيعٍ كالمطر. تضم كل فيلا مطبخين مجهزين بأحدث الأجهزة، بينما تضيف قطع الأثاث المصممة خصيصًا من قبل مجموعات التصميم الداخلي - الدفء والملمس لمساحات المعيشة.

ويمكن تخصيص الغُرف متعددة الاستخدامات لتكون استوديوهات عافية، أو غُرف دراسة، أو غُرف أطفال، أو أجنحة إضافية، مع إمكانية تجهيزها بمعدات الجيم ومعدات تعزيز الصحة ذات الصلة. إن المرونة التي توفرها هذه الغُرف متعددة الاستخدامات تجعل المساكن مثالية بشكل خاص لمعيشة الأجيال المتعدد.

أسلوب حياة بلا عناء بفضل خدمة Raffles

ما يميّز Raffles Residences Bali حقًا هو امتياز الخصوصية الكاملة في المنزل، مع الوصول الكامل إلى ضيافة Raffles Bali الاستثنائية. كما يستمتع السكان بأولوية الوصول إلى جميع مرافق المنتجع، بما في ذلك مطعم Rumari — أحد أشهر وِجهات الطعام في جنوب شرق آسيا — إضافةً إلى المَسبح بدون حواف الخاص بالمُنتج، وشاطئ البحر، والسبا، والبار، وتجارب العافية المُختارة.

يحظى كل مسكنٍ بدعم Raffles Residence Butlers، وهو فريق مُكرس ماهر في تقديم خدمة بالغة التخصيص ويدير كل تفاصيل الحياة اليومية. بدءًا من تنظيف المنزل، وتنسيق الحدائق، والصيانة، إلى ترتيب عشاء خاص مع شيف المُنتجع، أو استئجار يخت، أو تنظيم رحلات ثقافية عبر بالي، فإن كبير الخدم لدى كل مالك هو نقطة الاتصال الوحيدة لكل ذلك والذي يضمن أن يبدو المسكنُ دائمًا مجهّزًا وشخصيًا — سواء كان المالك مُقيمًا في المسكن أو عائدًا بعد شهور من الغياب.

"توسّع Raffles Residences Bali إرث العلامة التجارية من الأناقة والجاذبية الساحرة — حيث تقدّم للمالكين مزيجًا نادرًا من الخصوصية، والحرفية، والخدمة السلسة، ودعوةً للعيش في ملاذٍ تُشكّل كل تفاصيله وفقًا لإرثنا في الضيافة الراقية. من التصميم المخصوص إلى الخدمة بالغة التخصيص، إنه لشرفٌ أن نجلب أسلوب حياة Raffles إلى بيئة سكنية بهذا الجمال الطبيعي الاستثنائي".

— عمر أكار، الرئيس التنفيذي لشركة Raffles Hotels & Resorts

مع وضع الاستدامة في صدارة الأولويات، حصلت المساكن على شهادة Green Globe، في خطوة تعكس الالتزام بالتطوير العقاري المسؤول وحماية البيئة على المدى الطويل. من مرحلة التصميم إلى الإنشاء، كان كلُّ قرارٍ يعطي الأولوية لتقليل التأثير البيئي: فصُمّمت مساحات المباني حول الأشجار القائمة بدلًا من إزالتها؛ وحُفظت النباتات الأصلية وأُعيد دمجها في تنسيق الحدائق، كما تم اعتماد أنظمة تبريد موفرة للطاقة وتعمل بالحساسات في مختلف أنحاء المشروع.

يقع المشروع على بُعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من مطار دينباسار الدولي، مما يمنح توازنًا مثاليًا بين العزلة التامة وسهولة الوصول إلى أبرز تجارب بالي. فالمساكن لا تبعد سوى لحظات عن شاطئ جيمباران وشاطئ بالانجان، وعلى مسافة قصيرة بالسيارة من نوسا دوا، وقريبة من المعالم الشهيرة مثل معبد أولواتوو. ولتجنّب الازدحام أثناء التوجه إلى أوبود أو أولواتوو أو الجزر المجاورة، يتضمن المنتجع مهبطًا للطائرات المروحية، مع توفر الحجوزات عبر خدمة Butler.

كما أن مشروع Raffles Residences Bali مدعوم في منصة Accor One Living، وهي منصة مبتكرة في الصناعة تقدم نظرة متكاملة 360 درجة على التطوير العقاري، والتصميم، وتشغيل المشاريع متعددة الاستخدامات، والمجتمعات السكنية ذات العلامات الفندقية. من خلال منصة Accor One Living، يتم ربط المالكين والضيوف والشركاء بمنظومة Accor المتنوعة من العلامات التجارية والخبرات والحلول، مما يخلق تدفقًا مستمرًا من الفرص الجديدة للعيش والعمل والاستمتاع.

التوافر والإطلاق

سيتم طرح عدد محدود من المساكن في الربع الثاني من عام 2026. وأصبح موقع المعاينة الخاص متاحًا الآن؛ ويمكن للمشترين المؤهلين التسجيل للحصول على أولوية الوصول إلى المخططات المعمارية والجولات المحصورة على الدعوات فقط.

نبذة عن ACCOR

Accor هي مجموعة عالمية رائدة في مجال الضيافة، تقدم تجارب وإقامة في أكثر من 110 دُوَل، من خلال أكثر من 5,700 فندق ومُنتجع، و10,000 مطعم وبار، بالإضافة إلى مرافق العافية ومساحات العمل المرنة. تضم المجموعة واحدًا من أكثر المنظومات تنوعًا في صناعة الضيافة، حيث تشمل أكثر من 45 علامة فندقية من الفخمة إلى الاقتصادية، إلى جانب علامات أسلوب الحياة بالتعاون مع Ennismore. إن منصة الحجز وبرنامج الولاء، ALL Accor، هي جوهر وَعدَ Accor خلال الإقامة الفندقية وما بعدها، وتمنح أعضاءها إمكانية الوصول إلى تجارب فريدة من نوعها. تركز Accor على قيادة العمل الإيجابي من خلال أخلاقيات العمل، والسياحة المسؤولة، والاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتنوع، والشمولية. إن مهمة Accor بارزةٌ في هدف المجموعة وهو: ريادة فن الضيافة المسؤولة، والتقارب بين الثقافات، برعاية صادقة. تأسست Accor SA في عام 1967، ومقرها الرئيسي في فرنسا. المجموعة مدرجة في مؤشر CAC 40، ويتم تداول أسهمها علنًا في بورصة Euronext Paris للأوراق المالية (رمز ISIN: FR0000120404) وسوق التداول خارج البورصة (OTC) (رمز التداول: ACCYY) بالولايات المتحدة الأمريكية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: group.accor.com أو متابعتنا على إكس، وفيسبوك، ولنكدإن، وإنستغرام، وتيك توك.

نبذة عن RAFFLES

تأسست Raffles Hotels, Resorts and Residences في سنغافورة عام 1887، وهي أماكن تولد فيها الأفكار، ويصنع فيها التاريخ، وتُحاك فيها القصص والأساطير. في كل عنوان بارز، سيجد الضيوف والمقيمون المميزون عالمًا من الأناقة والسحر الآسر، حيث يمتد إرث Raffles الشهير من الخدمة الكريمة بلا حدود. باعتبارها القلب الحقيقي لأي وِجهة، تحتفي Raffles بالفنون الجميلة والتصميم، وتعزز الثقافة بجميع أشكالها، وتوجه الضيوف للاكتشاف وفق وتيرتهم وطريقتهم الخاصة. تُعبِّر Raffles عن التزامها تجاه المجتمعات المحلية من خلال مبادرات متنوعة لها مهمة موحدة، وهي دعم الفنون والبيئة على الدوام. من جيل إلى جيل، يصل الزوار كضيوف، ويغادرون كأصدقاء، ويعودون كعائلة. توجد Raffles في مواقع دولية رئيسية، من بينها: سنغافورة، وباريس، ولندن، وبوسطن، وإسطنبول، ودبي، والدوحة، والمالديف، وجايبور، وبنوم بنه، وبالي وغيرها. شركة Raffles هي جزءٌ من Accor، إحدى أبرز مجموعات الضيافة العالمية، والتي تضم أكثر من 5,700 منشأة في أكثر من 110 دُوَل، كما أنها علامة مشاركة في ALL Accor، منصة الحجز وبرنامج الولاء التي تمنح الأعضاء مجموعة واسعة من المكافآت والخدمات والتجارب.

نبذة عن KAJIMA DEVELOPMENT PTE LTD

شركة Kajima Development Private Limited هي ذراع التطوير العقاري في جنوب شرق آسيا لشركة Kajima Corporation، وهي واحدة من أعرق شركات الإنشاءات والهندسة في اليابان وأكثرها احترامًا. تأسست Kajima Corporation في عام 1840 ومقرّها الرئيسي في طوكيو، وتعمل عالميًا عبر آسيا، وأوقيانوسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، مُقدّمةً حلولًا عالمية المستوى في التصميم والهندسة والإنشاء والتطوير العقاري.

تجلب Kajima Development هذا الإرث إلى جنوب شرق آسيا من خلال مشاريع بارزة تعيد تعريف المعيشة الفاخرة والضيافة. تشمل محفظتها مشاريع مثل: Avadina Hills في بوكيت، وSui Generis وBishopsgate Residences في سنغافورة، وApartment Senayan في جاكرتا، إضافةً إلى فنادق فاخرة مثل Fairmont Jakarta، وConrad Singapore Orchard، وThe Ritz-Carlton Millenia Singapore، وConrad Singapore Marina Bay.

مع أكثر من 30 مشروعًا جاريًا في آسيا، بما في ذلك سنغافورة، وإندونيسيا، وتايلاند، وهونغ كونغ، وفيتنام، تواصل Kajima Development تشكيل مستقبل الحياة الحضرية من خلال الابتكار والاستدامة والتميّز.

نبذة عن PT JIMBARAN HIJAU

شركة PT Jimbaran Hijau هي شركة تطوير عقاري رائدة مقرّها بالي، تُشكّل مدينة متكاملة تمتد على مساحة 100 هكتار في منطقة جيمباران. تُصمّم الشركة وتبني وتدير مشاريع سكنية وتجارية تجمع بين المعيشة العصرية والسلامة الثقافية والبيئية لبالي. ويجمع نهجها بين التخطيط المُستدام، والمباني الحاصلة على شهادات خضراء، والتكنولوجيا الذكية، والتصميم الراقي، والحِرَفية والمواد الباليّة، لضمان أن يكون كل مشروع متجذرًا فيه السياقُ الثقافيُ، ويدعم حياة المجتمع، ويحافظ على الانسجام مع الطبيعة. تلتزم شركة PT Jimbaran Hijau بتطوير وجهاتٍ تعزّز جودة الحياة اليومية، وتُقوّي الاقتصاد المحلي، وتحمي الهوية الثقافية لبالي للأجيال القادمة.

للتواصُل الصحفي: Erica Flint، مديرة الاتصالات العالمية، في Raffles Hotels & Resorts، البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2837119/Raffles_Hotels___Resorts_Kajima_and_Accor_Announce_Raffles_Resid.jpg