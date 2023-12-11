شركتا Keppel وAM Green تتعاونان لاستكشاف فرص الوقود المستدام القائم على الكربون الحيوي في آسيا والشرق الأوسط

سنغافورة ودبي, 11 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Keppel Corporation Limited (Keppel)، من خلال قسم البنية التحتية التابع لها، عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (MOU) مع شركة AM Green، المملوكة بالكامل والتي يسيطر عليها مؤسسو مجموعة Greenko Group والتي تتخذ من حيدر أباد مقرا لها، وذلك لاستكشاف فرص إنتاج وقود مستدام قائم على الكربون الحيوي، مثل الميثانول الحيوي والأخضر والإيثانول من الجيل الثاني (2G) ووقود الطيران المستدام (SAF).

Mr. Mahesh Kolli, Founder, Greenko (centre) and Ms Cindy Lim, CEO, Keppel Infrastructure

تم توقيع مذكرة التفاهم على خلفية الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP 28 الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية. وسيقوم طرفي الاتفاقية بشكل مشترك بتحديد وتقييم والمشاركة في تطوير مشاريع الطاقة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، والتي يمكنها تسخير وتجميع ما لا يقل عن مليون طن من ثاني أكسيد الكربون الحيوي ( 2 CO) سنويًا لاستخدامها في إنتاج الوقود المستدام في مصانع شركة AM Green. سيعمل هذا الوقود المستدام كبديل صديق للبيئة للوقود الأحفوري في مجال الصناعات الثقيلة وقطاع الطيران، الأمر الذي سيساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية في هذين القطاعين.

وستقوم شركتا Keppel وGreenko بتحديد مجالات التعاون في سلسلة القيمة لمشروع الإيثانول الحيوي في الهند. فهذا المشروع يهدف إلى إنتاج 500000 طن سنوياً من الإيثانول الحيوي.

ويشكل الوقود الحيوي، المشتق من مواد عضوية مثل الكتلة الحيوية النباتية والحيوانية، أكبر مصدر للطاقة المتجددة المستخدمة على مستوى العالم، حيث يمثل 55% من الطاقة المتجددة وأكثر من 6% من إمدادات الطاقة في العالم [1]. ويقلل إنتاج الوقود المستدام واحتراقه بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يجعلها مصادر طاقة أنظف وفعالة.

تدير شركة Keppel حاليًا مصنعًا للهضم اللاهوائي والتسميد بسعة 273750 طن سنويًا في قطر، وقد جرى تصميم وبناء هذا المصنع من قبل Keppel في عام 2012. ويعد أكبر مصنع للتسميد في العالم، وله القدرة على توليد ما يقرب من 110000 متر مكعب من الغاز الحيوي يوميًا، والذي يتم تحويله إلى كهرباء خضراء للاستخدام العملي، بالإضافة إلى تصدير ما يتبقى إلى شبكة الطاقة. كما تشارك Keppel في إعداد دراسات الجدوى الصناعية فيما يتعلق بالتقاط وتخزين كربون المنشآت تحويل النفايات إلى طاقة في سنغافورة والمملكة المتحدة.

هذا وقالت السيدة Cindy Lim، الرئيس التنفيذي CEO لقسم البنية التحتية في شركة Keppel: "يؤدي الوقود الحيوي دورًا هامًا في تقليل انبعاثات الكربون في العمليات الصناعية وقطاع الطيران. إن تجربة شركة Keppel وخبراتها في التعامل مع مخلفات المنازل والمواد العضوية، بالإضافة إلى خبرتنا في تدوير الكربون بطرق فعالة، ستعود بالفائدة على التعاون المبرم مع AM Green. وتهدف الشراكة المبرمة بين الشركتين إلى تحفيز تطوير الوقود الحيوي من الجيل القادم ووقود الطيران المستدام في المنطقة، والذي يمكن أن يكون بديلاً عن الوقود الأحفوري".

ومن جانبه، قال Mahesh Kolli، رئيس شركة AM Green: "نحن نشعر بالحماسة والفخر لإبرام هذه الشراكة مع Keppel والاستفادة من هذا التعاون الرائد، الذي سيساهم في تحول الهند لتصبح مصدرًا لمنتجات الطاقة المتجددة مثل الميثانول الأخضر ووقود الطيران المستدام. ستستخدم AM Green منصة تخزين الطاقة المتجددة الذكية (IRESP) التابعة لشركة Greenko، والتي تتماشى مع رؤية رئيس الوزراء الهندي Shri Modi Ji لقيادة الهند في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وترسيخ مكانة الشركة كأحد المصادر الموثوقة والمستدامة للجزيئات الخضراء منخفضة التكلفة لتحفيز عملية إزالة الكربون في الهند والعالم.

هذه الشراكة تمثل استمرارًا لاتفاقية التعاون المبرمة بين Keppel وشركة Greenko والتي جرى توقيعها في أكتوبر 2022 بهدف استكشاف إمكانية تطوير، بشكل مشترك، منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء بسعة تصل إلى 250000 طن سنويًا على الأقل في الهند. ومن المتوقع أن تعمل المنشأة من خلال محفظة تصل إلى 1.3 جيجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي يتم تشكيلها بواسطة النظام الكهرومائي العامل بالضخ.

تتماشي مذكرة التفاهم هذه أيضًا مع إعلان رئيس الوزراء الهندي، Narendra Modi، بإطلاق مجموعة "LeadIT 2.0"، والذي جاء ضمن فعاليات المؤتمر الـ 28 للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 28 الذي أقيم في دبي. وتركز مجموعة LeadIT 2.0 على التطوير المشترك ونقل التكنولوجيا ذات الانبعاثات منخفضة الكربون والمساعدة المالية للاقتصادات الناشئة.

التعاون المذكور أعلاه لا يُتوقع أن يكون له أي تأثير كبير على ربحية السهم والقيمة الصافية للأصول الملموسة للسهم الواحد لشركة Keppel للسنة المالية الحالية للشركة.

[1] https://www.iea.org/energy-system/renewables/bioenergy

نبذة عن شركة Keppel Corporation

تعتبر Keppel Corporation إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة وتشغيل الأصول، وتتمتع الشركة بخبرة قوية في مجال حلول الاستدامة التي تغطي مجالات البنية التحتية والعقارات والاتصالات. وتتخذ Keppel من جمهورية سنغافورة مقرًا لها، وتعمل في أكثر من 20 دولة حول العالم، حيث تقدم بنية تحتية حيوية وخدمات لقطاعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة وخدمات التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والتجديد الحضري المستدام، وكذلك الاتصالات الرقمية.

تهدف Keppel لخلق قيمة للمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال منصات الاستثمار عالية الجودة ومحافظ الأصول المتنوعة، بما في ذلك الصناديق الخاصة والعقارات المُدرجة والشركات المؤتمنة، وتمتلك محفظة إجمالية تتجاوز 65 مليار دولار من الأصول المدارة.

نبذة عن شركة AM Green Chemicals India

تم ترويج شركة AM Green Chemicals من قبل بعض المساهمين في مجموعة Greenko، وهي واحدة من أكبر تكتلات الطاقة المتجددة في الهند. وتتمتع Greenko بخبرة في بناء وامتلاك وتشغيل الأصول المتجددة، وكذلك في عمليات بناء أصول تخزين الطاقة الضخمة والمغلقة التي ستمكن توفير الطاقة على مدار الساعة بسعر تنافسي جدا.

وتقوم شركة AM Green Chemicals، ضمن أمور أخرى، بدراسة خيار إنتاج جزيئات خضراء قائمة على الكربون الحيوي يتم إنتاجها من خلال عملية تعتمد بنسبة 100% على مصادر الطاقة المتجددة (يشار إليها في هذا المقال باسم "الجزيئات الخضراء").

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لشركة Keppel:

العلاقات الإعلامية السيدة Ianna Chia المسؤول التنفيذي قسم الاتصالات المؤسسية هاتف رقم: (65) 6413 6434 البريد الإلكتروني: [email protected] علاقات المستثمرين السيدة Tang Yibing مدير: قسم الاتصالات المؤسسية هاتف رقم: (65) 6413 6474 البريد الإلكتروني: [email protected]

لشركة AM Green Chemicals India:

العلاقات الإعلامية السيدة Swathi Reddy مساعد الرئيس اتصالات العلاقات العامة والشركات البريد الإلكتروني: [email protected]

