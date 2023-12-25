شركتا Pigeon Singapore وLyondellBasell تتعاونان لدمج بلاستيك Bio-Circular في صناعة زجاجات رضاعة الأطفال في محاولة نحو مستقبل أكثر استدامة

سنغافورة, 25 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة LyondellBasell عن تعاونها مع Pigeon Singapore -المقر الإقليمي لوحدتها التجارية التي تغطي منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا- من أجل تعزيز جهود البحث والتطوير المستدامين في مجال صناعة زجاجات رضاعة الأطفال.

ستستخدم المجموعة الجديدة من زجاجات SofTouch™ لرضاعة الأطفال من شركة Pigeon بوليمرات البولي بروبلين ذات الأساس الحيوي من شركة LyondellBasell والمسماة CirculenRenew، كجزء من المسار الذي تتبعه شركة Pigeon للانتقال بعيدًا عن استخدام راتنجات البولي بروبلين العذراء بنسبة 100%.

LyondellBasell bio-based CirculenRenew polypropylene polymers (PP) are used in the cap and hood of the renewed Pigeon SofTouch™ T-Ester, PPSU and Glass nursing bottle (first three bottles from the left), and in the cap, hood and bottle of the PP nursing bottle and PP straw bottle (last two bottles). They are also used in the bottle handle of the PP straw bottle. Pigeon_Singapore_LyondellBasell_Collaborate_to_Incorporate_Bio_Circular_Plastic_in_Nursing_Bottles

وتعتبر شركة Pigeon العلامة التجارية العالمية رقم 1 في صناعة زجاجات الرضاعة، الأمر الذي يرجع إلى خبراتها الكبيرة التي تتعدى 60 عامًا في أبحاث الرضاعة الطبيعية. وسيتم، من خلال دمج بوليمرات CirculenRenew في الأجزاء المصنوعة من مادة PP (البولي بروبلين) المستخدمة في زجاجات ™Pigeon SofTouch الجديدة للرضاعة على غرار (أغطية الزجاجات والأجزاء الحافظة لها والمقبض والزجاجة نفسها المصنوعة من مادة PP)، تقليل استخدام بلاستيك حبيبات البولي بروبلين العذراء PP في هذه الصناعة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. وتتميز بوليمرات CirculenRenew PP بقدرتها على تقليل PCF (البصمة الكربونية للمنتج) بنسبة 70% على مدى دورة حياة المنتج مقارنة بمادة البولي بروبلين PP ذات الأساس الأحفوري، وذلك بفضل استخدامها لمادة خام قائمة على المواد الحيوية.

فضلًا عما سبق، تمكن البوليمرات سالفة الذكر المستهلكين من إعادة استخدام زجاجات الرضاعة هذه على مدار فترة نمو أطفالهم. فيمكن للأطفال، من خلال استبدال حلمة الزجاجة بأغطية الشفاطات الجديدة من شركة Pigeon التي تعمل بخطوتين، الاستمرار في استخدام الزجاجات لشرب الماء أو السوائل الأخرى.

تلتزم شركة Pigeon بتحقيق هدفها المتمثل في جعل العالم أكثر ملاءمة للأطفال. هذا وقال Yusuke Nakata، الرئيس التنفيذي لشركة Pigeon Singapore: "هدفنا هو دعم الآباء في توفير أفضل المنتجات لأطفالهم، وهذا يشمل بيئة مستدامة للأطفال من أجل النمو والازدهار. خلال السنوات القليلة الماضية، قمنا بدراسة مصادر المواد التي نستخدمها في صناعة زجاجات الرضاعة وقمنا بالتحول إلى خيارات بديلة حيثما أمكن ذلك. ويعتبر استخدام البلاستيك ذو الأساس الحيوي في زجاجات الرضاعة الخاصة بنا إنجازا مثيرًا يدعونا إلى الفخر، ونحن نعتز بالتعاون مع شركة LyondellBasell لإطلاق هذه المجموعة من المنتجات".

ومن جانبه، صرح Allen Yu، نائب الرئيس الأول لشركة LyondellBasell في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلًا: "نحن، في LyondellBasell ملتزمون بإنشاء حلول للحياة اليومية المستدامة ودعم عملائنا على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. وتتيح مجموعة منتجات CirculenRenew الخاصة بنا هذا الأمر. نحن متحمسون للغاية للتعاون مع شركة Pigeon Singapore في هذا المشروع الذي يمثل علامة فارقة، وفيه نوفر لأول مرة تصنيف CirculenRenew لمنتجات الأطفال."

تُصنع بوليمرات CirculenRenew الخاصة بشركة LyondellBasell من المواد الأولية المتجددة المشتقة من النفايات الحيوية والزيوت المستخدمة، مثل زيوت الطهي المستعملة. وتُستخدم هذه المواد الأولية المشتقة من النفايات الحيوية في عمليات الإنتاج التقليدية لشركة LyondellBasell جنبًا إلى جنب مع المواد الأولية التقليدية، ويتم تخصيصها لمنتجات CirculenRenew باستخدام نهج التوازن الكتلي المعتمد من ISCC PLUS. وتوفر عملية استخدام المواد الأولية المتجددة بصمة كربونية أقل مقارنة بالمواد الأولية الأحفورية.

حصلت شركة Pigeon، من أجل الشروع في هذه المبادرة، على الشهادة الدولية للاستدامة والكربون (ISCC PLUS)، وهو الأمر الذي يوفر ضمانًا للمستهلكين بتلبية منتجات الشركة لمتطلبات معيار ISCC للاستدامة للمواد القائمة على المواد الحيوية. وتغطي شهادة ISCC PLUS سلسلة القيمة بأكملها وهي معترف بها دوليا كمعيار للشهادات يمكن التقدم بها لمنهجية التوازن الكتلي.

تسعى شركة Pigeon، من خلال التعاون الوثيق مع شركة Iwatani Corporation اليابانية و LyondellBasell، لتوفير زجاجات الرضاعة المستدامة سالفة الذكر في إندونيسيا اعتبارًا من ديسمبر 2023 تليها بقية الأسواق في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا في العام التالي.

* بافتراض أن استرداد الطاقة هو سيناريو نهاية العمر الافتراضي للمنتج، بما في ذلك الانبعاثات الناتجة عن الإنتاج، تقوم البوليمرات بتخزين انبعاثات الكربون إلى نهاية العمر الافتراضي للمنتج، ولكن مع استبعاد الانبعاثات الناتجة عن عملية التوزيع والاستخدام والانبعاثات الأخرى في نهاية العمر الافتراضي.

نبذة عن Pigeon Corporation

تقدم شركة Pigeon، كونها إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال رعاية الأم والطفل، مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية احتياجات المستهلك من فترة الحمل إلى رعاية الطفل. ويتمثل هدف الشركة، منذ تأسيسها في عام 1957، في جعل العالم أكثر ملاءمة للأطفال من خلال تقديم منتجات وخدمات مبنية على أكثر من 60 عامًا من البحث. اليوم، تستخدم منتجات شركة Pigeon Group من قبل الأطفال وعائلاتهم في أكثر من 90 دولة حول العالم، ونحن نفتخر بأننا نحتل المرتبة الأولى عالميًا في حصة السوق لزجاجات الرضاعة. سنواصل إعطاء الأولوية للبحث والتطوير، سعياً نحو تحقيق أعلى معايير الراحة والأمان والجودة. نحن ملتزمون بتطوير المنتجات التي تقدم حلاً شاملاً للوالدين ومقدمي الرعاية طوال رحلة الأبوة والأمومة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pigeon.com.sg أو متابعة @pigeonsingapore على وسائل التواصل الاجتماعي Instagram وFacebook وTikTok .

سوق زجاجات رضاعة الأطفال العالمية 2023،Global Info Research.

نبذة عن LyondellBasell

نحن LyondellBasell، إحدى الشركات العالمية الرائدة في الصناعات الكيميائية ونقوم بابتكار حلول للحياة المستدامة اليومية. من خلال التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات المركزة، نقوم بتمكين اقتصاد دائري ومنخفض الكربون. في كل ما نقوم به، نهدف إلى إطلاق القيمة لعملائنا ومستثمرينا والمجتمع. بصفتنا واحدة من أكبر منتجي البوليمرات في العالم ورائدة في تقنيات البولي أوليفين، نقوم بتطوير وتصنيع وتسويق منتجات عالية الجودة ومبتكرة لتطبيقات تتراوح من النقل المستدام وسلامة الأغذية إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية عالية الجودة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.lyondellbasell.com أو متابعة @LyondellBasell على LinkedIn.

الصورة 1: https://mma.prnewswire.com/media/2307044/LyondellBasell_bio_based_CirculenRenew_polypropylene_polymers__PP__cap_hood_renewed_Pigeon.jpg

الصورة 2: ttps://mma.prnewswire.com/media/2307045/Pigeon_Singapore_LyondellBasell_Collaborate_to_Incorporate_Bio_Circular_Plastic_in_Nursing_Bottles.jpg