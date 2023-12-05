شركتي Cummins Arabia وSullivan Palatek تبرمان شراكة استراتيجية لتوزيع ضواغط الهواء المتنقلة في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

5 ديسمبر 2023

/PRNewswire/ -- أعلنت شركة Cummins Arabia وشركةSullivan Palatek Asia (SPA) عن تضافر جهودهما في خطوة استراتيجية تعد بإعادة تشكيل مشهد سوق ضواغط الهواء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير ضواغط الهواء المتنقلة التي تعمل بالديزل من شركة SPA إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق توزيع حصرية لشركة CUMMINS ARABIA.

Cummins Arabia and Sullivan Palatek Form Strategic Alliance to Distribute Portable Air Compressors in the UAE

وتعكس شركة Sullivan Palatek، ذات السجل الحافل والإرث الغني في صناعة الضواغط الهوائية، رؤية وروح الاعتمادية والابتكار لشركة Cummins. وتتكامل المجموعة الشاملة لمنتجات الشركة والمصممة خصيصًا لتلبي الظروف الصعبة في منطقة الشرق الأوسط مع شبكة المبيعات القوية لشركة Cummins Arabia وكذلك شبكة خدماتها. ومن المقرر أن يتم تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر نظرًا إلى أن الغالبية العظمى من ضواغط Sullivan Palatek تعتمد على محركات شركة Cummins، الأمر الذي يُمكن شركة Cummins Arabia من توفير دعم شامل لا مثيل له لكل من الضواغط والمحركات، الأمر الذي بدوره أيضًا أن يلغي الحاجة إلى مشاركة أطراف ثالثة.

وفي هذا الصدد، سلط السيد Amit Deshpande، العضو المنتدب لشركة Cummins Arabia، الضوء على أهمية هذه الشراكة، قائلًا: "إن هذه الشراكة المبرمة مع شركة Sullivan Palatek تمثل القيم التي تتبعها شركتنا وتعزز مكانتنا كشركة مزودة للحلول المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن متحمسون لنقدم لعملائنا التميز المشترك من خلال ضواغط Sullivan Palatek وخدمات الدعم الشامل الخاصة بنا".

ومن جانبه، تحدث السيد Rajesh George، المدير الإقليمي لشركة Sullivan Palatek Asia عن الجوانب الاستراتيجية لهذه الشراكة، قائلاً: "إن قرار الشركة بالتعاون مع Cummins Arabia نابع من رؤيتنا التحويلية لإعادة تعريف معايير الصناعة. فالشبكة الواسعة لشركة Cummins Arabia وسجلها الحافل وخبراتها الكبيرة في المنطقة، فضلًا عن ثقة العملاء الكبيرة والمستمرة في شركتنا، لا سيما في منصات النفط في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تجعل هذه الشراكة مثالية لكلا الجانبين".

وتهدف هذه الشراكة إلى توفر المنتجات المبتكرة لشركة Sullivan Palatek إلى أسواق دول الشرق الأوسط MEA وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي GCC، وتشمل هذه المنتجات ضواغط الهواء المتنقلة DOF1750H الخالية من الزيت وغيرها من المنتجات الجديدة المصممة خصيصًا لتلبي الاحتياجات الإقليمية للمنطقة.

ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز مجموعة منتجات شركة Cummins Arabia، كما تعزز التزامها بتوفير حلول متكاملة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك قطاع تأجير المعدات وقطاع البناء وصناعة النفط والغاز. وتقدم الشبكة الموثوقة والقدرات التقنية لشركة Cummins Arabia، نظرًا إلى أن الغالبية العظمى من ضواغط Sullivan Palatek تعتمد على محركات شركة Cummins، دعم ميداني لا مثيل له.

تصب هذه الشراكة تركيزها الأولي على دولة الإمارات العربية المتحدة وتضع الأسس المناسبة للتوسع التدريجي لشركة Cummins Arabia في المنطقة، حيث تستعد الشركة لاستكشاف فرص أوسع مع ضواغط SPA الصناعية، بهدف تعزيز مكانتها في قطاعات السوق الرئيسية.

للمزيد من المعلومات حول هذه الشراكة وعروضها، يُرجى التواصل مع:

Maninder Kaur

مدير تسويق شركة Cummins Arabia،

[email protected]

97148809911+

نبذة عن Cummins Arabia:

Cummins Arabia هي مشروع مشترك بين شركة Cummins Inc. وOlayan Group وتعزز أعمال توزيع Cummins في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت. تتراوح منتجاتنا من محركات ومولدات الديزل والغاز الطبيعي، بجانب قطع الغيار والترشيح وحلول الخدمة، ومجموعة منتجات الطاقة الجديدة (تدعى الآن Accelera) بما في ذلك إنتاج الهيدروجين وخلايا الوقود. تتألف Cummins Arabia من 10 فروع خدمة وثمانية مستودعات ومركز إعادة بناء رئيسي ذات قدرة حصانية عالية (HHP) ومركز تدريب على الخدمة، وهي مجهزة بالكامل لتقديم القدرات والخبرات المناسبة لعملائنا.

نبذة عن شركة Sullivan Palatek Asia:

تأسست شركة Sullivan عام 1868 كإحدى الشركات التي تعمل في مجال توفير الخدمات الهندسية، ومنذ ذلك الحين، اتجهت الشركة لتصنيع الضواغط اللولبية الدوارة الأكثر صلابة واعتمادَا والمتاحة في السوق اليوم. وقد قامت الشركة، بالاعتماد على خبرة الشركة ودرايتها التي تمتد لما يقرب من 150 عاماً، بتطوير ضواغط الهواء الخاصة بها لتكون موثوقة ودائمة وفعّالة من حيث استهلاك الطاقة. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من ضواغط الهواء بسعات تتراوح من 185 إلى 1800 قدم مكعب في الدقيقة CFM عند ضغط 7 إلى 42 بار في الضواغط المتنقلة، وتصل إلى 450 حصان HP في الضواغط الكهربائية. وقامت الشركة، بالإضافة إلى منتجاتها الأساسية، بتوسيع محفظتها من المنتجات لتشمل ضواغط الغاز ومضخات التفريغ ومثاقيب الحفر Tanto DTH. وتؤكد هذه الإضافات على التزام الشركة بتوفير حلول تقنية متنوعة في مجال تقنية الضواغط لمجموعة متنوعة من التطبيقات. وقد جرى تصميم ضواغط الهواء الخاصة بالشركة خصيصًا لتوفير أداء ومرونة استثنائيين للعملاء والمستهلكين، وكل ذلك في حزمة تنافسية مع أفضل خدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع. ومن جانبها، تلتزم شركة Sullivan-Palatek Asia بالتحسين المستمر، في صناعة ضواغط الهواء، وتلبية احتياجات العملاء والموظفين والموردين في عالم يتسم بالتغيير والتطوير السريعين.