شركتي MediSun وSK ENF تتعاونان في مجال معالجة المحاليل الملحية في صناعة تحلية المياه بتقنية RED

سنغافورة، 24 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة MediSun Energy أن تُعلن عن توقيع مذكرة تفاهم (MOU) مع شركة SEONGGWANG E&F (SK ENF). ويهدف التعاون بين الشركتين إلى دمج تقنية تكليس الكربون المعدني بالمغنيسيوم من شركة SK ENF مع تقنية التحليل الكهربائي العكسي (RED) من شركة MediSun لإنشاء حلول مستدامة وفعالة لمعالجة المحاليل الملحية في صناعة تحلية المياه.

Kyoungpyo Hong (pictured 1st from left), Dr. Kim, Hyoungtak (Ph.D) (pictured 2nd from left), Dusun Kim (pictured 3rd from left) & Joseph Chua The full process of converting desalination brine into Magnesium Carbonate (MgCO₃)

تَكمُن التحديات التي تواجهها صناعة تحلية المياه في ارتفاع استهلاك الطاقة والتأثير البيئي الناجم عن التخلص من المحاليل الملحية. وتحتاج الطرق والأساليب التقليدية لتحلية المياه كميات كبيرة من الطاقة، فضلًا عن كونها تَضر بالنُظم البيئية البحرية بسبب التصريف المُفرط للمحاليل الملحية. وتهدف كل من شركة MediSun Energy وشركة SK ENF، من خلال الجمع بين تقنياتهما، إلى معالجة هذه التحديات ووضع معايير جديدة لتحلية المياه المستدامة.

تُستخدم تقنية تفاعل الفقاعات الدقيقة التي طوّرتها شركة SK ENF لالتقاط ثاني أكسيد الكربون (CO₂) وتحويله إلى مركب كربونات المغنيسيوم (MgCO₃) المفيد، وذلك مباشرةً من مياه المحلول الملحي المتبقية بعد عملية تحلية المياه، الأمر الذي بدوره يُقلل من تكاليف المعالجة الأولية اللازمة لتقنية التحليل الكهربائي العكسي RED التي تتطلب عادةً إزالة مُسبقة للمغنيسيوم (Mg) والكالسيوم (Ca). تعمل هذه العملية على تحسين كفاءة غشاء RED وتحويل المغنيسيوم Mg والكالسيوم Ca إلى موارد قيمة، مما يُحوّل المعالجة الأولية إلى عملية مزدوجة الأغراض لإنتاج الموارد واحتجاز الكربون. وللتوضيح، فإنه لكل طن من مياه المحلول الملحي تتم معالجته، يمكن لشركة MediSun استخراج 8 كجم من كربونات المغنيسيوم MgCO₃ وتعويض 3.1 كجم من ثاني أكسيد الكربون CO₂، مما يقربنا من تحقيق الحياد الكربوني الصافي في عملية تحلية المياه ومعالجة المحاليل الملحية.

سيتضمن التعاون بين الشركتين أيضًا إجراء تقييمات فنية مشتركة ودراسات جدوى وتخطيط استراتيجي لضمان التكامل السَلِس والأداء المُحسن للتقنية المدمجة. وستقوم كلتا الشركتين بتحليل طلب السوق وبناء مصانع تجريبية للتحقق من فعالية التكنولوجيا وقابليتها الاقتصادية.

هذا وقال السيد Dusun Kim، الرئيس التنفيذي CEO لشركة MediSun Energy: "يُسعدنا التعاون مع شركة SK ENF لدمج تقنياتنا وتجاوز الحدود الممكنة في مجال تحلية المياه. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام في التزامنا بحلول المياه الموفرة للطاقة والمستدامة".

ومن جانبه، علق الدكتور Hong Wonseok، الرئيس التنفيذي CEO لشركة SK ENF، قائلًا: "إن تعاوننا مع شركة MediSun Energy يُمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتنا التكنولوجية والمساهمة في الممارسات المستدامة في مجال تحلية المياه. ويؤكد هذا التعاون على التزامنا بدفع الابتكار الذي يعالج التحديات الحرجة في مجال استدامة المياه".

تشتهر تقنية شركة MediSun Energy بتوفيرها الكبير للطاقة وقضائها على تصريف المحاليل الملحية وتحقيق انبعاثات صفرية للكربون. كما أنها تساعد العملاء على تحقيق إيرادات إضافية من خلال استخراج المحاليل الملحية، خاصة عن طريق استخراج كربونات المغنيسيوم. تتميز هذه التقنية متعددة الاستخدامات والفعّالة من حيث التكلفة بإمكانية تركيبها بأجهزة التناضُح العكسي (RO) الحالية، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات تحلية المياه.

نبذة عن شركة MediSun Energy

شركة MediSun Energy هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا تكرّس جهودها لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. تقوم تقنية WEGEN Reverse Electrodialysis (RED) المبتكرة الخاصة بالشركة بتحويل المياه المالحة إلى كهرباء، حيث تستفيد من قدرات المحيطات الهائلة في مجال الطاقة المستدامة. ونحن في الشركة نسعى، انطلاقًا من التزامنا بمستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، إلى المساهمة بخلق عالم تعتمد فيه كافة مصادر الطاقة على حلول نظيفة وصديقة للبيئة.

نبذة عن شركة SKF EN

تُعد شركة SK ENF إحدى الشركات الناشئة الرائدة التابعة للمعهد الكوري للآلات والمواد (KIMM)، وهي متخصصة في مجال الآلات المُستخدمة في البيئة. وبصفتها شركة إنشاءات بيئية متخصصة ومعتمدة في كوريا، تقدم SK ENF حلولًا مُخصصة تلبي احتياجات صناعة معالجة النفايات.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

Ivan Kon

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2445689/Kyoungpyo_Hong__pictured_1st_left__Dr_Kim_Hyoungtak__Ph_D.jpg