شركتي Qantas وDiehl Aviation تحصلان علي جائزة Crystal Cabin

فازت شركتي Qantas وDiehl Aviation بالجائزة المنشودة في فئة راحة المسافرين مع ابتكارهما الفريد من نوعه منطقة الرفاهية

لاوبهايم، ألمانيا, 30 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة طيران Qantas وشركة Diehl Aviation الإعلان عن فوزهما بجائزة Crystal Cabin المرموقة عن ابتكارهم المشترك، منطقة الرفاهية، وذلك ضمن فئة "راحة المسافرين". وتُمنح هذه الجائزة للابتكارات والتطورات التكنولوجية المتميزة في صناعة الطيران والتي تعمل على تحسين تجربة المسافرين.



يُعيد ابتكار منطقة الرفاهية، المُطبق على متن رحلات شركة Qantas ضمن مشروعها Sunrise، تعريف مفهوم الراحة ويضع معايير جديدة لجميع المسافرين على رحلات المسافات الطويلة جدًا. يتجاوز هذا الابتكار الفريد من نوعه الفوارق بين درجات السفر المختلفة، فهو مصمم بشكل علمي لمواجهة مشاكل الجفاف، والحفاظ على التغذية الصحية، وتجنب مخاطر الجلوس لفترات طويلة، والتغلب على تأثيرات فارق التوقيت، مع مراعاة الاستدامة البيئية. وتتعاون شركتي Qantas وDiehl Aviation لإيجاد حل خفيف الوزن ويوفر الطاقة لرحلات مريحة للغاية طويلة المدى تصل مدتها إلى 22 ساعة.

وتقع منطقة الرفاهية بين درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، مما يسهل من عملية الوصول إليها لكافة الركاب. تمنح منطقة الباب رقم 3 الواسعة الركاب مساحة أكبر للوقوف والتحرك. كما تتوفر مساند خاصة تسمح للمسافرين بالاسترخاء بشكل مريح. علاوة على ذلك، تتوفر محطة خدمة ذاتية مخصصة تضم موزع مياه يعمل دون لمس بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة والمشروبات التي تم اختيارها بعناية لتعزيز الترطيب والانتعاش. ويلعب استخدام الأبواب الزجاجية الفائقة النحافة والإضاءة المتطورة والعزل الفراغي بالإضافة إلى أساليب التصنيع المبتكرة دورًا رئيسيًا في تقليل الوزن والمساحة المطلوبة بشكل كبير لمنطقة الرفاهية.

هذا وصرح السيد Jörg Schuler، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Diehl Aviation، قائلًا: "نحن فخورون للغاية بحصولنا نحن وشركة Qantas على جائزة Crystal Cabin نظير ابتكارنا المشترك، منطقة الرفاهية! بفضل هذا الحل المبتكر، فإننا نرتقي بتجربة السفر على متن الرحلات ذات المسافات الطويلة بشكل ملحوظ لنجعل رحلاتنا أكثر متعة لجميع المسافرين. ويُظهر هذا النجاح أهمية الشراكة البناءة والتعاونية مع عملائنا في شركة Qantas".

لتحقيق رؤية شركة Qantas في صناعة مقصورات مدمجة وخفيفة الوزن للطائرات، تعاونت Qantas وDiehl Aviation بشكل وثيق، لتشكيل فريق متعدد التخصصات لمواجهة هذا التحدي. تم تطوير وتقديم مواد وتقنيات تصنيع جديدة لتحقيق أهداف التصميم الخفيف الوزن: باستخدام ديناميكيات السوائل الحسابية المتطورة، نجح الفريق في تقليل وقت التطوير والوزن ومستويات الضوضاء بشكل كبير. وقد استعان فريق العمل المشترك للشركتين بلوحات تفريغ حديثة إلى جانب أبواب معزولة بزجاج مزدوج لأول مرة في المجال لتقليل سمك العزل بمقدار 3 إلى 4 أضعاف، مما أتاح استحداث مساحة إضافية 2 إنش إضافية في العرض والعمق. ووفرت هذه المساحة المستردة مساحة أرضية قيّمة للركاب.

كما أدى التعاون إلى ابتكار أبواب زجاجية حقيقية بسمك 2 مم فقط، ما أدى إلى تقليل وزن الباب إلى النصف. ويضمن استخدام المكونات المتطورة، مثل وحدة تبريد الهواء من Diehl Aviation، تبريدًا موفرًا للطاقة لمطبخ الطيارة. وقد أدت كل هذه التحسينات مجتمعة إلى توفير حوالي 40 كجم لكل وحدة، مما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2.

نبذة عن شركة Diehl Aviation

شركة Diehl Aviation هي شريك عالمي في صناعة الطيران. وتشتهر الشركة بكونها رائدة في مجال الابتكار، وتُمهد الطريق لمستقبل أفضل للرحلات الجوية. تسعى شركة Diehl Aviation جاهدة لجعل السفر أكثر أمانًا وراحة، مع توفير الموارد الثمينة وتقديم حلول رائدة لعملائها في جميع مجالات الأعمال. تعتبر شركة Diehl Aviation قسماً تابعاً لمؤسسة Diehl Stiftung & Co. KG. كما تعتبر شركة Diehl Aviation (بما في ذلك شركة Diehl Aerospace، وهي شركة مشتركة مع شركة Thales) مورداً رائداً لأنظمة الطائرات وحلول المقصورات الداخلية، حيث يعمل لديها حاليًا أكثر من 4400 موظف. ولا تقتصر قائمة عملاء الشركة على شركات تصنيع الطائرات الرائدة مثل Airbus وBoeing وBombardier وEmbraer فحسب، بل تشمل أيضًا الشركاء العسكريين ومصنعي طائرات eVTOL وشركات الطيران ومشغلي الطائرات التجارية والخاصة حول العالم.

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