شنايدر إلكتريك تقدم خدماتها في مجال إزالة الكربون والاستدامة لمجموعة شلهوب

شنايدر إلكتريك تتعاون مع مجموعة شلهوب لتساعدها في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2032 وتمهيد الطريق لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040

شنايدر إلكتريك ستزود مورّدي مجموعة شلهوب بأدوات ومعارف أساسية في مجال الاستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

8 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أبرمت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عقداً استشارياً في مجال إزالة الكربون والاستدامة مع مجموعة شلهوب، شريك ومصمم التجارب الفاخرة في الشرق الأوسط، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف "كوب28" الذي يعقد على أرض مدينة إكسبو دبي في دولة الإمارات.

وتحقق الاتفاقية تغييراً إيجابياً في طريقة تعامل الموردين في قطاع التجزئة مع البصمة الكربونية. وهي تدعم رحلة مجموعة شلهوب نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040.

Chalhoub Group appoints Schneider Electric to achieve sustainability in luxury retail

وقالت فلورنس بولتيه، رئيسة قسم المبادرات المستدامة في مجموعة شلهوب: "يشكل الشرق الأوسط أحد أكبر أسواق المنتجات الفاخرة في العالم، وهو يواصل تحقيق النمو وتعزيز المرونة رغم التغيرات في سلاسل التوريد والتحديات العالمية. وشراكتنا مع شنايدر إلكتريك تأتي لتؤكد التزامنا بمستقبل أكثر استدامة في هذا القطاع. ندرك التحديات لتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات في النطاقات 1 و2 وخاصة النطاق 3، ونتطلع إلى هذه الشراكة لتسريع رحلتنا للاستدامة وتحقيق التزامات الحياد الصفري الخاصة بنا."

بدوره، قال فاروك شاد، رئيس الاستدامة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي في شنايدر إلكتريك: "لم يعد دمج العمل المناخي في الاستراتيجيات الأساسية للشركات خياراً، بل أصبح ضرورة. ونحن نثمّن هذه الفرصة لتقديم الدعم الاستشاري لمجموعة شلهوب خلال رحلتها مع الاستدامة، ونثق بقدرتنا على وضع معايير جديدة في إزالة الكربون والاستدامة، على مستوى المجموعة والصناعة ككل".

وفي إطار جهودها لإزالة الكربون وتحقيق الاستدامة على المدى القريب، تخطط مجموعة شلهوب لتقليص انبعاثات النطاقين 1 و2 بواقع 50.4% بحلول عام 2032 بالمقارنة مع عام 2021. كما تلتزم المجموعة بتقليل الانبعاثات غير المباشرة للنطاق 3 من غازات الدفيئة الناتجة عن البضائع والخدمات التي يتم شراؤها في سلسلة القيمة الخاصة بها بنسبة 30% بحلول عام 2032. ويشمل النطاق 3 الانبعاثات الكربونية غير المباشرة من سلسلة القيمة الخاصة بالمجموعة وتلك المرتبطة بأنشطة مثل السلع والخدمات المشتراة والنقل والتوزيع الصادر والوارد والنفايات ورحلات العمل وتنقلات الموظفين ومعالجة المنتجات المباعة.

ويستهدف التعاون مع شنايدر إلكتريك الموردين في فئة "السلع والخدمات المشتراة"، والذين يمثلون معظم انبعاثات النطاق 3 للمجموعة. وفي عام 2023، تم تقييم موردي مجموعة شلهوب لتحديد من لديهم انبعاثات عالية ومن لم يحددوا أهدافاً لخفض الكربون حتى الآن. وبعد تصنيف قاعدة الموردين، تم التوقيع على اتفاقية الخدمة تمهيداً لإطلاق برنامج لإشراك الموردين في هذا المسار.

وستتضمن الاستشارات المقدمة من شنايدر إلكتريك في مجال إزالة الكربون جلسات تدريبية شهرية للموردين الذين يحتاجون إلى الدعم، وتحليل البيانات من خلال استطلاعات مكثفة، وتعزيز معالجة البيانات، وأداة لمتابعة انبعاثات النطاق 3، وتوفير "دليل الموردين" الشامل لدعمهم في رحلة الاستدامة.

ووفقاً لمسح أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق السلع الفاخرة في الشرق الأوسط بحلول عام 2030 وينمو إلى إجمالي يبلغ 32 مليار إلى 37 مليار دولار، علماً أنه يقدر حالياً في عام 2023 بحوالي 15.85 مليار دولار. وتقود هذا النمو بشكل أساسي أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن هذا القطاع مسؤول عن ما يزيد عن ملياري دولار من انبعاثات الغازات الدفيئة سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 4% من إجمالي الناتج العالمي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة ماكنزي.

ولقد وضعت دول منطقة مجلس التعاون الخليجي أهدافاً طموحة لاقتصادات أكثر استدامة وتحقيق الحياد المناخي والصفري. وتزامناً مع ذلك، أطلقت، شنايدر إلكتريك عام 2021 مجموعة جديدة من الخدمات الاستشارية في مجال إزالة الكربون والاستدامة للشركات التي تتخذ من منطقة الخليج مقراً لها. وتشمل هذه الخدمات تحديد وفورات كفاءة الطاقة، وبرامج تعويض الكربون، ومصادر الطاقة المتجددة خارج الموقع، وتقديم المشورة بشأن التحوّل الكهربي، وتحسين سلسلة التوريد.

­­­ عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف شنايدر إلكتريك في تمكين الجميع من تحقيق أقصى استفادة من الطاقة والموارد، وذلك عبر سدّ الفجوة بين التقدم والاستدامة. وهذا ما تسميه الشركة Life Is On.

وتتمثل مهمتنا في أن نكون شريكاً رقمياً في الاستدامة والكفاءة.

وتقود الشركة التحول الرقمي من خلال دمج تقنيات الطاقة والعمليات الرائدة عالمياً، ونقطة النهاية السحابية لربط المنتجات وعناصر التحكم والبرامج والخدمات، عبر دورة الحياة بأكملها، مما يتيح إدارة الشركة المتكاملة للمنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات.

وتمتاز شنايدر إلكتريك بأنها أكثر الشركات العالمية دعماً للمجتمعات المحلية. اذ تؤيد منظومات الشراكة والمعايير المفتوحة التي تدعمها قيمها المتمثلة في الشمول والتمكين وتحقيق الغايات النافعة.

www.se.com/ae/en

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نبذة عن مجموعة شلهوب

على مدى أكثر من ستة عقود، كانت مجموعة شلهوب وما زالت شريكة رائدة وإحدى أهم صانعي تجارب الرفاهية على مستوى الشرق الأوسط. وضمن إطار سعيها للتميّز في مجال "التجزئة الهجينة"، عززت المجموعة خدمات التوزيع والتسويق لديها عبر محفظتها المكوّنة من 8 علامات تجارية مملوكة، وأكثر من 300 علامة تجارية عالمية ضمن فئات الرفاهية والجمال والأزياء وفن العيش. وعملت المجموعة مؤخراً على توسيع نطاق عملها لتشمل فئات جديدة تشمل الساعات والمجوهرات والنظارات.

تضع مجموعة شلهوب عملاءها على رأس أولوياتها، وذلك ضمن جهودها المستمرة في التجديد والابتكار لتقديم تجارب فاخرة في أكثر من 750 متجراً للبيع بالتجزئة، وعبر الإنترنت، وعبر تطبيقات الأجهزة المحمولة، وكلّها قنوات متعددة تعمل نحو هدف رئيسي واحد يتمثل في رضا العملاء.

تضمّ مجموعة شلهوب اليوم حوالي 15,000 من المواهب والخبراء المحترفين عبر ثماني دول مختلفة، حيث ساهمت جهودهم المتماسكة في حصول المجموعة على شهادة أفضل بيئة للعمل من قبل منظمة "جريت بليس تو وورك" في بلدان عدة.

وحرصاً منها على مواصلة رحلة الابتكار دائماً كما اليوم، أطلقت مجموعة شلهوب برنامج "ذا جرين هاوس"، وهو مركز للابتكار، ومنصة حاضنة ومسرّعة أعمال للشركات الناشئة والشركات الصغيرة على صعيد المنطقة والعالم. وتعدّ تلك المبادرة من المبادرات العديدة التي أطلقتها المجموعة لإعادة ابتكار هويتها ومواكبة أحدث التوجهات، مدفوعة بتفكير مستقبلي مبدع. كما أدخلت المجموعة الاستدامة في صميم استراتيجية أعمالها، مع تأكيد التزامها تجاه الأفراد والشركاء والكوكب، كونها عضواً فاعلاً في "مجتمع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة" وأحد الموقّعين على "مبادئ تمكين المرأة".

للاطلاع على مزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع المجموعة https://www.chalhoubgroup.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2296312/Chalhoub_Group_Appoints_Schneider_Electric.jpg