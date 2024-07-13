شنجن تستضيف الملتقى الثاني لتحليل نتائج متابعة السكر على مدار اليوم (AGP) والعلاجات الرقمية (DTx): تطوير العلاجات الرقمية في علاج مرض السكري

Shenzhen Hosts the 2nd AGP&DTx Summit Forum Press Image

شنجن، الصين، 13 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- في 5 يوليو، عُقد الملتقى الثاني لمناقشة تحليل نتائج متابعة السكر على مدار اليوم (AGP) والعلاجات الرقمية (Dtx) في شنجن، الصين، بقيادة المركز الوطني للابتكار للأجهزة الطبية المتقدمة، وبرعاية مركز البحث والتطوير للعلاجات الرقمية وتحليل نتائج متابعة السكر على مدار اليوم الصيني ("مركز البحث والتطوير")، وبرعاية تعاونية من شركة Shenzhen SIBIONICS Technology Co., Ltd ("SIBIONICS"). التقى خبراء الرعاية الصحية المحليون والأجانب في ملتقى القمة لاستكشاف طريقة استخدام تحليل نتائج متابعة السكر على مدار اليوم في التشخيص الدقيق وعلاج مرض السكري والعلاج الرقمي في أثناء عملية اتخاذ القرار في الممارسة السريرية في جميع أنحاء العالم.

وضم ملتقى القمة، الذي استضافه البروفيسور Ji Linong، مؤسس مركز البحث والتطوير للعلاجات الرقمية وتحليل نتائج متابعة السكر على مدار اليوم الصيني والأستاذ السريري في مستشفى People بجامعة بكين، كبار خبراء علم الغدد الصماء من سلوفينيا، وأستراليا، والسعودية وصربيا، وتركيا، والجزائر، ودول أخرى. وناقش هؤلاء الخبراء مواضيع مهمة من بينها إجماع الآراء بشأن تحليل نتائج متابعة السكر على مدار اليوم وقاعدة بيانات مرضى السكري الصينيين ونظام البنكرياس الاصطناعي وإدارة الصحة الرقمية. كما ناقشوا أحدث التطورات في تكنولوجيا علاج مرض السكري والاستخدامات العملية لتلك التطورات في الممارسة السريرية.

وسلط البروفيسور Andrej Janež، رئيس قسم علم الغدد الصماء في المركز الطبي لجامعة لوبليانا في سلوفينيا، الضوء في المؤتمر على التقدم الذي أحرزته الصين في الممارسة السريرية لتحليل نتائج متابعة السكر على مدار اليوم. وقال: "لقد طوروا برنامج تدريب لتحليل نتائج متابعة السكر على مدار اليوم، وهم ينتقلون إلى مجال البحث واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التشخيص وتوجيه القرارات المتعلقة بالعلاج، مما يؤدي إلى رعاية أفضل لمرض السكري وتسهيل استخدامات تحليل نتائج متابعة السكر على مدار اليوم".

لتحقيق التكامل بين الموارد العالمية وقيادة الابتكار في تشخيص مرض السكري وعلاجه، تم تأسيس الاتحاد الدولي لمركز البحث والتطوير للعلاجات الرقمية وتحليل نتائج متابعة السكر على مدار اليوم في هذا الملتقى. وتهدف هذه المبادرة إلى وضع معايير للاستخدامات السريرية لتحليل نتائج متابعة السكر على مدار اليوم على مستوى العالم، وتقديم منصة للتعاون الدولي وتبادل المعرفة لتحسين مستوى تشخيص مرض السكري وعلاجه في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن SIBIONICS

أُسست SIBIONICS في عام 2015، وهي منوطة بالبحث والتطوير وتصنيع الأجهزة الطبية التي يمكن زراعتها. من خلال إدماج تكنولوجيا متابعة نسبة الجلوكوز المستمرة المتطورة في التصاميم التي تتمحور حول مرضى السكري، تسعى SIBIONICS جاهدة إلى توسيع حدودها لما هو ممكن في الحلول المخصصة لكل فرد لعلاج مرض السكري. مع وجود أكثر من 1,000,000 مستخدم على مستوى العالم، أصبحت SIBIONICS الآن منارة للثقة والابتكار في علاج مرض السكري.

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