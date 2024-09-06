شنغهاي إلكتريك تعلن عن إيرادات بلغت 49.869 مليار يوان للنصف الأول من السنة المالية 2024 مع نمو صافي الأرباح بنسبة 22.6٪ على أساس سنوي

شنغهاي, 6 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة شنغهاي إلكتريك (Shanghai Electric) ("الشركة") (SEHK: 2727 ، SSE: 601727) نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024 ، حيث أعلنت عن إيرادات بلغت 49.869 مليار يوان ، حيث بلغ صافي الربح المنسوب إلى المساهمين 602 مليون يوان ، بزيادة 2.0٪ مقارنة بالعام السابق. في النصف الأول من العام، حققت الشركة أيضًا هامش ربح إجمالي قدره 19.2٪ ، في حين بلغ النقد والمكافِئات النقدية 34.102 مليار يوان.

خلال فترة التقرير، واصلت شانغهاي إلكتريك التقدم في استراتيجيتها للنمو المستدام ، حيث انخفضت نفقات المبيعات إلى 1.362 مليار يوان وانخفضت النفقات المالية بنسبة 30.58٪ إلى 202 مليون يوان. ظل استثمار الشركة في الأبحاث والتطوير ثابتًا ، بما مجموعه 2.327 مليار يوان، متسقًا مع نفس الفترة من العام الماضي.

لقد حقق التركيز القوي لشركة شنغهاي إلكتريك على تصنيع المعدات الراقية نتائج إيجابية عبر أعمالها الرئيسية. بالنسبة لمعدات الطاقة ، حققت الشركة إيرادات بلغت 24.654 مليار يوان، مع هامش ربح إجمالي قدره 20.10٪. أعلن قسم المعدات الصناعية عن إيرادات بلغت 18.959 مليار يوان، حيث حققت هامش ربح إجمالي قدره 17.40٪ ، في حين أن أعمال الخدمات المتكاملة سجلت إيرادات بلغت 7.961 مليار يوان، مع هامش ربح إجمالي قدره 16.60٪. إجمالاً، حصلت شنغهاي إلكتريك على طلبيات جديدة بقيمة 83.66 مليار يوان في النصف الأول من العام ، بزيادة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

استمرار الابتكار والنمو مدفوعين بمحفظة طاقة متنوعة

في قطاع الطاقة الحرارية ، حصلت الشركة على طلبيات جديدة للمعدات التي تعمل بالفحم بقيمة إجمالية 21.99 مليار يوان ، بما في ذلك مشروع مع شركة تشاينا يونايتد جاس توربين تكنولوجي ( China United Gas Turbine Technology ) لتصميم منصة تصنيع متكاملة مع تجميع أول توربين غازي بقوة 300 ميغاواط.

وسَّعت الشركة محفظة تخزين الطاقة الخاصة بها من خلال تضمين حلول جديدة متطورة ، تشمل بطاريات تدفق الفاناديوم ، وأنظمة الهواء المضغوط ، وتكنولوجيا التخزين بالملح المنصهر للطاقة الشمسية المركَّزة. سجلت محطة تخزين الطاقة الهوائية المضغوطة التي تبلغ 300 ميغاواط في الصين ثلاثة أرقام قياسية عالمية في ما يخص قوة الوحدة الفردية ، ونطاق المشروع ، وكفاءة التحويل عند اتصال الشبكة.

في قطاع الهيدروجين ، رسخّت شركة شنغهاي إلكتريك مكانتها كمزود للحلول المتكاملة، التي تشمل الإنتاج والتخزين والتزوّد بالوقود والاستخدام. يُظهر أحدث محلِّل كهربائي قلوي من السلسلة "زد" ( Z ) من الشركة كفاءة رائدة في الصناعة ، مع وحدة فردية قادرة على إنتاج ما يصل إلى 3000 متر مكعب عادي في الساعة من الهيدروجين.

قوة رائدة تمكِّن تحوّل الطاقة العالمي

الشرق الأوسط : في دبي ، تقف الشركة وراء أكبر مشروع مستقل للطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الشمسية الضوئية في العالم ، حيث يهدف مشروع الطاقة المتجددة بقوة 950 ميغاواط لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 1.6 مليون طن سنويًا.

أوروبا : في فرنسا ، يمثل مشروع إنتاج الهيدروجين الكهروضوئي وونبيرغ ( Wunberg ) بقدرة 5 ميغاواط أول مشروع خارجي لشركة شنغهاي إلكتريك في مبيعات معدات الهيدروجين بعد تصدير منتجات تخزين الطاقة باستخدام بطاريات تدفق الفاناديوم إلى إسبانيا.

جنوب شرق آسيا وشرق آسيا : حصلت شركة شنغهاي إلكتريك ويند باور ( Shanghai Electric Wind Power ) على طلبات في كوريا الجنوبية وفيتنام وإندونيسيا ، مما عزز من وجودها في السوق الآسيوية.

لمزيد من المعلومات حول شركة شنغهاي إلكتريك، يُرجى زيارة: https://www.shanghai-electric.com/group_en/

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg