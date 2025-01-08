شهادتنا على مجد كأس الخليج: BAIC تصل إلى آفاق جديدة في تميز العلامة التجارية

مدينة الكويت، دولة الكويت، 8 يناير 2025 /PRNewswire/ -- اختُتِمَ كأس الخليج 2024 بشكل رائع، تاركًا الجماهير مع لحظات لا تُنسى في أرض الملعب وخارجه. كواحدة من أرقى البطولات الرياضية في المنطقة، لا تمثل بطولة كأس الخليج 2024 فقط ذروة الأداء الرياضي، بل أيضًا كانت رمزًا للوحدة والشغف اللذان تتميز بهما كرة القدم عبر الحدود.

بصفتها شريك السيارات الرسمي، لعبت BAIC دورًا محوريًا في نجاح كأس الخليج لعام 2024، بدءًا من توفير وسائل النقل المتميزة إلى تعزيز مشاركة المشجعين. على مدار البطولة، كرمت BAIC اللاعبين الاستثنائيين من خلال تقديم جائزة "رجل المباراة" بعد كل مباراة، ما يؤكد التزامها بالاحتفاء بالتميز. في النهائي، قدم هشام نادر آل عيسى، مدير العلامة التجارية في BAIC الكويت، جائزة أفضل لاعب في المباراة (MVP)، ما يضيف إلى مكانة الحدث ويبرز التفاني لدى BAIC في الاعتراف بالإنجازات المتميزة.

جائزة أفضل لاعب في المباراة (MVP)، هي كرة قدم ذهبية فوق قاعدة أنيقة وديناميكية، تعكس فلسفة تصميم BAIC المتمثلة في الجمع بين الأناقة والتكنولوجيا المتطورة، ما يتماشى تمامًا مع روح الرياضة التنافسية. يمثل الزخم المتصاعد للكأس التقدم والعزيمة والسعي المستمر نحو العظمة - وهي قيم متأصلة بعمق في حمض BAIC النووي.

خارج الإستاد، أصبحت منطقة المشجعين التابعة لشركة BAIC وجهة مميزة للجماهير، حيث تعرض السيارات الرئيسية مثل BJ30 وBJ60. ويأتي ذلك بعد الإطلاق الناجح لسيارة BJ30 في السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات في نهاية العام الماضي. لقد لاقت الطرازات الخاصة بالطرق الوعرة مثل BJ40 وBJ80، بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي مثل X55-II وALL NEW X7، اهتمامًا كبيرًا في المنطقة. حيث شارك المشجعون في جلسات تصوير، وشاركوا لحظاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وانخرطوا في ألعاب تفاعلية، ما خلق جوًا حيويًا ربط BAIC بعملائها. تتطلع BAIC إلى بناء علاقات أعمق مع المزيد من العملاء في الشرق الأوسط.

من تصميم جائزة أفضل لاعب (MVP) المدهش إلى تجربة منطقة المشجعين الموجهة نحو الجماهير، كل تفصيل يعكس فلسفة BAIC في دمج الابتكار مع التواصل البشري. لم يعزز هذا التعاون حضور BAIC في صناعة السيارات العالمية فحسب، بل عزز أيضًا علاقاتها مع عملاء دوليين متنوعين.

عبر لحظات مثل هذه، تؤكد BAIC على مهمتها في إلهام التقدم والتوصيل فيما بين المجتمعات، تاركةً إرثًا يدوم ويتجاوز حدود الرياضة والصناعة.