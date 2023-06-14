شورت بوينت تعلن ريادة جديدة لتصميم شير بوينت: Live Mode UX

آن أربور، ميشيغان، 14 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة شورت بوينت (https://www.shortpoint.com/) وهي شركة رائدة في مجال برامج تصميم الإنترانت، أن تعلن عن إطلاقها لـ Live ModeX، وهي تجربة تطوير الواجهة الأمامية لبرنامج مايكروسوفت شير بوينت، والتي تتميز بمستوى جديد من قابلية الاستخدام للمصممين من جميع مستويات الخبرة.

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يعد Live Mode UX خطوة رائعة إلى الأمام لتصميم الإنترانت، مما يتيح لمستخدمي شير بوينت القدرة على إضافة قوالب متكاملة، وتحديد عناصر التصميم المخصصة، وبناء صفحات الإنترانت بأكملها والعلامة التجارية في لحظات. إذا كان لديك سؤال حول كيفية تحسين تصميم في مايكروسوفت شير بوينت، فإن Live Mode UX هو الحل.

يشرح سكوت دانيال ليز، الرئيس التنفيذي للتسويق، قائلًا: "على الرغم من أن شورت بوينت تعمل مع العديد من شركات قائمة Fortune 500، إلا أن برنامجنا موجه نحو سهولة الاستخدام. سواء كنت مطور شير بوينت مثبتًا أو قسمًا مستقلًا لتكنولوجيا المعلومات بدون خبرة شير بوينت، فإن تجربة المستخدم Live Mode UX الجديدة توفر الكثير من الوقت للمصممين، بحيث تدفع لنفسها، عدة مرات.

وإذ هو مشروع استغرق أكثر من عامين، تعمل شورت بوينت مباشرة مع عملائها لتقديم منصة موحدة للعالم لتصميم وتخصيص شبكة شير بوينت الداخلية (الإنترانت) الكاملة. فقد قامت الشركة بجمع الميزات المطلوبة بشكل متكرر والاستماع إلى ملاحظات العملاء لتجميع أفضل نسخة لبرامج التصميم الخاصة بهم حتى الآن. وقد أدى هذا التعاون إلى Live Mode UX، والذي يسمح للمصممين ببناء بصري وتحرير في الوقت الحقيقي مع واجهة بديهية وسهلة التنقل، على عكس أي شيء آخر في السوق.

ويقول أنس نقاوة، كبير مسؤولي التكنولوجيا والشريك المؤسس لشورت بوينت، "لقد بدأ الأمر ببعض الأفكار المبتكرة التي تبين لاحقا أنها ما يريده عملاؤنا في منتجنا، وقد عمل الفريق بلا كلل منذ ذلك الحين لإحيائه. واجهنا العديد من التحديات وقد جلب هذا للتو أفضل ما في كل عضو في الفريق. ونحن ممتنون أيضًا لعملائنا الذين لم يملوا من مواصلة تقديم التعليقات والملاحظات حتى نتمكن من تحسين Live Mode UX إلى أقصى إمكاناتها."

يحتوي Live Mode UX على طرح عام كامل في الربع الثالث من عام 2023، ولكنه يقدم للعملاء الجدد القدرة على البدء في التصميم باستخدام برنامج التصميم المبتكر هذا، الآن! جرب شورت بوينت الآن (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان): https://www.shortpoint.com/trial

احتفالًا بالإصدار العام لـ Live Mode UX، ستستضيف شورت بوينت ندوة عبر الإنترنت في 16 أغسطس 2023 في الساعة 12 مساءً بالتوقيت الشرقي. سيحصل جميع المشاركين على رابط مجاني لتنزيل شورت بوينت مع Live Mode UX خلال الندوة عبر الإنترنت!

سجّل هنا: https://www.shortpoint.com/webinar-2

عن شورت بوينت

شورت بوينت (ShortPoint.com) هي شركة عالمية تهدف إلى تطوير أفضل تقنيات تصميم الإنترانت وتحسينها باستمرار لكي تمكن المستخدمين من إنشاء مواقع الإنترانت من البداية بدون تشفير وبأقل تكلفة وفي وقت قياسي.

تأسست شورت بوينت في العام 2013، ونمت وتطورت لتصبح شركة مزدهرة ومنتشرة عالميًا تضم أكثر من 1500 عميل وأكثر من 6 ملايين مستخدم للإنترانت. من خلال مكاتب دولية تقع في آن أربور، مشيغان، أوكرانيا، دبي والمملكة المتحدة، حازت شورت بوينت على قلوب بعض أكبر الأسماء في العديد من الشركات بما في ذلك شركات: بي بي، جنرال إليكتريك، إبسون، بي دبليو سي، تويوتا، ميتسوبيشي، ناسا، وغيرها الكثير في الإمارات العربية المتحدة مثل واحة دبي للسيليكون وأرامكس ومركز محمد بن راشد للفضاء وسوق دبي الحرة والعربية للطيران.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2100462/ShortPoint_Live_Mode_UX.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1840651/800px_shortpoint_logo_full_color_Logo.jpg

للتواصل: سكوت ليز، [email protected]

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