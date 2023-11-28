أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ --شوهدت كل من بريانكا شوبرا جوناس صاحبة الإحساس العالمي وممثل هوليوود أورلاندو بلوم في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي 2023.

توافد الآلاف من مشجعي الفورمولا 1 إلى مكان المهرجان الذي يستمر أربعة أيام لأكبر نسخة من سباق جائزة أبو ظبي الكبرى لعطلة نهاية الأسبوع، مع تقديم تجارب مشجعين ونقاط مراقبة جديدة تمامًا لنسخة 2023.

Glamour is out in full force as global sensation Priyanka Chopra mingles with Orlando Bloom at the Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023

مع مجموعة من الإضافات الجديدة لعام 2023، شهد سباق جائزة أبوظبي الكبرى لهذا العام حضورًا أكبر من أي وقت مضى من المشجعين لحضور نهائيات موسم الفورمولا 1، حيث استمتعوا بالمشهد من نقاط مراقبة جديدة تمامًا مثل المدرج الغربي المستقيم والسطح في مساحة الضيافة المطلة على المنعطف الثاني.

وبالإضافة إلى مشاهدة نخبة السائقين أثناء جلسات التدريب والتصفيات والسباق، استمتع المشجعون بمجموعة متنوعة من وسائل الترفيه خارج المسار.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2285419/Formula_1_Abu_Dhabi_Priyanka_Chopra_Orlando_Bloom.jpg

للتواصل الإعلامي:

شون موير