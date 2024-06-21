شَراكة إستراتيجية بين Hubject وExicom بهدف تعزيز المزيد من النمو في سوق السيارات الكهربائية المزدهر في الهند

برلين ونيودلهي، 21 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- دَخلت Hubject، الشركة الرائدة في سوق التشغيل المتبادل للسيارات الكهربائية، في شراكة استراتيجية مع Exicom، أكبر شركة تصنيع شاحنات السيارات الكهربائية في الهند وشريك موثوق لقادة السيارات العالميين ومُشغلي نقاط الشحن وغيرهم من المؤثرين في المنظومة البيئية، ويُعد الهدف العام للشراكة هو استخدام تكنولوجيا التشغيل المتبادل المبتكرة لـ Hubject لتحسين تجربة الشحن لسائقي السيارات الكهربائية في الهند، ويتضمن ذلك منصة شحن Hubject، والتي من شأنها التسهيل على سائقي السيارات الكهربائية العثور على نقاط الشحن ثم الشحن ببساطة عند الحاجة.

Exicom

ستتعاون Exicom وHubject على منصة Plug&Charge من Hubject على وجه التحديد، مما سيخلق مركزًا هنديًا إقليميًا لـ:

- تمكين التكنولوجيا العالمية الرائدة في الصناعة،

- دعم مشغلي نقاط الشحن المحلية (CPOs) على أساس معايير ISO15118،

- تمكين قدرات الشحن الآلية بالكامل،

- إنتاج أول معيار لتكنولوجيا شحن Plug&Charge في الهند، مما يجعل الهند واحدة من القادة في هذا المعيار في المنطقة.

ويعني هذا الأمر أن سائقي السيارات الكهربائية في الهند سيكونون قادرين على توصيل نقاط الشحن المتوافقة والشحن على الفور باستخدام تقنية المصادقة التلقائية بين محطات الشحن دون الحاجة إلى تطبيق أو بطاقة RFID.

وقال Christian Hahn، الرئيس التنفيذي لشركة Hubject: "يشهد سوق السيارات الكهربائية في الهند نموًا متزايدًا، حيث تضاعفت المبيعات تقريبًا خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه السنة بنسبة 66٪، وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع Exicom وإدخال منصة شحن Hubject إلى دعم هذا النمو الهائل، من خلال جعل تجربة الشحن أسهل وأكثر موثوقية لسائقي السيارات الكهربائية، وتُعد هذه الخطوة مهمة في تشجيع المزيد من السائقين في الهند على الانتقال من السيارات التي تستخدم الوقود الأحفوري إلى السيارات الكهربائية"، وأضاف السيد Hahn: "هذه الشراكة هي أخبار جيدة لسائقي Hubject وExicom والسيارات الكهربائية EV في الهند، وهي أيضًا خطوة كبيرة إلى الأمام في هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الحصول على الشحن بتقنية Plug&Charge في كل مكان".

وتَحدث Anant Nahata، الرئيس التنفيذي لشركة Exicom، عن نطاق التعاون بالتفصيل: "إن معالجة تحديات الموثوقية وتجربة شحن السيارات الكهربائية السلسة في السوق الهندية أمر بالغ الأهمية، وتهدف شراكتنا مع Hubject إلى توفير تجربة شحن خالية من المشكلات لمستخدمي السيارات الكهربائية EV، وسيؤدي إنشاء مركز للتشغيل البيني المركزي إلى تبسيط عمليات تسوية المدفوعات وتقليل الاعتماد على مَحافظ متعددة، مما يضمن تجربة أكثر سلاسة لمستخدمي السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد."

تُتيح تكنولوجيا التشغيل المتبادل من Hubject تبسيط عملية الشحن من خلال تمكين سائقي السيارات الكهربائية من تحديد موقع خدمات الشحن والوصول إليها ودفع ثمنها من خلال الواجهة التي يختارونها، بغض النظر عن المشغل، ويلغي هذا الأمر الحاجة إلى عدة اشتراكات ومدفوعات، مما يسمح بتجربة أكثر سلاسة وأكثر ملاءمة للمستخدم، ويمكن للسائقين التنقل بسهولة بين مختلف مراكز الاتصالات المركزية، تمامًا كما يتجول مستخدمو الهواتف المحمولة بين الشبكات، مما يضمن أن شحن السيارات الكهربائية EV بسيط مثل ملء سيارة تقليدية بالوقود.

نبذة عن Exicom

شركة Exicom هي أكبر شركة مصنعة لحلول شحن السيارات الكهربائية والطاقة الحرجة في الهند، مع العديد من المنتجات عبر قطاعات التيار المتردد AC والتيار الثابت DC، وهي تصمم وتنشر حلول الشحن للمساحات السكنية والتجارية ولديها بصمتها في جميع أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مع أكثر من 70,000 نقطة شحن مثبتة.