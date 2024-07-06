صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان يُمنح رعاية الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر ICIS للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم في الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية, 6 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- مُنح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان رعاية الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر ICIS للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم في الشرق الأوسط. وسيقام المؤتمر في الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2024 بالعاصمة السعودية الرياض، ما يمثل فصلًا جديدًا في تاريخه العريق.

هذا وقالت السيدة Sarah Harvey، مديرة الفعاليات لدى شركة ICIS: " نحن فخورون بدعم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان لمؤتمر هذا العام". وأضافت قائلة: "أن هذه الرعاية السامية تبرز أهمية المؤتمر في صناعة الزيوت الأساسية ومواد التشحيم العالمية. أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال حجر الأساس بالنسبة لمجال الزيوت الأساسية، وذلك بفضل موقعها الجغرافي المميز وقدراتها الفائقة في مجال المواد الخام وتوقعاتها الاقتصادية القوية. ويُعد الإطلاع المستمر على التطورات الإقليمية أمرًا ضروريًا لأصحاب المصلحة في الصناعة لاستغلال الفرص وتقليل المخاطر".

لا يقتصر دور مؤتمر ICIS للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم في الشرق الأوسط، الذي يُعقد في نسخته التاسعة عشر هذا العام، على تسهيل تبادل المعرفة فحسب، بل يُعد أيضًا ملتقىً يجمع بين رواد هذه الصناعة على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، مما يجعل من بناء العلاقات التجارية ركيزة أساسية فيه. وشهد المؤتمر في دورته السابقة عام 2023 حضور أكثر من 440 شخصية صناعية رفيعة المستوى، وهذا العام، سيُزود المؤتمر الحضور مرة أخرى بنظرة شاملة لسوق الشرق الأوسط، حيث ستتم تغطية مواضيع هامة على غرار حالة سوق زيوت التشحيم في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) ونظرة عالمية على الزيوت الأساسية ومواد التشحيم وكذلك الدور المحوري للقطاع البحري في تنشيط حركة التجارة وسط تحديات سلسلة التوريد.

سيُلقي معالي المهندس ماجد هندي العتيبي، نائب وزير الشؤون الفنية والتنظيمية للنفط والغاز بوزارة الطاقة، الكلمة الرئيسية الافتتاحية لمؤتمر هذا العام. يمكن للمشاركين أيضًا أن يستمعوا إلى السيد Flavio Kliger، النائب الأول للرئيس ورئيس قسم إضافات زيوت التشحيم لدى شركة Lubrizol، الذي سيتحدث عن رحلة شركته في مجال الإضافات وكيفية تطوير حلول تلبي الاحتياجات المتغيرة للصناعة.

لمعرفة المزيد حول مؤتمر ICIS للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم في الشرق الأوسط في دورته التاسعة عشرة والتسجيل لحضور المؤتمر، يُرجى زيارة https://events.icis.com/website/8329/. يمكن لأعضاء وسائل الإعلام التسجيل مجانًا باستخدام الرمز MEDIAFOC.

نبذة عن شركة ICIS

تعتبر ICIS إحدى شركات مجموعة RELX وهي شركة مدرجة في مؤشر FTSE15 بقيمة سوقية تبلغ 86.1 مليار دولار، وتضم قاعدة موظفين بها أكثر من 30 ألف خبير موزعين على 40 دولة حول العالم.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/619935/ICIS_Logo.jpg