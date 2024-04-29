*صافي الأرباح العائد للمساهمين

بلغ إجمالي الإيرادات 796.6 مليون ريال قطري بزيادة 3.9% عن الربع الأول 2023

بلغت الأرباح الإجمالية للشركة 195.7 مليون ريال قطري بزيادة 14.9 % عن الربع الأول 2023

بلغت صافي الأرباح المتضمنة حقوق الأقلية 112.5 مليون ريال قطري بزيادة 9.8 % عن الربع الأول 2023

بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 111.7 مليون ريال قطري بزيادة 10.4 % عن الربع الأول 2023

الدوحة, 29 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت استثمار القابضة عن نتائجها المالية للربع الأول - للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 796.6 مليون ريال قطري بزيادة 3.9 % عن نفس الفترة في العام الماضى وبلغ صافي الأرباح العائدة على المساهمين 111.7 مليون ريال قطري بزيادة 10.4 % عن نفس الفترة في العام 2023.

صافي أرباح* استثمار القابضة يرتفع 10% إلى 112 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2024

وبهذه المنــاسبــة صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة، المهندس محمد بن بدر السادة قائلاً: "تعكس النتائج المالية للربع الأول استمرار استثمار القابضة بالنمو والسير بحسب الخطة العامة وقد ساهمت جميع قطاعات الشركة في نمو الإيرادات وخاصة قطاع الرعاية الصحية الذي بدأنا نحصد ثمرة استثماراتنا وجهودنا فيه، من خلال مستشفى ذا فيو بالتعاون مع سيدارز سيناي الأمريكية، الذي حقق العديد من النجاحات والإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي، ويستمر باستقطاب عدد كبير من الزوار خاصة من خلال برنامج الأطباء العالميين الزائرين المختصين ذوي الخبرات العالمية وتفرده بإجراء عدد من العمليات الطبية الاستثنائية والتي تمت بنجاح ولأول مرة في المنطقة. ونحن نواصل التوسع على الصعيد الإقليمي في هذا القطاع الحيوي والذي يعتبر ركيزة أساسية تساهم في نمو إيرادات الشركة. "

وأضاف :"تستمر استثمار القابضة في تحقيق استراتيجيتها في تنويع مصادر الإيرادات وتوسعها على الصعيد المحلي والإقليمي في جميع قطاعات اعمالها، مما يضمن نموًا مستداماً وينعكس بشكل إيجابي على القيمة الاستثمارية للمساهمين."

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2400357/Post_Q1_2024_Ar.jpg