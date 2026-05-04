صب واي® تعيد إطلاق سندويش "كرات اللحم" الكلاسيكية في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت صب واي®، سلسلة المطاعم العالمية الشهيرة، عن إعادة تقديم واحدة من أكثر السندويشات شهرةً وتميّزاً، مع عودة سندويش " كرات اللحم" إلى قوائم الطعام في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، في خطوةٍ تعيد إحياء إحدى أكثر الخيارات المحبوبة لدى الجمهور في المنطقة.

Subway Brings the Iconic Meatball Sub to the Middle East

وجاءت هذه الخطوة استجابةً لطلبات متواصلة من محبّي صب واي®، حيث شهدت الأشهر الماضية تفاعلاً لافتاً من الضيوف عبر مختلف القنوات، بدءاً من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي وصولاً الى طلبات الضيوف داخل المطاعم، في تأكيدٍ واضح على المكانة الخاصة التي تحتلها هذه السندويش في ذاكرة الجمهور، وهو ما دفع صب واي® للاستجابة وإعادتها إلى القائمة.

وفي هذا السياق، قالت زينب العمراوي، مديرة التسويق بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في صب واي: "تحمل عودة سندويش "كرات اللحم" في طياتها قصة كتبها محبّو العلامة بأنفسهم، فهناك نكهات تمتاز بقدرة فريدة على استحضار الذكريات فوراً، وتمثّل هذه السندويش أكثر من مجرد منتج يعود إلى القائمة، بل تعكس لحظة تواصل مع ذكريات راسخة، واحتفاءً بمنتجٍ لا يفقد بريقه، وفرصة لتعريف جيل جديد بنكهةٍ لطالما كانت محببة لفئة واسعة من محبي صب واي لفترة طويلة من الزمن".

وتُعد سندويش "كرات اللحم" من الخيارات المفضلة منذ سنوات طويلة، لما تتميّز به من كرات اللحم الطرية الغنية بالنكهة، وصلصة المارينارا اللذيذة، والمذاق الدافئ الذي يمنح تجربة مريحة ومألوفة يعشقها الجمهور. وبصفتها واحدة من أكثر عناصر القائمة شهرةً على مستوى العالم، تعود هذه السندويش بذاكرة محبيها وتكسب في الوقت ذاته جمهوراً جديداً من عشّاق النكهات الكلاسيكية.

وأصبحت السندويش متوفرة الآن في جميع مطاعم صب واي® وعبر منصات التوصيل، لتستعيد مكانتها كخيار مفضل لمختلف الأوقات، سواء لوجبة غداء سريعة أو رغبة متأخرة في تناول وجبة لذيذة، أو ببساطة للاستمتاع بتجربة طعام حافلة بالنكهة واللذة.

ولا تمثّل هذه الخطوة مجرد تحديث على قائمة الطعام، بل تعكس إنجازاً لافتاً في مسيرة صب واي® بالمنطقة، حيث تجسّد الاستجابة المباشرة لتفضيلات العملاء وتحويل منتج كلاسيكي إلى قصة إقليمية مدفوعة بأصوات الجمهور الذي لم يتوقف عن المطالبة بعودته.

وسواء كنتم تترقبون عودتها منذ زمن، أو على وشك خوض التجربة للمرة الأولى، فإن لسندويش "كرات اللحم" عادت لتؤكد مكانتها بكل ما تحمله من نكهة وذكريات كانت جديرةً بكل لحظة انتظار.

نبذة عن مطاعم صب واي®

تقدّم صب واي® وجبات طازجة تُحضّر حسب الطلب لملايين الضيوف يومياً، حيث يتم إعداد كل طلب بعناية باستخدام خضروات طازجة وخبز يُحضَّر يومياً، ومكونات بسيطة وعالية الجودة تمنح الضيوف تجربة مليئة بالطاقة والنكهة.

تمتلك صب واي® أكثر من 35,000 مطعم مملوك ومدار بشكل مستقل من قبل الآلاف من أصحاب الامتياز حول العالم، حيث يقدّمون لمجتمعاتهم المحلية وجبات شهية وسهلة الوصول وبقيمة مميزة.

تُعد صب واي® علامة تجارية مسجلة عالمياً لشركة Subway IP LLC أو إحدى الشركات التابعة لها.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2970135/Subway_Iconic_Meatball_Sub_Middle_East.jpg