صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المتنوعة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الأسهم الصينية من الفئة أ وسط انتعاش السوق

(share of indices by market cap)

قوانغتشو، الصين، 12 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- كشف أحدث تقرير صادر عن بورصة شينزين للأوراق المالية عن إقبال متزايد على سوق صناديق الاستثمار المتداولة ETFs، حيث بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المدرجة في البورصة 379 صندوق بقيمة سوقية مشتركة تصل إلى 83.8 مليار دولار أمريكي، وذلك حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، ووصل حجم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة ETFs في نفس الشهر إلى 63.6 مليار دولار أمريكي. وكانت أكثر ثلاثة صناديق استثمار تداولًا ETFs (باستثناء صناديق سوق النقد) في بورصة شينزين للأوراق المالية هي صندوق E Fund ChiNext ETF (والذي يتداول أسهمه تحت رمز 159915)، وصندوق HuaAn ChinaBond، صندوق ETF مؤشر سندات بنك التنمية الصيني ذات مدة استحقاق تتراوح بين 1-5 سنوات، وصندوق ETF مؤشر Harvest CSI 300، مع أحجام تداول تبلغ 3,548 مليون دولار أمريكي، و 2,949 مليون دولار أمريكي، و 2,787 مليون دولار أمريكي، على التوالي.

تعكس التدفقات الصافية الكبيرة إلى سوق الأسهم الصينية من الفئة أ، ولا سيما التدفقات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المتداولة ETFs في الأسهم، تزايد ثقة المستثمرين بإمكانات سوق الأسهم المحلية وتوقعاتهم بحدوث نمو اقتصادي قوي. وقد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة ETFs في الأسهم عبر سوق الأسهم الصينية من الفئة أ، حتى 28 مايو، بما في ذلك بورصتي شنغهاي وشينزين للأوراق المالية، تدفقات صافية بقيمة 45.3 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت إجمالي الاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المتنوعة أكثر من 47.8 مليار دولار أمريكي. وفي مقدمة صناديق المؤشرات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين نجد مؤشر CSI 300 ومؤشر CSI A50 ومؤشر ChiNext ومؤشر SSE STAR Market 50.

هذا وجذبت شركة E Fund Management ("E Fund")، كونها أكبر شركة لإدارة الصناديق الإستثمارية في الصين، تدفقات استثمارية صافية بمجموع تراكمي 13.6 مليار دولار أمريكي هذا العام على صناديقها الاستثمارية المتنوعة ETFs. وفي الوقت ذاته، تمثلت أبرز خطوات شركة E Fund لإبتكار منتجات جديدة واسعة النطاق في طرحها لصندوق E Fund CSI A50 ETF بعد شهرين فقط من إطلاق المؤشر نفسه في يناير الماضي، حيث يتميز هذا الصندوق بتنوع أكبر في توزيع الاستثمارات عبر القطاعات المختلفة، كما أنه يطبق معايير الاستثمار المستدام ESG التي تستبعد الشركات التي لا تتوافق مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة.

على الرغم من أن كل من مؤشر CSI 300 ومؤشر CSI A50 يركزان على الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، بمتوسط قيمة سوقية تبلغ 18.5 مليار دولار أمريكي و35 مليار دولار أمريكي، إلا أن مؤشر CSI A50 يوفر فرصة استثمار مميزة في الشركات العملاقة، حيث يضم 89% من مكوناته شركات تتجاوز قيمتها السوقية حاجز الـ 100 مليار يوان صيني (أي ما يعادل 13.8 مليار دولار أمريكي).

بالإضافة إلى المؤشرات التي تركز على الشركات الكبرى، تتوفر في السوق الصيني مؤشرات أخرى تستهدف شركات في مرحلة نمو واعدة، وهي مؤشر ChiNext ومؤشر SSE STAR Market 50. يتكون مؤشر ChiNext من 100 من الشركات المدرجة في سوق ChiNext، ويبلغ متوسط القيمة السوقية للشركات فيه 6.5 مليار دولار أمريكي، معظمها متخصص في قطاعات رئيسية مثل الطاقة الجديدة والرعاية الصحية. ويتكون مؤشر SSE STAR Market 50 من 50 شركة كبيرة وذات سيولة عالية مدرجة في STAR Market، ويبلغ متوسط القيمة السوقية للشركات فيه 6 مليار دولار أمريكي، ويميل معظمها نحو قطاع أشباه الموصلات.

نبذة عن E Fund

تأسست شركة E Fund Management Co Ltd ("E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة الصناديق المتكاملة في الصين مع ما يقرب من 3.2 تريليون يوان صيني (450 مليار دولار أمريكي) من الأصول تحت إدارتها. يشمل عملاء E Fund كلًا من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات والمصارف. ومنذ تأسيسها، تركز الشركة على إدارة الاستثمارات على المدى الطويل، مؤمنة بأهمية إجراء أبحاث متعمقة والوقت في الاستثمار.

تشمل الاصول الخاضعة للإدارة AuM الشركات الفرعية التابعة للشركة. سعر صرف العملات الأجنبية FX صادر عن بنك الشعب الصيني PBoC .