صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تُركز على التكنولوجيا تجذب الأضواء بعد توسيع نطاق ربط صناديق الاستثمار المتداولة بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ

Tech-focused ETFs Take Spotlight after Mainland China-Hong Kong ETF Connect Expansion

غوانغتشو، الصين، 19 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- تم الإعلان في الثاني عشر من يوليو عن إضافة 91 صندوق استثماري إضافي إلى برنامج اتصال البر الرئيسي بين الصين وهونغ كونغ، والذي سيدخل حَيز التنفيذ في الثاني والعشرين من يوليو، وبهذا التوسع يصل إجمالي عدد صناديق الاستثمارETF المتداولة في البرنامج إلى 241 صندوقًا، منها 19 تديرها شركة E Fund Management ("E Fund")، أكبر شركة لإدارة الصناديق في الصين. وفي الوقت نفسه، لوحظت زيادة كبيرة في طلب المستثمرين الأجانب على فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا، وكان قطاع الإلكترونيات هو الأكثر شعبية - حيث وصلت تدفقات الأموال المتجهة شمالًا إلى القطاع إلى 1.58 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني.

بعد التوسع، يمكن للمستثمرين في الخارج المهتمين بالابتكار التكنولوجي الاستفادة من أدوات الاستثمار المخصبة، من خلال أكثر من 20 صندوق من صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية، بما في ذلك ثلاثة صناديق من E Fund، وهي صندوق استثمار مؤشر الأوراق المالية الصيني CSI للذكاء الاصطناعي E Fund (رمز: 159819)، وصندوق اسثمار مؤشر الأوراق المالية الصيني للحوسبة السحابية والبيانات الضخمة E Fund (رمز:516510)، وصندوق استثمار مؤشر الأوراق المالية الصيني E Fund Technology 50 Index (رمز:159807).

يوفر مؤشر CSI Technology 50 إيضاح لـ 50 شركة كبيرة مدرجة في كل من بورصة شنغهاي وشنتشن للأوراق المالية، حيث تعمل 59% من أسهمها في قطاعي تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات.



ويهدف المؤشران الآخران إلى تتبع قطاعات مختلفة على طول سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي في الصين، والتي تتكون من البنية التحتية والنماذج والمنصات والتطبيقات والخدمات.

في حين أن مؤشر الذكاء الاصطناعي CSI يغطي سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي بأكملها، مع اعتبار أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات ومعدات الاتصالات وصناعات الخدمات التقنية في المراكز الثلاثة الأولى، يركز مؤشر الأوراق المالية الصيني CSI للحوسبة السحابية والبيانات الضخمة على أجهزة الحوسبة الأولية والتطبيقات النهائية، مع أكثر من 50 نسبة تعرض لصناعة أجهزة الكمبيوتر.

ومن بين صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع هذه المؤشرات، يعد صندوق استثمار مؤشر الأوراق المالية الصيني CSI للذكاء الاصطناعي E Fund، وصندوق اسثمار مؤشر الأوراق المالية الصيني للحوسبة السحابية والبيانات الضخمة E Fund، هما الأكبر من نوعهما، حيث يبلغ صافي أصولهما 798 مليون دولار أمريكي و153 مليون دولار أمريكي، على التوالي، اعتبارًا من 15 يوليو.

نبذة عن E Fund

تأُسست شركة E Fund Management ("E Fund") المحدودة في عام 2001، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الصناديق الشاملة في الصين وتدير ما يقرب من 3.3 تريليون يوان صيني (454 مليار دولار أمريكي)، وتقدم حلولاً استثمارية للعملاء المحليين والخارجيين، مما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام طويل الأجل. يشمل عملاء E Fund كلًا من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية، صناديق الثروة السيادية، وصناديق الضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، للشركات والبنوك، وهي شركة رائدة رئيسية في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين، ومعترف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر شركات إدارة الأصول الصينيين ثقة وتميزًا.

ملاحظة: اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تشمل الأصول الخاضعة للإدارة AuM الشركات الفرعية التابعة للشركة. المصدر: Wind، بنك الشعب الصيني (PBoC).

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