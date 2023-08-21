صناديق الاستثمار المتداولة ذات القاعدة العريضة آخذة في الارتفاع مع تدفق 300 مليار يوان إلى الاستثمار السلبي

قوانغتشو، الصين, 21 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- على الرغم من تقلبات السوق هذا العام، لا تزال هناك لبنة أساسية للتدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم. حتى الآن من هذا العام، استحوذت صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم على أكثر من 300 مليار يوان (41.4 مليار دولار أمريكي)، وفقًا لمعهد أبحاث الصين Galaxy.

يقوم المستثمرون بتكديس كميات هائلة من رأس المال في صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم خلال انخفاض السوق، في حين سجل كل من مايو ويونيو ويوليو تدفقًا صافيًا بقيمة 75 مليار يوان (10.3 مليار دولار أمريكي) و 55 مليار يوان (7.6 مليار دولار أمريكي) و 61 مليار يوان (8.4 مليار دولار أمريكي) على التوالي، وكلها عند أعلى مستوياتها التاريخية. استمر هذا الاتجاه السائد حيث أظهرت البيانات أن صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم سحبت 79 مليار يوان (10.9 مليار دولار أمريكي) في الشهر المنتهي في 15 أغسطس. في 7 أغسطس، تجاوز التدفق اليومي 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار أمريكي) وظل عند المستوى نفسه لليومين التاليين.

على وجه التحديد، جذبت الاستراتيجيات ذات القاعدة العريضة أكبر تدفق للاستثمار مع تصدر مؤشر CSI 300، ومؤشر STAR 50، ومؤشر ChiNext لقوائم التدفقات الواردة حتى تاريخه بتدفقات صافية بلغت 51 مليار يوان (7 مليارات دولار أمريكي)، و 46 مليار يوان (6.3 مليار دولار أمريكي)، و 28 مليار يوان (3.9 مليار دولار أمريكي) على التوالي، وفقًا لبيانات Wind. من حيث صناديق الاستثمار المتداولة الفردية، هناك أربعة عروض لـ E Fund، تتكون من ثلاثة صناديق استثمار متداولة ذات القاعدة العريضة -- E Fund ChiNext ETF و E Fund SSE Star 50 ETF و E Fund CSI 300 ETF – وصندوق استثمار متداول لمؤشر الرعاية الصحية E Fund CSI 300، وتم تصنيفهم ضمن أفضل 10 صناديق استثمار متداولة من حيث صافي التدفق.

يوجد الآن أكثر من 100 صندوق استثمار متداول ذات القاعدة العريضة، والتي جمعت أكثر من 64 مليار يوان (8.8 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في أكثر من 80% من صافي تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم في أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، تعد ثمانية صناديق استثمار متداولة واسعة النطاق من بين أفضل عشرة منتجات لصناديق الاستثمار المتداولة من حيث صافي التدفق.

تشير التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة واسعة النطاق إلى أن اهتمام المستثمرين بالأسهم ظل مرنًا. علاوة على ذلك، انخفضت تقييمات الأسهم بشكل كبير، مما يوفر فرصًا جذابة بشكل معقول. الأرباح والخسائر الزائدة لـ CSI All Share بلغت 16.5، عند الخط المئوي التاسع عشر لمدة ثلاث سنوات والخط المئوي الرابع والثلاثين لمدة عشر سنوات، وفقًا لبيانات Wind.

توقع المطلعون على الصناعة أن تصل تقييمات السوق إلى نقطة انعطاف بالنظر إلى التصحيح الكافي للسوق واحتمال أن تحفز الحوافز السياسية عودة ثقة المستثمرين والرغبة في المخاطرة.

نبذة عن E Fund Management

تأسست E Fund Management Co., Ltd. ("E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة الصناديق الشاملة في الصين مع ما يقرب من 3 تريليون يوان صيني (414 مليار دولار أمريكي) تحت إدارتها. وهي تقدم حلولًا استثمارية للعملاء الداخليين والخارجيين، مما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام على المدى الطويل. يشمل عملاء E Fund كلًا من الأفراد والمؤسسات، بدءًا من البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات والبنوك. وهي موجهة على المدى الطويل، وتركز على أعمال إدارة الاستثمار منذ إنشائها وتؤمن بقوة البحث المتعمق والوقت في الاستثمار. وهي معترف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقة وتميزًا.

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