صناعات الغانم وBYD تفتتحان أكبر صالة عرض خارج الصين، وتدشّنان حقبة جديدة للتنقّل المستدام في الكويت

قص شريط الافتتاح بحضور سعادة السفير الصيني في دولة الكويت

صورة لمعرض بي واي دي الغانم

ويتزامن هذا الافتتاح مع مرحلة مفصلية في تاريخ BYD، إذ أعلنت الشركة مؤخراً عن إنتاج مركبتها رقم عشرة ملايين من فئة المركبات العاملة بالطاقة الجديدة وهو إنجاز عالمي غير مسبوق.

وباعتبارها رائدة في مجال الطاقة النظيفة، تسهم BYD بابتكاراتها المتقدّمة والمسؤولة بيئياً في صياغة ملامح مستقبل التنقل حول العالم.

من جهتها، تنسجم هذه الخطوة مع التوجّه الاستراتيجي لشركة «صناعات الغانم» نحو استكشاف فرص جديدة في مجالي الطاقة والاستدامة، بما يعكس التزامها الراسخ بالابتكار والتميّز في قطاع السيارات وغيره من القطاعات الواعدة.

وقد حضر حفل الافتتاح سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت، السفير تشانغ جيانوي، الذي أشاد بهذه الشراكة وما تعكسه من دمج لقيم التميز وخدمة العملاء التي تتميز بها «صناعات الغانم» مع الابتكار المتقدّم الذي تمثّله شركة BYD الرائدة.

شراكة تدعم رؤية الكويت نحو الاستدامة



من جهته، قال قتيبة يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـشركة صناعات الغانم: على مدى أكثر من قرن، حرصت «صناعات الغانم» على مواكبة طموحات الكويت وتطلّعات أهلها، فاعتمدت الابتكار منهجاً والتميّز نهجاً. واليوم، بشراكتنا مع BYD -الاسم العالمي البارز في التنقّل الكهربائي - نرتقي بقطاع السيارات من مجرد توفير خيارات نقل جديدة إلى الإسهام في رسم مستقبل مستدام. هذه الشراكة تؤكد رؤيتنا طويلة الأمد، حيث تُصبح الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة الازدهار التي ننشدها لأجيال الكويت القادمة.

وبدوره أوضح محمود سمارة، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم: "منذ أولى خطواتها في عالم السيارات، رسّخت شركة «صناعات الغانم» مبدأ أساسياً: خدمة العميل ليست خياراً، بل نهج يوجّه كل تحرّك. هذا الإيمان قادنا لنكون من الروّاد في تقديم المركبات الكهربائية للكويت، وتأمين بنية تحتية متكاملة للشحن، واضعين الأسس لتنقّل أكثر استدامة. من خلال تحالفنا مع BYD، نعزّز التزامنا بمستقبل يزخر بالابتكار، ويوازن بين رفاهية العميل ومسؤوليتنا الجماعية تجاه البيئة، إضافة إلى مواكبة التطورات في هذا القطاع."

أما أ.د. هوانغ، المدير العام لـ BYD في الشرق الأوسط وإفريقيا، فقال: فخورون بشراكتنا مع «صناعات الغانم» التي تركت بصمة واضحة عبر قطاعات متعدّدة وأسهمت في نمو الكويت وازدهارها. إن التزامهم بالتميّز ورؤيتهم المستقبلية تتوافق تماماً مع تطلّعات BYD نحو مستقبل أكثر استدامة، ومع احتفالنا بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس الشركة ووصولنا لإنتاج المركبة رقم عشرة ملايين العاملة بالطاقة الجديدة، نتطلع للعمل يداً بيد مع "صناعات الغانم" لتقديم حلول تنقّل تحولية تسرّع مسيرة الكويت نحو نقل أنظف وأكثر كفاءة.

تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام للكويت

لا يقتصر هذا الإنجاز على افتتاح صالة العرض فحسب، بل يجسّد رؤية طويلة الأمد للتنقّل المستدام في البلاد، إذ تستثمر «صناعات الغانم» في تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية وحلول الشحن المنزلي، وتتعاون مع القطاعين العام والخاص لتسريع التحوّل نحو منظومة نقل أكثر كفاءة ونظافة.

وفي إطار توسيع خياراتها في السوق الكويتي، تخطط BYD لطرح طرازات جديدة مثل «سيليون 7» و«شارك» (البيك أب الكهربائي) و«آتو 2» (الكروس أوفر المدمجة)، ما يعزّز خيارات التنقّل الصديق للبيئة أمام المستهلكين، وبفضل خبرات BYD العالمية وإرث «صناعات الغانم» العريق، تُسهم هذه الشراكة في دفع عجلة التنقّل المستدام وصياغة مستقبل أكثر نقاءً وحيوية للجميع.



طرازات BYD المتقدّمة

BYD SEAL: سيارة كهربائية مصممة لتلبية احتياجات القيادة المتنوعة، مزودة ببطارية بسعة 82.5 كيلوواط في الساعة، وتوفر مدى يصل إلى 570 كيلومتر بشحنة واحدة (WLTC). تتميز بتصميم أنيق ومساحة داخلية مريحة، وتقنيات مساعدة السائق المبتكرة، مما يجعلها مثالية للتنقل اليومي والرحلات العائلية.



BYD HAN: سيارة سيدان كهربائية فاخرة مزودة ببطارية بسعة 85.4 كيلوواط في الساعة، توفر مدى يصل إلى 565 كلم بشحنة واحدة (WLTC). تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر/ساعة وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في 3.9 ثانية فقط. تجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة وخصائص الأمان المتقدمة ونظام معلومات وترفيه حديث.

BYD ATTO 3: سيارة SUV كهربائية مدمجة مزودة ببطارية بقدرة 60.48 كيلوواط في الساعة، توفر مدى يصل إلى 420 كيلومتر (WLTC). مجهزة بمحرك كهربائي أمامي ينتج 201 حصانًا وعزم دوران 310 نيوتن متر، مما يضمن تجربة قيادة متوازنة وديناميكية. تتميز "BYD ATTO 3" بمساحة داخلية فسيحة وأنظمة معلومات وترفيه وأمان متقدمة.

BYD QIN PLUS DM-i: سيارة هجينة قابلة للشحن مزودة ببطارية فوسفات الحديد الليثيوم بقدرة 18.3 كيلوواط في الساعة ومحرك سعة 1.5 لتر. تولد قوة إجمالية تصل إلى 194 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 325 نيوتن متر. وتوفر مدى كهربائي يصل إلى 95 كيلومتر ومدى قيادة مشترك يصل إلى 795 كيلومتر (WLTC). تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في حوالي 7.3 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كيلومتر/ساعة.

BYD SONG PLUS DM-i: سيارة SUV هجينة متعددة الاستخدامات، تعمل بمحرك 1.5T مع محرك كهربائي، لتوليد قوة إجمالية تصل إلى 362 حصانًا، وتوفر مدى كهربائي يصل إلى 80 كيلومتر مع بطارية بقدرة 18.3 كيلوواط في الساعة، ومدى قيادة مشترك يصل إلى 890 كيلومتر (WLTC). تتميز هذه السيارة بخصائص أمان متقدمة ومساحة داخلية واسعة لتجربة قيادة مريحة.

فعاليات حفل الافتتاح

شهد حفل الافتتاح حضور نخبة من قادة القطاع، وخبراء السيارات، وأفراد المجتمع، واستمتع الضيوف بعرض موسيقي أحيته فرقة «مورمورايشن» المعروفة بأدائها الإبداعي والحيوي، مما أضفى طابعاً احتفالياً يجمع بين الابتكار والتواصل المجتمعي.

كما استمتع الحضور بعرض موسيقي قدّمه الطفل التركي الموهوب في العزف على آلة القانون، أيتاش دوغان، البالغ من العمر 6 سنوات، والذي أضفى بطاقته وإبداعه لمسة فريدة على أجواء الأمسية.

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