صندوق Bezos Earth Fund يعلن تخصيص منحة بقيمة 57 مليون دولار لمستقبل الغذاء، ودعم العمل الجريء لتحويل النظم الغذائية كجزء من التزامه بمنحة 1 مليار دولار

مؤتمر COP28 يطلق مناقشة عالمية حيوية حول الغذاء ودوره في تشكيل مستقبل كوكبنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 ديسمبر 2023/ PRNewswire/ -- دعا صندوق Bezos Earth Fund اليوم جميع البلدان بزيادة التركيز والالتزام بتحويل أنظمتنا الغذائية، وقد جاءت هذه الدعوة بالتزامن مع توقيع البلدان المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 28 لتغير المناخ COP28 على إعلان ينص على دمج قضية الغذاء بشكل أكبر في أهداف المؤتمر المتعلقة بالمناخ.

وقد أعلن صندوق Earth Fund عن تقديم منحة قيمتها 57 مليون دولار متعلقة بالأغذية، وذلك لمعالجة التهديدات المزدوجة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وجاءت هذه المنحة كجزء من التزام الصندوق بمبلغ 1 مليار دولار لمعالجة تأثير النظام الغذائي على المناخ والطبيعة. وستُخصص الـ 850 مليون دولار المتبقية بحلول عام 2030 لدعم تنفيذ طموحات الخطة العالمية الناشئة لأنظمة الغذاء والمناخ.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور Andrew Steer، مدير صندوق Bezos Earth Fund ورئيسه التنفيذي، قائلًا: "نحن لا نستطيع أن نسمح بأن توضع قضايا الغذاء على هامش المحادثات حول التغير المناخي والطبيعة؛ ليس بعد الآن. فالغذاء ضحية، ومشكلة، وحلًا في أزمات المناخ والطبيعة، ويجب أن نرفع مكانته في النقاش". وأضاف قائلًا: "نحن نثني على الدول التي أعلت طموحاتها، وأعطت الأولوية للغذاء في أهدافها المتعلقة بالمناخ، ونحثها على الذهاب بجرأة وتفاؤل كبيرين. ويجب علينا القيام بالعديد من الأمور بشكل مختلف حتى نتمكن من توفير الغذاء للكثافة السكانية العالمية الآخذة في التزايد دون تدهور الكوكب واستنزاف موارده، والآن هو الوقت المناسب للتحرك من أجل ذلك."

أعلن صندوق Bezos Earth Fund بالتعاون مع أكثر من 16 صندوق وجمعية خيرية أخرى عن توقيع بيان جديد للعمل الخيري، ملتزمين بالاستثمار والترويج والتعاون لمواجهة قضايا الأمان الغذائي والاستدامة، وفقًا لأهداف اتفاقية باريس ذات الشأن.

على الرغم من أن أنظمة الغذاء، أي الطريقة التي ننتج بها ونعالج ونعبئ ونشحن ونأكل ونهدر، تسهم في إنتاج ثلث الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري، ومع ذلك، إلا أنها تعاني نقص التمويل وتُهمل مناقشتها في مؤتمرات ومناقشات التغير المناخي.

يعتبر المبلغ المعلن عنه والذي تبلغ قيمته 57 مليون دولار جزءً من محفظة الغذاء الخاصة بصندوق Earth Fund، التي تدعم مجموعة من الابتكارات تتنوع بين تطوير سياج افتراضي منخفض التكلفة للماشية وتعزيز الأنظمة الغذائية الغنية بالنباتات والبروتينات البديلة.

تحقيق الاستدامة في الثروة الحيوانية (30 مليون دولار)

إلى جانب استثماره في أبحاث مركز Global Methane Hub التي يجريها حول الميثان المعوي ومسرع التطوير والبحث R+D، يستثمر صندوق Earth Fund في مجموعة من الابتكارات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الميثان الناتجة عن الماشية بنسبة تصل إلى 30% في السنوات 10-15 القادمة. وتوفر المنح الإضافية التمويل اللازم من أجل تحديد وتطوير الأعلاف منخفضة الميثان، وتربية ماشية ذات جينات منخفضة الميثان، وكذلك استخدام أجهزة استشعار يمكن ارتداؤها لقياس انبعاثات الميثان من الأبقار.

حماية غابات الأمازون البرازيلية عن طريق تقييد التصحر (16.3 مليون دولار)

فضلًا عما سبق ذكره، تدعم منح الصندوق الخطط الرائدة لولاية بارا البرازيلية التي تهدف إلى تقييد التصحر ومكافحة إزالة الغابات بشكل غير قانوني خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال إنشاء أكبر نظام لتتبع الحيوانات في العالم. ويُمكننا التعاون مع منظمة The Nature Conservancy، ومنظمة IMAFLORA، ومعهد Earth Innovation، وAliança da Terra، وبعض الشركاء الآخرين، من تتبع مصدر اللحوم والألبان والجلود، الأمر الذي يتيح لنا إمكانية القضاء على التصحر من سلاسل القيمة، وكذلك دعم وتحفيز مزارعي الأبقار ومربي الأغنام بمكافآت إيجابية للحفاظ على الغابات.

تعزيز الممارسات الزراعية الذكية من حيث المناخ (8.3 مليون دولار)

يقوم صندوق Bezos Earth Fund، بالتعاون مع برنامج Earth Rover، ببناء معرفة حول نظم التربة من خلال علم الزلازل، وذلك لتقييم إمكانية تخزين كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في التربة. ويساعد صندوق Earth Fund، من خلال منصة التحول في الزراعة والمناخ (PACT)، في ضمان وصول التمويل الفيدرالي الأمريكي للحد من انبعاثات الميثان من الأراضي الزراعية إلى الفلاحين ورعاة الماشية الذين يتبنون ممارسات زراعية صديقة للمناخ.

تحفيز عمليات تحويل النظم الغذائية (2.6 مليون دولار)

يقدم صندوق Earth Fund التمويل اللازم لدعم الجهود المبذولة لمعالجة فقد الأغذية وهدرها بالشراكة مع تحالف الغذاء واستخدام الأراضي (FOLU)، وكذلك إنشاء تحالف من البلدان التي تعمل على تحويل النظم الغذائية. ويقوم الصندوق، فضلًا عما سبق ذكره، من خلال العمل مع "Clim-Eat"، الذي يعتبر مركزًا للتفكير والعمل، بتحديد وتعزيز الابتكارات التكنولوجية الجريئة في أنظمة الغذاء ودعوة الجهات الفعالة الأساسية لتسريع وتيرة تطويرها ونشرها.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور Andy Jarvis، مدير تحالفFuture of Food التابع لصندوق Bezos Earth Fund: "لقد حان الوقت لتحويل تعهدات والتزامات مؤتمر COP28 إلى إجراءات فعلية وتوفير تمويل لحلول غذائية مبتكرة وتحويل النظم الغذائية. أن الغذاء ليس مجرد لحظة في COP28 - إنها بداية لزخم حقيقي، ومن خلال المنح التي نعلن عنها، سنقدم هذا الزخم."

لمعرفة المزيد حول أعمال تحالفFuture of Food التابع لصندوق Earth Fund، انقر هنا.