صندوق Education Cannot Wait يعلن عن منحة تحفيزية بقيمة 20 مليون دولار لتمديد برنامج المرونة متعدد السنوات في تشاد، ليصل إجمالي تمويلات الصندوق هناك إلى أكثر من 61 مليون دولار

سيتم تسليم المنحة الموسعة من قبل اليونيسف بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لتلبية الاحتياجات المتزايدة التي تركت 3.2 مليون طفل خارج المدرسة.

ولاية نيويورك، 21 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تشاد هي واحدة من أفقر البلدان في العالم. بشكل عام، يحتاج أكثر من ثلث السكان إلى المساعدات الإنسانية. تؤدي الحرب في دولة السودان المجاورة، والنزاعات بين المجتمعات، وتغير المناخ وغيرها من المشكلات في زيادة النزوح القسري وتعطيل مسارات التعليم لملايين المتعلمين.

Growing needs have left 3.2 million children out of school in Chad.

استجابةً لهذه الأزمات المتزايدة، أعلن صندوق Education Cannot Wait (ECW) وشركاؤه الاستراتيجيون اليوم عن منحة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لتمديد برنامج المرونة متعدد السنوات في تشاد، ليصل إلى حوالي 66,000 طفل ومراهق متأثرين بالأزمات.

ستُمنح هذه المنحة من قبل: اليونيسف بالتنسيق مع حكومة تشاد وعدد من الشركاء الوطنيين والدوليين. وبهذا يصل إجمالي تمويل صندوق ECW في تشاد إلى أكثر من 61 مليون دولار أمريكي، وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من الأمان والأمل والفرص التي لا يقدمها إلا التعليم الجيد أكثر من 880,000 طفل.

تمثل منحة ECW التحفيزية مساهمة كبيرة في خطة الاستجابة الإنسانية في تشاد، التي تطالب بتخصيص 28.2 مليون دولار أمريكي نحو التعليم. بشكل عام، لا يزال 50% من النداء الإنساني غير ملبى.

قالت ياسمين شريف، المدير التنفيذي لصندوق Education Cannot Wait، الصندوق العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة في الأمم المتحدة: "لقد فتحت تشاد أبوابها للاجئين ودمجت أطفال اللاجئين في النظام التعليمي الوطني. وهذا يعد مثالًا ناصعًا على حماية اللاجئين. ومع ذلك، فإن الاحتياجات الحالية تتجاوز بكثير الموارد المتاحة. يجب علينا دعم تشاد للحفاظ على تضامنها مع اللاجئين. نحن بحاجة إلى المزيد من الموارد المالية، ويجب على القطاعين العام والخاص المساهمة بحصتهما. يمكننا، بل ويجب علينا زيادة التمويل، عبر التمويل الإضافي المستمر، لضمان الوصول إلى بيئات تعليمية ذات جودة، وحماية للأطفال والمراهقين اللاجئين، وكذلك معلميهم، في تشاد. جنبًا إلى جنب مع غيرها من الإجراءات، يعد هذا استثمارًا ضروريًا في تعليم اللاجئين وتحقيقًا للالتزامات التي تعهدنا بها جميعًا في المنتدى العالمي للاجئين".

قال وزير التعليم الوطني والترويج المدني في تشاد، السيد Mamadou Gana Boukar: "إن التحديات التي تواجه التعليم بشكل عام كبيرة. حيث يلعب دعم برنامج المرونة متعدد السنوات دورًا حاسمًا في تلبية الاحتياجات التعليمية في حالات الطوارئ في تشاد. فهذا الدعم لا يعالج الأزمات التعليمية الفورية فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل غير مباشر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمقاطعات المتضررة. نشكر صندوق Education Cannot Wait على جهودهم المستمرة لدعم التعليم في حالات الطوارئ في تشاد، ونشجع على الاستمرار في دعم جهودنا لمعالجة الاحتياجات التعليمية العاجلة".

تشاد هي واحدة من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في العالم. في المجموع، ثمةَ أكثر من 1.7 مليون نازح قسري في تشاد، بما في ذلك 1.2 مليون لاجئ. تظل النزوح القسري، وانعدام الأمن الغذائي والتغذوي، وحالات الطوارئ الصحية، وتأثيرات المخاطر المناخية، هي العوامل الأربعة الرئيسية التي تقود الاحتياجات الإنسانية في تشاد.

هذه العوامل - جنبًا إلى جنب مع التدفق الكبير للاجئين الفارين من الحرب في السودان والعائدين من جمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون - تضغط على الموارد الوطنية وتعيق التقدم لضمان التعليم الشامل. وحوالي 3.2 مليون طفل ومراهق خارج النظام المدرسي. حتى عندما يكون الأطفال في المدرسة، فإن جودة التعليم غالبًا ما تكون متدنية، كما تُبقي الرسوم الدراسية المرتفعة العديد من الأطفال خارج النظام التعليمي، ويظل الوصول إلى التعليم محدودًا، خاصة مع ازدياد خطورة الأحداث الجوية القاسية نتيجةَ تغير المناخ.

قال الدكتور Marcel Ouattara، ممثل اليونيسف في تشاد: "تعرب اليونيسف عن امتنانها لصندوق Education Cannot Wait لدعمها الثابت للأطفال في سن المدرسة المتضررين من الأزمات المعقدة في تشاد. تهدف المرحلة الثانية من برنامج المرونة متعدد السنوات إلى ضمان الوصول إلى تعليم شامل وعالي الجودة. حيث سيقوّي هذا البرنامج مرونة النظام التعليمي في مواجهة مختلف التحديات، ولا سيما في مقاطعتي أوداي، ولوغون أورينتال، خلال السنوات المقبلة. معًا، يمكننا تغيير الحياة وبناء مستقبل مشرق للأطفال في تشاد".

من بين 66,600 طفل مستهدفين بالاستثمار التحفيزي، سيكون أكثر من 40% منهم من الأطفال اللاجئين. سيقوم البرنامج أيضًا بتدريب أكثر من 1,500 معلم على الحد من الصراع والمخاطر، والصحة العقلية، والدعم النفسي والاجتماعي، والتربية. يُحرز البرنامج تقدمًا مهمًا في توفير سجل مدني للأطفال، والوصول إلى الفتيات الأكثر حاجة، وتقديم مسارات تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة.

صندوق Education Cannot Wait (ECW):

صندوق Education Cannot Wait (ECW) هو الصندوق العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات المطولة في الأمم المتحدة. نحن ندعم نتائج التعليم الجيد للفتيات والفتيان اللاجئين والنازحين داخليًا وغيرهم من المتأثرين بالأزمات، حتى لا يتخلف أحد عن الركب. يعمل صندوق ECW من خلال النظام المتعدد الأطراف لزيادة سرعة الاستجابة في الأزمات، وإيصال الإغاثة الفورية والتدخلات طويلة الأجل من خلال برامج متعددة السنوات. يعمل صندوق ECW في شراكة وثيقة مع الحكومات والجهات المانحة العامة والخاصة ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية لزيادة الكفاءة ومنع الاستجابات المنفصلة. يناشد صندوق ECW بشكل عاجل المانحين من القطاعين العام والخاص لتوسيع الدعم للوصول إلى الأطفال والشباب الأكثر حاجةً.

على X/تويتر، يرجى متابعة: @EduCannotWait @YasmineSherif1 @KentPage

تتوفر معلومات إضافية على: www.educationcannotwait.org

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