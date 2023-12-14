صندوق OPEC يوافق على أكثر من 600 مليون دولار أمريكي كمنحة تمويلية جديدة من أجل التنمية العالمية

فيينا, 14 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) على منحة تمويلية جديدة تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار أمريكي من أجل التنمية العالمية، وجاء ذلك في اجتماع مجلس إدارته الذي عُقد اليوم وفي الربع الأخير من عام 2023.

وتعكس المشاريع الثمانية عشر الجديدة التي تمت الموافقة عليها التزام صندوق OPEC بالنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلدان الشريكة. هذا وستدعم المنحة التمويلية الجديدة المشاريع في قطاعات النقل والصحة والتعليم والطاقة، وستعزز العمل المناخي والأمن الغذائي والتجارة الدولية.

وقال د. Abdulhamid Alkhalifa، المدير العام لصندوق OPEC: "لقد قمنا في عام 2023 بمواصلة تعزيز تأثيرنا وزيادة التزاماتنا من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلدان الشريكة في جميع أنحاء العالم. وستضمن المشاريع الجديدة التي تمت الموافقة عليها اليوم تمكين المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، مع تعزيز قدرتهم على التكيف مع المناخ والأمن الغذائي والتجارة الدولية وتحسين كل من الخدمات الصحية والتعليمية".

وقد وافق مجلس إدارة صندوق OPEC على المشاريع الآتية:

عمليات القطاع العام:

الصين: سيدعم قرض بقيمة 50 مليون دولار عملية تمويل مشروع التعليم المهني في مقاطعة جيانغشي الصينية، والذي يهدف إلى توسيع وتعزيز التعليم المهني في مقاطعة جيانغشي وتقديم تعليم موجه نحو السوق لحوالي 5000 طالب كل عام.

جزر القمر: سيساهم القرض الذي تبلغ قيمته 17 مليون دولار في عملية تمويل مشروع El-Maarouf Hospital، الأمر الذي من شأنه أن يحسن من البنية التحتية الحالية للمستشفى ويوسع قدرتها بمقدار 300 سرير لتقديم خدمات رعاية صحية حديثة لسكان هذه الدولة الجزرية.

ليبيريا: وسيدعم قرض بقيمة 20 مليون دولار أمريكي مشروع اتحاد نهر مانو لتطوير الطرق وتيسير عمليات النقل (قسم ليبيريا). وسيؤدي تحديث البنية التحتية الحالية للطرق إلى تسهيل أواصر التعاون التجاري بين ليبيريا وسيراليون من خلال تقليل أوقات السفر وزيادة أحجام التجارة.

مدغشقر: سيدعم قرض بقيمة 30 مليون دولار عملية تمويل مشروع تسهيل ممرات التجارة، مما يمكن توصيل المنطقة الجنوبية لجزيرة مدغشقر ودمج الشبكات التجارية البرية والبحرية مع بعضها البعض.



الأمر الذي سيزيد من إمكانية الوصول إلى المناطق النائية، فضلًا عن زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية.

ملاوي: سيساهم قرض بقيمة 20 مليون دولار أمريكي في عملية تمويل المرحلة الثانية من برنامج Shire Valley Transformation، الأمر الذي من شأنه أن يوفر إمكانية الوصول إلى خدمات الري المستدامة ويعزز تجارة الإنتاج الزراعي في جنوب مالاوي لما يقرب من 50000 أسرة وشخص من صغار المزارعين.

مقدونيا الشمالية: سيساهم القرض الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو في تمويل برنامج الاستدامة والمرونة التي تطبقه البلاد من أجل تنفيذ إصلاحات السياسات لتعزيز العمل المناخي في قطاع الطاقة وكذلك القطاع المالي، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية العامة وحماية استقرار القطاع المالي.

باراغواي: وسيشارك قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة الطريق الوطني PY22 (الواصل بين كونسيبسيون فاليمي ومدينة سان لازارو) وكذلك مشاريع طرق المواصلات الأخرى. الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الاتصال بين ميناء فاليمي ومدينة كونسيبسيون، مما يعزز التكامل الإقليمي والتجارة.

السنغال: كما سيشارك القرض الذي تبلغ قيمته 38.03 مليون يورو في عملية تمويل برنامج تحديث المدن، الذي يهدف إلى تطوير الطرق الحضرية وتحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في المدن السنغالية الست وهم: بودور، ريتشارد تول، أوروسغي، ميكي، دهرة وكيبيمر.

طاجيكستان: سيدعم قرض بقيمة 10 مليون دولار أمريكي عملية تمويل (المرحلة الأولى) من مشروع إعادة بناء طريق Guliston-Farkhor-Panj-Dusti، وذلك لتحسين كفاءة وجودة شبكة الطرق في طاجيكستان ولتعزيز إمكانات البلاد في مجال حركة المرور الدولية.

تنزانيا: سيسهم قرض بقيمة 41 مليون دولار أمريكي في عملية تمويل مشروع ترقية طريق ميناء كاجويرا-كاريما (بقسم Kasekese-Karema). ومن شأن البنية التحتية الجديدة هذه لقطاع النقل أن ترفع مستويات المعيشة في منطقة كاتافي في الجزء الغربي من البلاد من خلال فتح فرص اقتصادية في التجارة والزراعة والصيد والسياحة.

تركيا: كما سيسهم القرض البالغ 50 مليون دولار أمريكي الذي من المقرر أن يُمنح لبنك التنمية والاستثمار التركي (TKYB) في تمويل مشروع الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الذي يوفر دعمًا ماليًا فوريًا لقطاعي الزراعة والإنتاج الغذائي، لا سيما في المقاطعات المتضررة من التبعات الزلزالية التي شهدتها البلاد في 6 فبراير 2023.

عمليات القطاع الخاص والتمويل التجاري:

أرمينيا: سيدعم قرض بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لإحدى البنوك الأرمينية بنك عمليات الإقراض الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما في ذلك المشاريع التي تملكها النساء، وكذلك المشاريع الواعية بمخاطر المناخ.

‫أذربيجان: سيدعم قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لشركة ACWA Power Wind Azerbaijan Renewable Energy عملية بناء محطة طاقة رياح بقدرة 240 ميغاواط بمنطقة أبشيرون-خيزي الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز إمدادات الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون في أذربيجان.

بنجلاديش: سيدعم قرض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، الذي سيتم منحه لإحدى البنوك المحلية في بنجلاديش، التجارة الدولية من خلال توفير تمويل لشركات الاستيراد والتصدير، خصوصاً في قطاعات الزراعة والطاقة الخضراء.

نيبال: سيزيد القرض المحدد قيمته بـ 25 مليون دولار أمريكي لبنك محلي من إمكانية الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما في ذلك الشركات التي تملكها النساء، وكذلك المشاريع الواعية بمخاطر المناخ.

أوغندا: سيساعد قرض بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لشركة الكهرباء في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 42 ميغاواط.

أوزبكستان: سيدعم قرض بقيمة 35 مليون دولار لبنك محلي في أوزبكستان مشاريع الأمن الغذائي والعمليات المتعلقة بالمناخ.

الإقليم الأفريقي: ومن شأن المشاركة بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي في التسهيلات الائتمانية للتمويل التجاري أن تعزز التجارة الدولية للمنتجات الزراعية وأن تفيد ما لا يقل عن 600000 من صغار المزارعين في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

نبذة عن صندوق الأوبك

صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوّضة عالميًا لتقديم التمويل من الدول الأعضاء فيها إلى الدول غير الأعضاء. وتعمل المؤسسة بالتعاون مع شركائها من الدول النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في جميع أنحاء العالم. وقد تأسّس الصندوق بواسطة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) في عام 1976 بغرض تحقيق هدف متميّز وهو: تعزيز جهود التنمية، وتطوير المجتمعات، وتمكين الشعوب. وذلك من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تلبّي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف خاصّة فيما يتعلق بالمؤسسات (الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة)، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليم. وقد خصّص صندوق الأوبك حتى الآن أكثر من 24 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات التنمية في أكثر من 125 دولة، وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بحوالي 190 مليار دولار أمريكي. وحصل صندوق الأوبك للتنمية الدولية على تصنيف فوق الممتاز / توقعات مستقرة من قبل مؤسسة فيتش للتصنيف المالي وتصنيف ممتاز/ توقعات إيجابية من قبل شركة ستاندارد آند بورز. وتتمثل رؤية الصندوق في المساهمة في إيجاد عالم تكون فيه التنمية المستدامة واقعًا يعيشه الجميع دون استثناء.

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