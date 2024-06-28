صندوق Puyi ، الذي تديره شركة Highest Performances Holdings Inc. ، يتجاوز 24.0 مليار يوان في الأصول الخاضعة للاستشارات ، مما يظهر بداية واعدة للتحول الاستراتيجي

غوانغتشو ، الصين, 28 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "هايست برفورمانسس هولدنجس إنك" (Highest Performances Holdings Inc.) ("إتش بي إتش" (HPH) أو المجموعة ، NASDAQ: HPH) ، أن أصول صندوق بوهي (Puyi) الخاضعة للاستشارات لخدمات تخصيص الأصول بلغت 24.7 مليار يوان اعتبارًا من 21 يونيو 2024 ، مما يعكس نموًا ملحوظًا على أساس سنوي قدره 188٪. تظهر هذه الزيادة الكبيرة في الحجم نموًا كبيرًا للصندوق.

يُعزى هذا الإنجاز في المقام الأول إلى فلسفة خدمة صندوق بوهي، والتي تتجسد في شعار "التزام طويل الأجل بالعملاء ومصالح العملاء على المدى الطويل" الذي تم تقديمه في عام 2023، بالإضافة إلى الجهود المستمرة للشركة في تعديل استراتيجية منتجاتها وتبني التحول الرقمي. من ناحية، قامت الشركة بتنفيذ نظام شامل لحسابات إدارة الثروة العائلية، وإعادة توجيه منتجاتها الرئيسية نحو صناديق الدخل الثابت ومحافظ الصناديق لتعزيز تصور العملاء لاكتساب الثروة. من ناحية أخرى، رفعت "الشركة" مستوى الخدمة العام من خلال التحول الرقمي، مما يحسن إلى حد كبير من تجربة الاستثمار لدى العميل.

إحداث تحوّل في استراتيجية المنتج لتعظيم عوائد العملاء

فيما يتعلق بتحول استراتيجية المنتجات، يقدم صندوق بوهي للمستثمرين حلًا شاملًا لإدارة ثروات أسرهم من خلال نهج علمي. هذا الحل يوجه المستثمرين في تخصيص أصولهم الاستثمارية عبر ثلاثة أنواع من الحسابات: حسابات السحب المرنة، وحسابات ارتفاع القيمة المستقرة، وحسابات السعي عالية العائد. من خلال دراسة ظروف السوق والدورات المختلفة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية توزيع أموالهم بين هذه الحسابات من خلال نهج علمي لتحقيق تخفيف المخاطر، والنمو المتسق للأصول، وعوائد الاستثمار المستدامة على المدى الطويل.

مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف السوق السائدة في الصين، ينصح صندوق بوهي المستثمرين بتخصيص 25٪ إلى 90٪ من أموالهم لحسابات ارتفاع القيمة المستقرة، تبعًا لقدرتها على تحمل المخاطر. وتشمل هذه الحسابات في المقام الأول الاستثمار في صناديق الدخل الثابت، مما يوفر للمستثمرين عوائد متوقعة ثابتة وموثوق بها. من خلال استخدام استراتيجية ارتفاع القيمة المستقرة، يهدف صندوق بوهي إلى استعادة ثقة المستثمرين في السوق، مما يؤدي إلى زيادة الثقة والاعتراف. وبالتالي، شهد صندوق بوهي فترة من النمو السريع والتطور الإيجابي.

يسلط تحليل للبيانات من سوق صناديق الاستثمار المشتركة الصينية الضوء على مواءمة استراتيجية منتجات صندوق بوهي التي تركز على العميل مع طلبات السوق. وفقًا لبيانات ويند (Wind)، بلغت القيمة السوقية لسوق صناديق الاستثمار المشتركة الصينية 25.45 تريليون يوان في نهاية عام 2021. بحلول نهاية مايو 2024، ارتفع هذا المبلغ إلى 29.09 تريليون يوان، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.64 تريليون يوان أو 14.30٪. ومع ذلك، شهدت قيمة صناديق الأسهم والصناديق الهجينة انخفاضًا من 8.54 تريليون يوان إلى 6.34 تريليون يوان، مما يمثل انخفاضًا قدره 2.21 تريليون يوان. في المقابل، شهدت صناديق السندات وصناديق سوق المال بشكل إجمالي زيادة كبيرة بلغت 5.69 تريليون يوان. تشير هذه الاتجاهات السوقية إلى أن مستثمري الصناديق الصينية يحولون تفضيلاتهم للمخاطر نحو الأصول ذات المخاطر المنخفضة والأصول ذات اليقين الأعلى. إن التحول الاستراتيجي لصندوق بوهي في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه المتطور.

تعزيز الابتكار في الخدمات الرقمية مع التركيز على خدمة العملاء

في إطار جهود التحول الرقمي، يضع صندوق بوهي تركيزًا قويًا على "التركيز على العملاء" و "تميز الخدمة". من خلال تسخير قوة البيانات الضخمة، وتعدين الخوارزميات، ونظام المستشعرات الذكية، يقوم صندوق بوهي بتأسيس سيناريوهات خدمة شخصية مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لآلاف الأفراد. من خلال العمليات الدقيقة التي تغطي دورة حياة العميل بالكامل، يقدم صندوق بوهي معاملات عبر الإنترنت كاملة النطاق لعملاء الصناديق العامة والخاصة على حد سواء، مما يؤسس ميزة تنافسية رقمية مميزة. اعتبارًا من يونيو 2024، يبلغ معدل الاحتفاظ بالعملاء للخدمات الاستشارية للصناديق من سنة حتى تاريخه 75٪ ، مما يعزز بشكل كبير احتمال ربحية الاستثمار وعوائد العملاء. يتيح هذا النجاح للعملاء تقدير قيمة الخدمات الاستشارية والوقت المستثمَر في إدارة استثماراتهم.

علاوة على ذلك، حقق صندوق بوهي تقدمًا مستمرًا في نظام خدمة العملاء الذكي الخاص به، مستفيدًا من المنصات الرقمية لتقديم خدمات شاملة وفعالة للمستثمرين. اعتبارًا من يونيو 2024، استوفت خدمة العملاء الذكية احتياجات ما يقرب من 250،000 مستثمر، حيث تقدَّم الخدمات طوال أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم، مع معدل حل للمشكلات يتجاوز 90٪. علاوة على ذلك، يكمل صندوق بوهي خدمة العملاء الذكية بالدعم البشري، مما يؤدي إلى معدل رضا العملاء بنسبة 99٪. هذا النهج يضمن أن المستثمرين يحصلون على مساعدة في الوقت المناسب وفعالة كلما تطلب الأمر ذلك.

تحسين قنوات الاتصال القائمة على الثقة مع العملاء

تعزى قدرة صندوق بوهي على اكتساب ثقة العملاء بسرعة إلى قنوات الخدمة خارج الإنترنت المميزة الخاصة به. على عكس مؤسسات مبيعات صناديق الأطراف الخارجية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على المنصات المعتمدة عبر الإنترنت، يقدم صندوق بوهي خدمات شخصية وجها لوجه عبر قنوات خارج الإنترنت. هذا النهج ذو قيمة خاصة في التنقل في بيئات الاستثمار المعقدة، مما يهدئ بشكل فعال مشاعر المستثمرين، مما يمكنهم من البقاء هادئين والحصول على فهم مناسب للمنتجات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. منذ عام 2024، أصدر فريق الأبحاث والاستشارات في صندوق بوهي 28 تقريرًا بحثيًا متخصصًا ونظّم 19 تبادلًا للعملاء عبر الإنترنت، إلى جانب 35 حدثًا للعملاء خارج الإنترنت، استجابةً لديناميكيات السوق واحتياجات العملاء. وقد عالجت هذه المبادرات بفعالية مخاوف المستثمرين وزادت ثقتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الأعمال المؤسسية لصندوق بوهي شهدت نمواً ملحوظاً هذا العام، لا سيما في جذب العملاء من المؤسسات المالية البارزة بما في ذلك البنوك والشركات التابعة لإدارة الثروات وشركات التأمين. لتلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين على وجه التحديد، طور صندوق بوهي نظامًا ذكيًا جاهزًا لتداول الصناديق يسمى "النظام الرئيسي للمؤسسات المعتمد على الويب". يوفر هذا النظام للمستثمرين المؤسسيين مجموعة واسعة من محافظ المنتجات ونظام أبحاث استثماري شامل وتجارب تداول مخصَّصة. ونتيجة لذلك، فإنه يحسن بشكل شامل جودة الخدمة وكفاءتها للعملاء المؤسسيين.

اعتبارًا من 21 يونيو، أنشأ صندوق بوهي شراكات مع 117 شركة من شركات صناديق الاستثمار المشترك، بما في ذلك أفضل 20 مديرًا للصناديق من حيث الحجم، مما يوفر إمكانية الوصول إلى ما يقرب من 11000 صندوق عام وتنفيذ أكثر من 20 استراتيجية استشارية مخصصة. في قطاع الصناديق الخاصة، اختار صندوق بوهي أكثر من 30 من مديري الصناديق من السوق بأكملها. من بين هؤلاء، يدير 38٪ أصولاً بأكثر من 10 مليارات يوان، بينما يدير 29٪ منهم أصولاً قيمتها ما بين 5 مليارات يوان و 10 مليارات يوان. يغطي هذا الاختيار مجموعة واسعة من المنتجات الاستراتيجية السائدة في السوق، ويلبي احتياجات التخصيص لأنواع مختلفة من المستثمرين.

تفيد التقارير أن صندوق بوهي، وهو مؤسسة مستقلة لمبيعات الصناديق من طرف خارجي تحمل ترخيصًا تجاريًا لمبيعات الصناديق صادرًا عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وتعمل كشركة تابعة لشركة "هايست برفورمانسس هولدنجس إنك" (NASDAQ: HPH). مع تبني مفهوم مستشار المشتري، يخصص صندوق بوهي جهوده لتقديم خدمات توزيع الأصول المالية العائلية الشاملة للمستثمرين الأفراد والخدمات المالية المتنوعة للمستثمرين المؤسسيين من خلال منصة خدمات التكنولوجيا المالية الخاصة به. مع قدرات استثنائية على دمج الموارد، وخبرات أبحاث احترافية، وخدمة عملاء عالية الجودة، يسعى صندوق بوهي إلى تنمية شراكات طويلة الأجل مع العملاء، وتلبية احتياجات تخصيص الأصول المخصصة في مختلف السيناريوهات مع مساعدة مجموعة أوسع من المستثمرين على تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، تجاوزت الأصول المتراكمة في إطار خدمات استشارات التخصيص لصندوق بوهي 75.1 مليار يوان، مما أظهر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 128.8٪ من 2015 إلى 2023.

حول Highest Performances Holdings Inc. (NASDAQ : HPH)

تأسست "إتش بي إتش" في عام 2010 بهدف أن تصبح أكبر مزود لخدمات المنازل الذكية والشركات. وتتمثل مهمتها في تحسين نوعية الحياة للعائلات في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على اثنتين من القوى الدافعة الرئيسية، هما: "الذكاء التكنولوجي" و "الاستثمارات الرأسمالية" .تتميز "إتش بي إتش" بمنظور استراتيجي عالمي وتحدد الشركات عالية الجودة ذات الإمكانات العالمية للاستثمار والعمليات. وتشمل مجالات تركيزها تخصيص الأصول، والرحلات التعليمية والدراسية، والرحلات الثقافية، والأحداث الرياضية، والرعاية الصحية ورعاية المسنين، وحوكمة العائلات.

تملك "إتش بي إتش" حاليًا حصصًا مسيطرة في اثنين من كبار مقدمي الخدمات المالية في الصين، وهما "فانوا إنك" (Fanhua Inc.)، وهي منصة معتمدة على التكنولوجيا، و"فانوا بوهي فاند دستربيوشن كو ليمتد" (Fanhua Puyi Fund Distribution Co. ، Ltd.)، وهو مزود مستقل لخدمات إدارة الثروات.

تم تغيير اسم شركة "هايست برفورمانسس هولدنجس إنك" (Highest Performances Holdings Inc.)، التي كانت تعرف سابقًا باسم "بوهي إنك" (Puyi Inc.)، في 13 مارس 2024 ليعكس اسمها الجديد تحولها الاستراتيجي.