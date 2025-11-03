صندوق «أفريك إنفست 4» يستثمر في «آرو القابضة» لتسريع التحول الرقمي في قطاع الموارد البشرية والتوظيف عبر إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلن صندوق أفريك إنفست (AfricInvest Fund IV) 4عن استحواذه على حصة أقلية استراتيجية في شركة آرو القابضة (Arrow Holding)، إحدى المجموعات الإقليمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الخاصة بالموارد البشرية وخدمات التوظيف، والتي تدير عدداً من الشركات التابعة في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم استراتيجية التحول الرقمي لآرو القابضة وتسريع توسّعها داخل قطاع التوظيف والاستعانة بالمصادر الخارجية سريع النمو في القارة الإفريقية .

زياد أوسلاتي ومحمد الدروي يوقعان عقد الاستحواذ

تأسست «آرو القابضة» لتلبية الطلب المتزايد على حلول إدارة القوى العاملة في الأسواق الناشئة، وأصبحت مركزاً إقليمياً لخدمات التوظيف، وإدارة الرواتب، وإدارة الموارد البشرية المتكاملة، مقدّمةً خدماتها لمؤسسات حكومية وشركات متعددة الجنسيات وفق معايير عالمية مع خبرة محلية متخصصة .

ضمن إطار هذه الشراكة، ستُسهم «أفريك إنفست» في تعزيز البنية التكنولوجية لآرو القابضة، بما في ذلك إطلاق مركز آرو للذكاء الاصطناعي (Arrow AI Hub) لخدمات الموارد البشرية الرقمية، إلى جانب الدعم الاستراتيجي والمالي لعمليات الاستحواذ المستقبلية في سوق التوظيف الإفريقي .

وتتماشى هذه الصفقة مع رؤية «آرو القابضة» في بناء أول منصة إفريقية متكاملة لخدمات الموارد البشرية والتوظيف، بما يعزز التنقل المهني عبر الحدود ويدعم ممارسات العمل اللائق والامتثال التنظيمي في القارة .

كما ستسهم هذه الشراكة في ترسيخ التزام «آرو القابضة» بتوسيع فرص العمل الرسمية والمستدامة، وتنمية المهارات، وتعزيز التنوع والشمول في بيئة العمل عبر شركاتها التابعة. وتتماشى هذه الجهود مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع (جودة التعليم)، والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنية التحتية)، والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة (.

وصرح محمد الدروي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرو القابضة :

" تمثل هذه الشراكة محطة تحول استراتيجية لـ«آرو القابضة». فمع «أفريك إنفست»، نسعى لتسريع الابتكار الرقمي في قطاع الموارد البشرية، وتمكين الكفاءات في إفريقيا والشرق الأوسط، ووضع معايير جديدة للتوظيف المسؤول القائم على التكنولوجيا في الأسواق الناشئة ".

ومن جانبه، قال إسماعيل طالبي، الشريك الأول في «أفريك إنفست»

" تُحدث «آرو القابضة» تحولاً نوعياً في طريقة تقديم خدمات الموارد البشرية والتوظيف في إفريقيا. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا والامتثال والخبرة الإقليمية، تسهم الشركة في بناء منظومة عمل أكثر ترابطاً وشفافية. نحن فخورون بدعم المرحلة التالية من نموها وتطوير صناعة الموارد البشرية في القارة ".

وبحسب البيان، يُعد هذا الاستثمار الصفقة العاشرة لصندوق «أفريك إنفست 4»، وهو الصندوق الرئيسي للمجموعة الذي يركز على الشركات الإفريقية متوسطة الحجم ذات إمكانات نمو إقليمي قوية، مع تحقيق عوائد مستدامة وتنمية شاملة تخلق فرص عمل جديدة .

وأوضح توماس كاردوس، المؤسس والشريك الإداري في مجموعة بلاكوود كابيتال (Blackwood Capital Group) ، المستشار المالي الحصري لـ«آرو القابضة» في هذه الصفقة :

" مع اتساع ظاهرة العولمة والتنقل المهني عالمياً، يمثل استثمار «أفريك إنفست» في «آرو القابضة» خطوة مهمة نحو تطوير سوق حلول القوى العاملة الإقليمية ومنافسة الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال ".

نبذة عن آرو القابضة

«آرو القابضة» هي مجموعة استثمارية إقليمية في مجال الموارد البشرية تمتلك محفظة متنوعة من الشركات المتخصصة في التوظيف، وإدارة الرواتب، وحلول القوى العاملة عبر الشرق الأوسط وإفريقيا. وتسعى الشركة إلى بناء منظومة موارد بشرية متكاملة تربط الأفراد بالشركات من خلال الابتكار والتكنولوجيا والالتزام بالمعايير التنظيمية .

نبذة عن أفريك إنفست

«أفريك إنفست» هي منصة استثمار إفريقية رائدة تنشط في عدة فئات من الأصول البديلة، تشمل الأسهم الخاصة، ورأس المال المغامر، والتمويل المدمج، والأسهم المدرجة .

على مدى أكثر من 30 عاماً، جمعت المجموعة أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي لتمويل أكثر من 230 شركة في مراحل نمو مختلفة، ما أسهم في تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين والمجتمعات المحلية من خلال دعم التنمية الشاملة وخلق فرص العمل المستدامة .

تضم المجموعة فريقاً من أكثر من 100 خبير استثماري موزعين على 11 مكتباً في ثلاث قارات، ولديها سجل حافل في تحقيق عوائد مجزية مع تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الحياة في إفريقيا .

