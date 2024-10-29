صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC) يعزز الشراكات العالمية بتعهدات تمويلية كبيرة في اجتماعات البنك الدولي لعام 2024

النقاط البارزة:

- التزامات جديدة تقارب نصف مليار دولار أمريكي مع دولة بنين ودولة بوتان ودولة كوت ديفوار ودولة الأردن ودولة عمان وأحد البنوك في دولة أوزبكستان

- اتفاقية إطارية كبيرة للتعاون والتمويل المشترك مع مجموعة البنك الدولي (WBG) تركز على العمليات في مجالات المناخ والأمن الغذائي والبنية التحتية

- اتفاقيات شراكة جديدة لتوسيع العمليات وتعزيز تأثير التنمية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (LAC)

مدينة فيينا, 29 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ --

اختتم صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC) مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024 بتعهدات تمويلية جديدة قوية، حيث وقع اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية تقارب نصف مليار دولار مع دول شريكة. تؤكد هذه الاتفاقيات على التزام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC) بتعزيز أهداف التنمية العالمية، بما في ذلك المرونة المناخية، وتحولات الطاقة، والزراعة المستدامة، والتمكين الاجتماعي، والاقتصادي.

OPEC Fund President Alkhalifa led the OPEC Fund delegation attending high - level meetings with Key stakeholders in Washington OPEC Fund President Abdulhamid Alkhalifa and World Bank President Ajay Banga

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC): "قدمت الاجتماعات السنوية فرصة حيوية لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC) للتواصل مع الجهات المعنية الرئيسية وملاءمة جهودنا لتلبية احتياجات التنمية في الدول الشريكة. أثبتت اجتماعات هذا العام أنها فرصة رائعة لدعم الشراكات وتوطيد التعاون. من خلال اتفاقات التمويل الجديدة، نتخذ خطوات حاسمة لتعزيز الاتصال وتعزيز المرونة الاقتصادية وتمكين المجتمعات في جميع الدول الشريكة."

في خطوة هامة لتعزيز التعاون، وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC) ومجموعة البنك الدولي (WBG) على اتفاقية إطارية للتمويل المشترك (CFA) ومذكرة تفاهم (MoU) خلال الاجتماعات. ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقيات، التي وقع عليها رئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC) الدكتور عبد الحميد الخليفة ورئيس مجموعة البنك الدولي (WBG) السيد Ajay Banga، فرص التمويل المشترك. التقى رئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC)، الدكتور الخليفة، وأعضاء الوفد مع كل نائب رئيس إقليمي للبنك الدولي (WB) للتداول بشأن أمور البلدان وأولويات العمليات.

وتشمل القروض الجديدة لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC) للدول الشريكة ما يلي:

- بنين: قرض بقيمة 26 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع دعم تنمية البستنة (PADMAR-E) الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخل مزارعي البستنة على نطاق صغير

- بوتان: قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تطوير محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية بهدف تعزيز أمن الطاقة في دولة بوتان وتوليد الطاقة المتجددة

- كوت ديفوار: قرض بقيمة 60 مليون يورو مبني على برامج (PBL) لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنافسية الاقتصادية في قطاعات النقل والطاقة في البلاد.

- الأردن: قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مبني على برنامج (PBL) لدعم رأس المال البشري الأردني، والذي يهدف إلى تعزيز والحفاظ على رأس المال البشري.

- عمان: قرض بقيمة 180 مليون دولار أمريكي، كأول قسط من تسهيلات تمويلية بقيمة 392 مليون دولار أمريكي، لمشروع طريق دبا - ليما - خصب، لتعزيز الاتصال الإقليمي

- بنك SQB في دولة أوزبكستان: قرض بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لبنك Sanoat Qurilish Bank (SQB)، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك قطاع الزراعة في أوزبكستان.

كما وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC) اتفاقيات شراكة لتوسيع التعاون مع المؤسسات الشريكة، مثل Fonplata، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، وتعزيز جهود التنمية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (LAC).

نبذة عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية OPEC

صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوّضة عالميًا لتقديم التمويل من الدول الأعضاء فيها إلى الدول غير الأعضاء. وتعمل المؤسسة بالتعاون مع شركائها من الدول النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في جميع أنحاء العالم. وقد تأسس صندوق الأوبك للتنمية الدولية OPEC في عام 1976 بغرض تحقيق هدف متميّز وهو: تعزيز جهود التنمية، وتطوير المجتمعات، وتمكين الشعوب. وذلك من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تلبّي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف خاصّة فيما يتعلق بالمؤسسات (الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة)، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليم. وقد خصّص صندوق الأوبك للتنمية الدولية OPEC حتى الآن ما يقرب من 27 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات التنمية في أكثر من 125 دولة، بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي. وحصل صندوق أوبك للتنمية الدولية على تصنيف AA+/Outlook Stable (توقعات مستقرة) من قبل مؤسسة Fitch للتصنيف المالي وتصنيف AA+ وOutlook Stable (توقعات مستقرة) من قبل وكالة S&P. وتتمثل رؤية الصندوق في المساهمة في إيجاد عالم تكون فيه التنمية المستدامة واقعًا يعيشه الجميع دون استثناء.

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