صندوق الاستثمار المتداول (ETF Connect) يحتفل بمرور عامين على تعزيز تكامل السوق بين بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ، ومن المتوقع أن يؤدي التوسع إلى زيادة خيارات الاستثمار والسيولة

قوانغتشو، الصين، 9 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- في 4 يوليو، احتفل برنامج ETF Connect، الذي سهل تدفقات رأس المال في الاتجاهين بين بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ للصناديق الاستثمارية المتداولة المؤهلة، بعيد ميلاده الثاني. على مدى العامين الماضيين، عزز البرنامج موقفه في تعميق التكامل بين سوقَي رأس المال، حيث زاد عدد صناديق الاستثمار المتداولة المؤهلة من 87 إلى 151 منذ طرحها، وارتفع حجم التداول الشهري المتجه شمالًا من 55 مليون دولار أمريكي إلى 2.98 مليار دولار أمريكي في يونيو من هذا العام.

ETF Connect Eligible Products of E Fund

وفقًا لبورصة هونغ كونغ، تتكون صناديق الاستثمار المتداولة المؤهلة الحالية من 84 صندوقًا مدرجًا في بورصة شنغهاي، و57 صندوقًا مدرجًا في بورصة شنجن، و10 صناديق مدرجة في بورصة هونغ كونغ. من بينها، صناديق شركة E Fund Management Fund") ("E، وهي أكبر مدير صندوق في الصين، لديها إجمالي 14 صندوقًا متداولًا متضمنًا، تغطي مجموعة متنوعة من المؤشرات، بما في ذلك المؤشرات ذات القاعدة العريضة مثل مؤشر CSI 300 ومؤشر مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي في بورصة شنغهاي STAR 50، والمؤشرات المواضيعية مثل مؤشر الذكاء الاصطناعي CSI، ومؤشر إستراتيجي مثل مؤشر توزيع أرباح CSI. إضافة إلى ذلك، كان متوسط رسوم الإدارة لهذه العروض أقل من 0.3٪ سنويًا، وهو ما يؤكد التزام E Fund بتمكين المستثمرين الأجانب من تنويع أصولهم في كل من أسواق هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي بطريقة تتسم بالفعالية وغير مكلفة.

من المتوقع أن يشهد نطاق البرنامج توسعًا كبيرًا في 22 يوليو. من المعتقد أن هذا التوسع سيخدم المستثمرين الخارجيين الذين يسعون للاستثمار في سوق رأس المال للأسهم المحلية من الفئة أ مع خيارات استثمارية معززة، وزيادة السيولة ونشاط التداول لصناديق الاستثمار المتداولة ذات الصلة في نفس الوقت.

نبذة عن E Fund

أُسست شركة E Fund Management Co Ltd ("E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة الصناديق الشاملة في الصين مع ما يقرب من 3.3 تريليونات يوان صيني (454 مليار دولار أمريكي) من الأصول تحت إدارتها. وهي تقدم حلولًا استثمارية للعملاء الداخليين والخارجيين، وهو ما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام على المدى الطويل. يشمل عملاء E Fund كلًا من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والشركات، والمصارف. وهي شركة رائدة وممارسة رئيسية في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين، ومعترف بها على نطاق واسع كواحد من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقة وتميزًا.

ملاحظة: اعتبارًا من 30 يونيو 2024. تشمل الأصول الخاضعة للإدارة AuM الشركات الفرعية التابعة للشركة. المصدر: شركة Wind، بنك الشعب الصيني (PBoC).

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