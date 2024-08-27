صندوق الاستثمار المتداول في البورصة يُمكّن المستثمرين من تحويل اقتصاد الصين إلى اقتصاد مستدام

share of indices by industry classification and net profit growth for indices

قوانتشو، الصين, 27 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- وفقًا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، ستتفوق مصادر الطاقة المتجددة على الفحم لتصبح أكبر مصدر لتوليد الكهرباء على مستوى العالم بحلول عام 2025، وتمثل حصة تزيد عن 42% في عام 2028، وهو ما يدل على تحول كبير في مزيج الطاقة العالمي. وفي الصين، كان هناك تحول متسارع مع تجاوز قدرة توليد الطاقة المتجددة للكهرباء المولدة من الفحم في النصف الأول من عام 2024، حيث استحوذت على 38% من حصة السوق. [1] أدى هذا التطور السريع في قطاع الطاقة الجديدة إلى خلق فرص استثمارية جذابة في مجالات مثل الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحول الطاقة لتقليل انبعاثات الكربون لمحطات الطاقة الحرارية ومصانع الفولاذ.

بصفتها أكبر مدير صناديق الاستثمار المشترك في الصين، فإن شركة E Fund Management ("E Fund") مكرسة لخدمة المستثمرين المحليين والدوليين من خلال مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الصلة، بما في ذلك صندوق CSI للاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة (الرمز: 516090)، وصندوق الحياد الكربوني 100 التابع لشركة E Fund المطروح في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (برمز: 562990) وأيضًا صندوق E Fund CNI للطاقة الجديدة للبطاريات (برمز: 159566)، وتم إضافة أول صندوقين وفقًا لبرنامج ETF Connect الذي يربط بين البر الرئيسي للصين - هونغ كونغ.

من بين هذه المؤشرات، يركز مؤشر CSI للطاقة الجديدة في المقام الأول على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويشارك أكثر من 70٪ من مكوناته في قطاع المعدات الكهربائية. وعلى العكس من ذلك، فإن مؤشر SEEE للحياد الكربوني يختلف باعتباره مؤشرًا أكثر شمولًا. اعتبارًا من عام 2023، تم ترجيح تكوينه حيث إن نسبة 67.2% من المؤشر يتكون من الشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة و32.8% من المؤشر يتكون من الشركات التي تعمل في التحول لتقليل انبعاثات الكربون.

وبالإضافة إلى صناعة الطاقة الجديدة، فإن الصين تقود تحولًا أخضرَ شاملًا نحو اقتصاد أكثر استدامةً، وتعد صناعة السيارات الكهربائية مثالًا بارزًا لذلك. وكشفت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في يوليو تجاوزت مبيعات المركبات التقليدية مع تجاوز معدل الانتشار الشهري 50% لأول مرة. إن مؤشر CNI للطاقة الجديدة للبطاريات مستعد بشكل جيد لأخذ هذا الاتجاه، ويركز بشكل خاص على تصنيع ودمج بطاريات نظام تخزين الطاقة (ESS). صندوق الاستثمار المتداول الوحيد المخصص لهذا المؤشر، هو صندوق CNI للطاقة الجديدة للبطاريات من شركة E Fund، ويهدف إلى الاستفادة من إمكانات النمو لمكونات المؤشر الخاصة به، مع معدل نمو صافي الأرباح المتوقع بنسبة 22.6٪ لعام 2024.

نبذة عن E Fund

تأسست شركة E Fund Management Co., Ltd. ("E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة صناديق الاستثمار المشتركة الشاملة في الصين بإدارة تقترب من 3.3 تريليونات رنمينبي (454 مليار دولار أمريكي).[2] تقدم حلولًا استثمارية للعملاء على اليابسة والبحر، وهو ما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام على المدى الطويل. يشمل عملاء E Fund كلًا من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والشركات، والمصارف. وهي شركة رائدة وممارِسة رئيسية في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين، ومعترف بها على نطاق واسع كواحد من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقةً وتميزًا.

ملاحظة:

[1] بيانات من مجلس الكهرباء الصيني

[2] اعتبارًا من 30 يونيو 2024. تشمل الأصول الخاضعة لإدارة AuM الشركات الفرعية التابعة للشركة. المصدر: شركة Wind، بنك الشعب الصيني (PBoC).

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