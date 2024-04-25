صندوق رأس المال المخاطر TRAM VF يعلن عن ضخ استثمار رائد في شركة خدمات النقل التشاركي بمدينة لندن OUNO

وقد شهدت شركة OUNO، التي تأسست عام 2023، نموًا صاروخيًا في السوق، وجذبت استثمارات مبكرة من شخصيات بارزة على غرار Mason Mount، لاعب نادي Manchester United والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، وكذلك الممثل Michael Ward الحائز على جائزة BAFTA، وDavid Abramovitch مؤسس شركة Grind، وغيرهم الكثير. وخلال عامها الأول، حققت OUNO تقدماً ملحوظاً، واكتسبت ثقة العديد من العلامات التجارية الراقية على غرار Prada وHublot ومجموعة Soho House Group. ومع الآلاف من مستخدمي B2C يوميًا في لندن وحدها، رسخت OUNO مكانتها كشركة رائدة في قطاع النقل التشاركي التنفيذي.

ما يميز شركة OUNO هو قدرتها على تهيئة السيارة لتلبي رغباتك في توفير مساحة تنفيذية خاصة بك. فعلى عكس المنصات الأخرى التي تقدم خيارات عامة للسيارات، تتيح OUNO للمستخدمين اختيار موديل السيارة المحدد الذي يناسبهم، سواءً كانت Mercedes فئة E أو S أو V، أو حتى سيارة Tesla الكهربائية لأولئك الذين يبحثون عن خيار كهربائي بالكامل. وقد أصبحت OUNO الخيار الأمثل للسائقين في لندن مع أكثر من 2500 سائق محترف مسجلين على المنصة و1500 آخرين ينتظرون الانضمام إليها.

يعكس استثمار صندوق TRAM VF ثقته الكبيرة بإمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها OUNO والتزامها بالابتكار. مع خطط طموحة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة، فإن OUNO في موقع ريادي لإعادة تعريف مفهوم النقل الحضري على مستوى العالم. ويُبدي قادة صندوق TRAM شوقهم لدعم مسيرة OUNO وهي تواصل ترسيخ ريادتها في سوق لندن وتوسع شبكتها لتشمل جميع أنحاء العالم.

وفي ذات السياق، صرح السيد Bobby Drewett، مؤسس شركة OUNO، قائلًا: "يسعدنا أن نرحب بصندوق TRAM كشريك استراتيجي لنا وإغلاق جولة التمويل التأسيسي بنجاح". مضيفًا: "إن وجود صندوق TRAM كأول مستثمر لرأس المال المخاطر VC لنا سيعزز من مكانتنا في جولات التمويل المستقبلية، مستفيدين بذلك من ثروة معرفتهم وخبرتهم".

ومن جانبه، قال السيد Asad Ali، الشريك الإداري لصندوق TRAM VF: "إن التوسع الاستراتيجي في الشرق الأوسط يعتبر أولوية قصوى لكل من صندوق TRAM VF وشركة OUNO". وأضاف: "مع انتقالي من الأسواق العامة إلى الخاصة، أتطلع إلى التعاون الوثيق مع Bobby وفريق عمل OUNO. فبصفتي مستثمر يقدم قيمة مضافة، سأعمل على الاستفادة من شبكة Tri Ri العالمية ومواردها لدعم نمو شركة OUNO، خاصة في الأسواق الرئيسية، ومساعدتهم على ترسيخ موقعهم كمبتكرين في سوق النقل التنفيذي".

يمثل النهج المبتكر الذي تتبناه شركة OUNO في مجال النقل، إلى جانب الاستثمار الاستراتيجي من صندوق TRAM VF، أرضية شراكة ديناميكية هدفها إحداث ثورة في تجربة السفر. معًا، تسعى OUNO وTRAM VF لإعادة رسم خريطة التنقل الحضري وترك بصمة لا تُمحى في جميع أنحاء العالم.

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