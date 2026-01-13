صندوق مراكز البيانات التابع إلى CapitaLand India يستحوذ على حصة 20.2% في ثلاثة مراكز بيانات مقابل 99.73 مليون دولار سنغافوري

نجح صندوق مراكز البيانات المُركّز على التطوير في جمع ما يقارب 150 مليون دولار سنغافوري من حقوق الملكية عند الإغلاق الأول

سنغافورة، 13 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة CapitaLand Investment Limited (CLI)، إحدى أبرز الشركات العالمية في إدارة الأصول العقارية، عن نجاحها في جمع ما يقارب 150 مليون دولار سنغافوري من حقوق الملكية عند الإغلاق الأول لصندوق مراكز البيانات التابع إلى CapitaLand India (CIDCF). يركّز صندوق CIDCF على فرص تطوير مراكز البيانات ضمن أهم الممرات الرئيسية لمراكز البيانات في الهند.

تم إتمام الإغلاق الأول لصندوق CIDCF بمبلغ يقارب 150 مليون دولار سنغافوري، بدعم من مستثمر مؤسسي عالمي من طرف ثالث، مع التزام من CLI بصفتها الشريك العام (GP). ويستهدف الصندوق الوصول إلى الإغلاق النهائي بمبلغ يقارب 300 مليون دولار سنغافوري.

مع الإغلاق الأول، سيستحوذ صندوق CIDCF على حصة بنسبة 20.2% في كل من المراكز الثلاثة للبيانات، من CapitaLand India Trust (CLINT)، مقابل قيمة شراء إجمالية[1] مقدرة بحوالي 99.73 مليون دولار سنغافوري (ما يعادل 7.02 مليار روبية هندية). وعلاوة على ذلك، سيحظى صندوق CIDCF بحق الأفضلية في تقديم عرض أول للاستحواذ على حصة في مركز البيانات الرابع التابع لصندوق CLINT في بنغالور، والمعروف باسم "CapitaLand DC Bangalore".

وسيتم تجهيز المراكز الثلاثة للبيانات لتكون جاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع اعتماد ميزات تصميم مستدامة، لتلبية متطلبات مزوّدي الخدمات واسعة النطاق والمؤسسات الكبيرة في المنطقة. تم تأمين الطاقة للمشاريع الثلاثة، التي ستصل قدرتها الإجمالية المشتركة إلى 200 ميجاواط (MW).

مراكز البيانات الثلاثة هي:

أصل مركز البيانات الحالة الموقع القدرة الكهربائية (الصافية/الإجمالية) CapitaLand DC Mumbai – البرج 1 والبرج 2 البرج 1: مكتمل البرج 2: قيد التطوير أيرولي، نافي مومباي البرج 1: 34 / 50 ميجاواط البرج 2: 37 / 55 ميجاواط CapitaLand DC Chennai قيد التطوير أمباتور، تشيناي 34 / 53 ميجاواط CapitaLand DC Hyderabad قيد التطوير مادهابور، حيدر أباد 27 / 42 ميجاواط

قال السيد Andrew Lim، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة CLI: "يعكس الإغلاق الأول الناجح ودعم المستثمرين في صندوق CIDCF استراتيجية CLI في الاستثمار والتطوير لتشكيل مشهد مراكز البيانات الديناميكي في الهند. لقد أصبحت الهند نقطة جذب للاستثمار في مراكز البيانات، مدفوعة باعتماد الحوسبة السحابية، وتوطين البيانات، والنمو السريع للأعباء العملية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تتضاعف قدرة مراكز البيانات في البلاد بحلول عام 2027[2]. ومع وجود ثلاثة أصول رئيسية قيد التطوير حاليًا وتأمين الطاقة اللازمة، يقدم صندوق CIDCF فرصة جذابة لرأس المال الخاص للمشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية الواعدة".

قال السيد Hardik Gesota، المدير التنفيذي ورئيس صناديق الاستثمار الخاصة في الهند لدى CLI: "تقع محفظة صندوق CIDCF استراتيجيًا ضمن الممرات المعروفة لمراكز البيانات في الهند، مع إمكانية الوصول إلى الطاقة والاتصال بالشبكات. وهي مؤهلة لتلبية الطلب المتزايد من مزوّدي الخدمات واسعة النطاق والعملاء من المؤسسات الكبيرة. اكتسبت CLI خبرة عميقة في العمل في الهند لأكثر من 30 عامًا. واستنادًا إلى تميُّزنا العالمي في تشغيل مراكز البيانات، نحن أيضًا في موقع جيد لتلبية الطلب السوقي على البنية التحتية المتقدمة، الآمنة والمستدامة للبيانات. وبفضل الجمع بين خبرة CLI في العقارات والاستثمار وتشغيل مراكز البيانات، نظل واثقين من قدرتنا على تقديم قيمة جذابة وطويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة".

CLI في الهند

تمتلك CLI محفظة عقارية قوية ومتنوعة في ثماني مدن رئيسية في الهند، بما في ذلك بنغالور، وتشيناي، وحيدر أباد، ومومباي، وبون، وجورجاون، وكولكاتا، وغوا. وتشمل هذه المحفظة 38 مجمعًا تجاريًا، ومنشآت صناعية ولوجستية، ومراكز بيانات، وأصولاً للإقامة والعمل المشترك، مع أصول تحت الإدارة تقدر بنحو 8.4 مليار دولار سنغافوري في البلاد حتى 5 نوفمبر 2025.

لمزيد من المعلومات حول CapitaLand Investment، تفضَّل بزيارة: www.capitalandinvest.com

صادر عن: CapitaLand Investment Limited (رقم التسجيل: 200308451M)

ملاحظة هامة

لا يُشَكل هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه ولا يُقصد به أن يكون عَرضًا لأي مُنتَج استثماري أو التماسًا من المُستثمرين في أي سُلطة قضائية حيث لا يُسمح بمثل هذا العرض أو الالتماس.

[1] سيتم تحديد قيمة الشراء الفعلية عند تاريخ إتمام الصفقة. [2] "من الفقر إلى الثراء: مراكز البيانات في الهند"، Macquarie Equity Research، أكتوبر 2025.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2858162/image_5013659_34255736_Logo.jpg