صوت للطب الحديث: شراكة Augnito وCloud Solutions لتقديم الرعاية الصحية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أفصحت شركة Augnito الشهيرة المبتكرة لـ Medical Voice AI، عن إعلان هام خلال مؤتمر LEAP 2024 التكنولوجي المرموق. حيث أسست الشركة شراكة رائدة مع Cloud Solutions، وهي شركة رائدة في مجال التحول الرقمي في الشرق الأوسط. يشتمل هذا التعاون الرائد على إمكانات هائلة لإحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية من خلال تحسين كفاءة وخدمات الرعاية الصحية ودقتها وإمكانية الوصول إليها بشكل كبير للمرضى ومقدمي الخدمات على حد سواء.

Pictured Above (Left to Right): Rustom Lawyer, Co-Founder & CEO, Augnito & Abdulelah AlMayman, CEO, Cloud Solutions.

"في Cloud Solutions، نعطي دائمًا الأولوية لكل من الابتكار والتعاون. نحن نبحث بجد عن حلول عالمية لا تستفيد فقط من أحدث التقنيات ولكن تكون أيضًا متكاملة وتدعم أهداف المؤسسات المتطورة. شركة Augnito هي شركة تناسب معاييرنا تمامًا، وقد أظهروا التزامًا لا مثيل له في نجاح العملاء والتعاون، بالإضافة إلى وتيرة سريعة من الابتكار في السنوات الثلاث الماضية، ونتطلع إلى العمل معهم" ، وفق قول عبد الله الميمان الرئيس التنفيذي للحلول السحابية، وفي إطار شرحه للرؤية طويلة الأجل لهذا التعاون، أضاف: "يضع الكيانان تصور تأثير يتجاوز بكثير مقدمي الرعاية الصحية الفرديين، حيث نرى مستقبلًا يوجد فيه نظام سجل صحي إلكتروني إقليمي متبادل التشغيل بالكامل (EHR) في المملكة العربية السعودية، وهذه الشراكة هي نقطة انطلاقة حاسمة نحو هذا الهدف".

أعجب شريك التحول الرقمي للغاية بتكنولوجيا Augnito المتطورة للذكاء السريري البيئي، حيث أدرك الفوائد البارزة لدمجها مع نظام معلومات المستشفيات (HIS) الرائد VIDA، حيث تستخدم Ambient Clinical Intelligence تقنية التعرف على الكلام في المجال البعيد، وتقنية التعرف على الكلام متعددة اللغات (بما في ذلك اللغة العربية) وتقنية تقسيم السماعات، بالإضافة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية لتعزيز وتحسين التقاط وبناء بيانات السجل الصحي الإلكتروني (EHR).

يظهر سجل Augnito أن برامج Clinical Voice AI تعمل بالفعل على أتمتة وتبسيط المهام الإدارية لتمكين أوقات تعامل أسرع (توفير أكثر من 3 ساعات يوميًا للأطباء)، كما تضمن منتجاتها الدقة وتدفقات عمل أكثر سلاسة وتحسين الإنتاجية وتحسين الموارد. وفي الواقع، فإن تكامل Augnito الأخير مع واحدة من أكبر سلاسل المستشفيات في آسيا أحدَثَ عائدًا مذهلًا بأكثر من 21 ضعف على الاستثمار تم تحقيقه في 6 أشهر فقط.

وفي حديثه عن حالة الصناعة والشراكة مع Cloud Solutions، قال Rustom Lawyer، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Augnito، "في مشهد الرعاية الصحية المطلوب اليوم، يحتاج الأطباء إلى حلول تحرر وقتهم وتزيد من قدراتهم، في آن واحد، كما يحتاجون إلى التمكين، وهذا بالضبط ما نهدف إلى القيام به من خلال هذه الشراكة. يسعدنا أن نعمل الآن مباشرة مع أكبر مزود للرعاية الصحية في مجلس التعاون الخليجي GCC))، ونشكر فريق Cloud Solutions على إيمانهم ودعمهم لتكنولوجيتنا، ونتطلع إلى تعزيز الرعاية الصحية بشكل شامل في المملكة العربية السعودية مع أكثر حلول الذكاء الاصطناعي بساطة في العالم."

تعتبر Augnito إحدى الشركات مؤيدة لخارطة طريق رؤية المملكة 2030 وتأمل في خلق تأثير كبير ومستمر في الشرق الأوسط، كما تتعاون مع مستشفيات Prime، ومستشفيات RAK، ومستشفى King's College London (دبي)، وATTIEH Medico في الشرق الأوسط.

نبذة عن Cloud Solutions Cloud Solutions هي قوة رائدة في التحول الرقمي للرعاية الصحية، وتفتخر بأكثر من عقدين من الخبرة في الشرق الأوسط. مهمتها: تمكين مقدمي الرعاية الصحية من خلال حلول التكنولوجيا المتطورة. تتكامل حلول السحابة بسلاسة مع المعدات الطبية والشبكات السريرية ومعلومات الرعاية الصحية في حلول شاملة على مستوى المؤسسة، ويضعها هذا النهج المتكامل في طليعة السلسلة المضيفة للقيمة، وتقديم الخدمات والحلول التي تعود بالفائدة المباشرة على منظمات الرعاية الصحية، وتستفيد الشركة من معرفتها العميقة بالصناعة وحلولها المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتشكيل مستقبل تقديم الرعاية الصحية وهي شريك موثوق به لكل من الجهات الحكومية والخاصة.

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نبذة عن شركة Augnito

Augnito هي شركة متقدمة في ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي الصوتي البديهية والمتطورة، لإحداث ثورة في التوثيق السريري في سوق الرعاية الصحية العالمي. تتيح تقنيات التعرف على الكلام السريري المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وفهم اللغة الطبيعية (NLU) وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، إدخال البيانات العرفية بدقة 99٪، في أي مكان ومن أي جهاز. تساعد شركة Augnito في تبسيط سير العمل السريري، وتسهل الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية بشكل آمن، وتضمن حصول الأطباء على مزيد من الوقت للتركيز على اهتماماتهم الأساسية التي تكمن في رعاية المرضى. تُستخدَم حلولها حاليًا في أكثر من 375 مستشفى في أكثر من 25 بلدًا.

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