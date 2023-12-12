صياغة المستقبل:استراتيجية شركة Weichai Power من أجل تحقيق التميز في سلاسل التوريد

مؤتمر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يتناول الابتكار والتعاون في سلاسل التوريد العالمية المتطورة

هايكو، الصين، 12 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- استضافت شركة Weichai Power (SZ000338؛HK2338)، في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2023، مؤتمر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في سلسلة التوريد العالمية في مدينة هايكو بمقاطعة هاينان الصينية. وشهد هذا الحدث الكبير مشاركة أكثر من 400 مورد من مختلف أنحاء العالم، وذلك للاحتفال بإنجازات عام 2023، ومناقشة خطط دمج سلاسل التوريد المتطورة، ووضع استراتيجيات للنمو المستقبلي.

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هذا وحضر السيد Tan Xuguang، رئيس ومدير عام مجموعة Shandong للصناعات الثقيلة، ورئيس شركة Weichai Power، ورئيس مجموعة China National Heavy Duty Truck، فعاليات المؤتمر وقدم كلمة رئيسية بعنوان "الابتكار في تكامل السلسلة، تحدي المستقبل". وشدد في كلمته على الجهود التي تبذلها شركة Weichai Power في تعزيز تقدم الصناعة من خلال التعاون مع شركاء سلسلة التوريد العالمية، الأمر الذي أسفر عن مجموعة واسعة من حلول الطاقة وإنشاء علامات تجارية معترف بها على مستوى عالمي في الصناعة. وقد اقترح السيد Tan، استجابة للاتجاهات والسمات المتطورة للتنمية الصناعية العالمية، أربع مبادئ رئيسية للنجاح التعاوني وهم: الاتساق الاستراتيجي، المنفعة المتبادلة، التحسين والتطوير، والنزاهة البيئية. تهدف هذه المبادئ إلى تطوير منظومة عمل فعالة للتعاون الصناعي. وشهد المؤتمر أيضًا الكشف عن إطار عمل يهدف إلى اختيار الموردين المتميزين وتعزيز الالتزام بالتعاون الشفاف مع عشرة ممثلين للموردين.

وقد أرست مجموعة Weichai، وهي إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في قطاع المعدات الصناعية وتتخذ من جمهورية الصين الشعبية مقرًا لها، مكانتها الهامة على الساحة العالمية. وتتضمن محفظة الشركة أعمال متنوعة على غرار أنظمة الطاقة والمركبات التجارية والمعدات الزراعية وآليات البناء وحلول اللوجستيات الذكية وكذلك معدات النقل البحري. وتحتفظ شركة Weichai بوجودها العالمي من خلال فروعها المنتشرة حول العالم في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، كما ترسل صادرات الشركة إلى أكثر من 150 دولة حول العالم. وفي الآونة الأخيرة، قامت الشركة بزيادة استثماراتها في مجال الابتكار التكنولوجي بشكل واضح، وهو ما تجلى في تأسيسها لعشرة مراكز ابتكار متقدمة حول العالم. وقد أدت هذه الجهود إلى تطوير مجموعة شاملة من منصات المنتجات، والتي تركز على كل من المحركات المتوسطة والعالية السرعة مع التركيز بالقدر ذاته على مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. وتضع منتجات Weichai من المحركات، التي تغطي مجموعة من 2 لتر إلى 579 لتر في الإزاحة ومن 18 كيلووات إلى 10000 كيلووات في القدرة، الشركة بين مجموعة مختارة من الشركات التي تمتلك واحدة من أكثر خطوط المنتجات المتكاملة في العالم.

وفي خطابه، أكد السيد Tan دور الشراكات التعاونية الحاسمة في زيادة وتيرة التقدم، مؤكداً أن المستقبل يعتمد على الجهود الجماعية لسلسلة الصناعة بأكملها. كما أبرز ضرورة الوحدة كقوة قوية في بيئة تتسم بتغير دورات الصناعة والمنافسة العالمية الشديدة. وشدد على أهمية الاعتماد على الذات وتعزيز سلاسل التوريد الرئيسية الصينية باعتبارها أمرًا حيويًا لتحقيق الريادة. وأوضح أن الهدف النهائي هو الانخراط في علاقات تعاونية ومفيدة لكافة أطرافها مع سلاسل التوريد الرائدة في العالم، بهدف خدمة الصناعة العالمية بشكل فعال.