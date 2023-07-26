ضمنت منصة Motion G للهندسة التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي 16 مليون دولار أمريكي إضافية

سنغفورة، 26 يوليوز 2023 /PRNewswire/ -- أغلقت شركة Motion G, Inc والتي مقرها في سنغافورة جولة جديدة من التمويل بقيادة Episteme, Inc لتأمين مبلغ إضافي قدره 16 مليون دولار أمريكي. تهدف الشركة من خلال الاستفادة من التطورات في التعلم الآلي وAIGC وعلوم البيانات والتقنيات الرقمية المزدوجة، إلى إحداث ثورة في العملية الهندسية لدفع الإنتاجية بشكل كبير.

من خلال منصة الهندسة التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم Motion G حلولاً متكاملة رائدة لتطبيقات الصناعة بما في ذلك التحكم في الحركة والنقل المرن، مما يرفع مستوى الإنتاجية من خلال تسريع المشاريع من المفاهيم إلى الواقع بسرعة ودقة لا مثيل لهما. تم تطبيق الحلول بسرعة في صناعات متعددة.

في سعيها لتحويل ممارسات الاختبار التقليدية، تقوم Motion G أيضًا بإنشاء نظام اختبار ذكي سيمكن المهندسين من الجمع بين التجارب الافتراضية التوليدية والاختبار الميداني في الوقت الفعلي، مما يزيد بشكل كبير من الكفاءة الإجمالية.

من خلال هذه الابتكارات النموذجية، تكرس Motion G جهودها لدفع حدود ما هو ممكن وهندسة ثورة إنتاجية عبر الصناعات.

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