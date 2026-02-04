طائرة ULTRA Turbo من DZYNE تحقق إنجازًا تاريخيًا بلغ 60 ساعة، في رحلات الطيران عالية الارتفاع، وتضع معاييرًا جديدة لإجمالي وقت الطيران للمجموعة الخامسة من أنظمة الطيران غير المأهولة (Group 5 (UAS

إيرفين، كاليفورنيا ، 4 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "ديزاين تكنولوجيز إل إل سي" (DZYNE Technologies LLC) (ديزاين) عن اختراق في أداء نظام الطيران غير المأهول؛ حيث أكملت طائرتها الرائدة ULTRA Turbo رحلة تمثيلية للمهمات محققةً 60 ساعة على ارتفاع 25000 قدم و 100 عقدة بالسرعة الجوية الحقيقية. يضع هذا الإنجاز معيارًا جديدًا لإجمالي وقت الطيران للمجموعة الخامسة من أنظمة الطيران غير المأهولة (Group 5 UAS) ويضع الطائرة ULTRA Turbo كرائدة في قدرة الطيران المستمر.

مدفوعةً بالتطوير السريع والتكامل السلس والاختبار المتسارع ، تُظهر طائرة ULTRA Turbo قدرة شركة "ديزاين" على تقديم حلول متقدمة بسرعة. يتيح أداء الطائرة المحسَّن في الارتفاعات وسرعات الرحلات العالية اختراق فائق للرياح العكسية ، ما يتيح إمكانية تنفيذ مهمات معقدة في مجالات الدفاع، والأمن الداخلي، والقطاعات التجارية.

"تُظهر طائرة ULTRA Turbo قدرة شركة "ديزاين" على توقع، وتكييف، وتقديم حلول تدعم مباشرةً متطلبات المهمات. يوضح هذا الإنجاز كيف أن إجمالي وقت الطيران، المقترن بالارتفاع والسرعة على هذا النطاق ، يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في الوعي التشغيلي لعملائنا. قال "إد سميتاك"، نائب الرئيس التنفيذي للبرامج بشركة "ديزاين تكنولوجيز": تعزز طائرة ULTRA Turbo أساس محفظة طائراتنا طويلة المدى من خلال توفير إمكانيات الوصول المستمر، والاستشعار، والاستجابة التي تعتمد عليها شبكات المهمات الحديثة في مسار تطورها نحو مفاهيم تشغيل أكثر توزيعًا".

حول متغير ULTRA Turbo

تعد طائرة ULTRA Turbo أحدث تطور لعائلة ULTRA UAS ، والتي تم تصميمها لتقديم وصول استراتيجي بتكلفة تكتيكية. يتنافس أداؤها مع المنصات الأكثر تكلفة بكثير ، مما يوفر مرونة لا مثيل لها للمشغلين الذين يحتاجون إلى قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المستمرة ، وترحيل الاتصالات ، والمراقبة البيئية ، والمراقبة البحرية ، وأكثر من ذلك.

القدرات الأساسية

بنية معززة بنظام تحديد المواقع العالمي للصمود في البيئات المتنازع عليها

دعم الحمولة متعدد المهام للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع و الحرب الإلكترونية، والاتصالات ، وتأثيرات الإطلاق

البصمة اللوجستية المدمجة للانتشار السريع والحفاظ عليه

تدعم طائرة ULTRA Turbo المهمات عبر مجالات الدفاع، والأمن الوطني، والاستخدامات المدني، والاستخدامات التجاري ، بدءًا من الوعي بالمجال الحالي، وترحيل الاتصالات، والدوريات الحدودية إلى مراقبة النفط والغاز، والتقييم الزراعي، وأمن البنية التحتية.

ما يعنيه هذا الحدث الهام لشركة DZYNE

يثبت هذا الرقم القياسي للطيران أن طائرة ULTRA Turbo هي الحل الرائد في مجال التحمل الطويل في فئة المجموعة الخامسة (Group 5). إنه يؤكد على استثمار "ديزاين" في قدرة الإنتاج داخل الولايات المتحدة القابلة للتطوير ، ويعزز ثقة العملاء ، ويسرّع المسارات نحو تبنّي البرامج المسجلة. تعد طائرة ULTRA Turbo حجر الزاوية في بنية الدفاع ذات الطبقات لشركة "ديزاين"؛ حيث توفر إمكانيات الاستشعار المستمر، والاتصال، والوصول التشغيلي الذي يعزز ميزة القرار لمشغلي استخدامات الدفاع، والأمن الوطني، والاستخدامات التجارية.

نبذة عن DZYNE Technologies

تصمم "ديزاين تكنولوجيز" وتطور وتصنع أنظمة دفاعية بتكلفة منخفضة للغاية على نطاق واسع للدفاع، والحماية وإنقاذ الأرواح. تتخصص "ديزاين" في أنظمة الطيران غير المأهولة، وأنظمة الطيران غير المأهولة المضادة، وحلول الدفاع ذات الطبقات ، وتوفر تقنيات مبتكرة تركز على المهمة للعملاء العسكريين، وعملاء الأمن القومي، والعملاء المدنيين في جميع أنحاء العالم بسرعة، ورشاقة، وقدرة إنتاج قابلة للتوسع. للمزيد من المعلومات، يُرجي زيارة موقع الويب: www.dzyne.com.

