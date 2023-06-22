طاقة حرارية جوفية نظيفة، من أجل أرض خضراء. Sinopec تستضيف المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية 2023

بكين، 22 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- ستستضيف شركة البترول والكيماويات الصينية China Petroleum & Chemical Corporation (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"Sinopec")، المؤتمر العالمي السابع للطاقة الحرارية الأرضية (WGC 2023) في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 شتنبر/أيلول في بكين بالصين، والتي ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها الصين المؤتمر الدولي المعروف باسم "أولمبياد الطاقة الحرارية الأرضية". موضوع المؤتمر العالمي السابع للطاقة الحرارية الأرضية (WGC 2023) هو "طاقة حرارية جوفية نظيفة، من أجل أرض خضراء".

Clean Geothermal, Green Earth: Sinopec to Host World Geothermal Congress 2023 by Sept 15th to 17th in Beijing.

يعد المؤتمر الذي تنظمه الرابطة الدولية للطاقة الحرارية الأرضية (IGA)، وهي منصة عالمية رائدة في مجال الطاقة الحرارية الأرضية ملتزمة بتعزيز ودعم التنمية العالمية للطاقة الحرارية الأرضية، والذي يعقد كل ثلاث سنوات الحدث العالمي الأول الذي يجمع قادة الصناعة والأوساط الأكاديمية والقطاع المالي والحكومات والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات للتعاون وتقديم حلول مدروسة لمجتمع مستدام.

تقدم شركة Sinopec Star Co., Ltd، وهي شركة تابعة لشركة Sinopec والتي تعمل بنشاط على استكشاف تطوير واستخدام الطاقة الحرارية الأرضية منذ عام 2006، مساهمات كبيرة في خارطة طريق Sinopec لتطوير الطاقة النظيفة وبناء مخطط صناعي جديد.

تلتزم الشركة بتعزيز التطوير المتدرج لنموذج أعمال "الطاقة الحرارية الأرضية +" لزيادة حجم أصول الكربون وتحسين جودة الخدمة مع الاندماج في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والبيئية الإقليمية والوطنية الرئيسية لدفع التدفئة بالطاقة النظيفة.

اعتبارًا من الآن، قامت شركة Sinopec Star ببناء 10 "مدن خالية من التدخين" في الصين وتضم أكثر من مليون متر مربع من طاقة التدفئة الحرارية الأرضية في 22 مدينة. لقد قامت ببناء ما يقرب من 85 مليون متر مربع من التدفئة بالطاقة النظيفة، وتخدم أكثر من 60 مدينة ومحافظة في مقاطعات تيانجين وشنشي وخبي وخنان وشاندونغ، وأكثر من ذلك، وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 4.2 مليون طن سنويًا مع استفادة الملايين من الأسر.

على الصعيد العالمي، تتابع Sinopec Star بنشاط فرص التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والشركاء. وقد أقامت تحالفات قامت بها الشركات الأيسلندية، وأنشأت سلسلة من المشاريع التجريبية للطاقة الحرارية الأرضية في الصين، وقادت إنشاء مركز صيني أيسلندي للبحث والتطوير في مجال الطاقة الحرارية الجوفية مع القطب الشمالي للطاقة الخضراء في أيسلندا، واستضافت مؤتمرات وورش عمل دولية حول الطاقة الحرارية الأرضية لتعزيز التعاون العالمي باستمرار مع توسيع نطاق تأثير العلامة التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، صاغت Sinopec Star مقدار 52 معيارًا صناعيًا تمت الموافقة عليها وتغطي نطاقًا واسعًا، بما في ذلك استكشاف وتقييم موارد الطاقة الحرارية الأرضية، والتدفئة الحرارية الأرضية، وأكثر من ذلك. تشارك بنشاط في بناء نظام المعايير الدولية للطاقة الحرارية الأرضية، وكسب ثقة السوق من خلال المعايير الرائدة.

فتح مؤتمر WGC 2023 الآن تسجيل وسائل الإعلام، مع إنشاء المركز الصحفي في 20 يونيو/حزيران.

لمزيد من المعلومات حول Sinopec ومؤتمر WGC 2023، يرجى زيارة http://www.sinopecgroup.com/group/en/ وhttps://www.wgc2023.com/wgc2023/en.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2107276/Clean_Geothermal_Green_Earth_Sinopec_Host_World_Geothermal_Congress_2023.jpg

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