طبيب في دبي يوسّع نطاق الإجراءات المتقدمة لتنسيق القوام وسط تنامي الطلب على شفط الدهون عالي التحديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 مايو 2026 /PRNewswire/ -- يشهد الطلب على إجراءات نحت الجسم عالي الدقة ارتفاعاً في دبي، مع تزايد سعي المرضى إلى قوام رياضي بمظهر طبيعي بدلاً من علاجات تقليدية لتقليل الدهون. استجابةً لهذا التحول، ركّز جرّاح التجميل المقيم في دبي، د. هارديك غاناترا، بدرجة أكبر على إجراءات متقدمة لنحت الجسم، بما في ذلك شفط الدهون بمساعدة تقنية الفيزر (VASER) وشد الجلد بتقنية جي بلازما.

Dr. Hardik Ganatra - MBBS, MS (General surgery), MCh. (Plastic & Reconstructive surgery), DHA - board certified specialist Plastic surgeon and American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM)

بحسب د. غاناترا، يولي المرضى اليوم أهمية أكبر لتحديد معالم الجسم والتوازن والتناسب، بدلاً من الاكتفاء بتقليل حجم الجسم فحسب. أسهم ذلك في تنامي الاهتمام بإجراءات تنسيق القوام بدقة، المصممة لإبراز البنية التشريحية الطبيعية مع الحفاظ على مظهر مصقول ومتناسق.

تقليدياً، كان يُنظر إلى شفط الدهون في المقام الأول بوصفه إجراءً لإزالة الدهون. غير أن تطور توقعات المرضى يغذّي اليوم الطلب على نتائج أكثر صقلاً وتخصيصاً. تركّز تقنيات تنسيق القوام المتقدمة بصورة متزايدة على إبراز الخطوط الطبيعية للجسم، وتحسين التناظر، ومنح الجسم قواماً متوازناً ذا مظهر رياضي غير مبالغ فيه، بدلاً من مظهر جراحي واضح. في كثير من الحالات، تُستخدم أيضاً إجراءات إعادة توزيع الدهون إلى جانب شفط الدهون، لتحسين التناسب العام للجسم وتحقيق نتائج أكثر انسجاماً وملاءمة للبنية التشريحية لكل فرد.

على خلاف تقنيات شفط الدهون التقليدية، تعتمد إجراءات نحت الجسم عالي الدقة على إزالة انتقائية للدهون لتحسين تحديد العضلات وتناظر الجسم. ويزداد أيضاً استخدام تقنيات مثل شفط الدهون بتقنية الفيزر (VASER) وتقنية جي بلازما لدعم شد الجلد وصقل القوام.

قال د. هارديك غاناترا: «لقد تطورت التوقعات المرتبطة بعملية شفط الدهون بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية». «أصبح المرضى اليوم يبحثون عن نتائج تبدو متوازنة وطبيعية ومتناسبة مع بنية أجسامهم. بات التركيز ينصبّ على نحت دقيق، لا مجرد إزالة الدهون».

أشار الطبيب إلى تزايد الاهتمام بإجراءات مثل شفط الدهون عالي التحديد، وتنسيق القوام التصحيحي، وشد البطن، وإجراءات نقل الدهون الذاتية، لا سيما بين المرضى الباحثين عن تحسينات طفيفة وخطط علاج مخصصة.

يسهم أيضاً تنامي مكانة دبي كوجهة دولية للعلاجات التجميلية في تعزيز هذا التوجه، بدعم من تطور التقنيات الجراحية وارتفاع وعي المرضى بالإجراءات التجميلية المتقدمة.

أوضح د. غاناترا أن إجراءات تنسيق القوام الحديثة تجمع بصورة متزايدة بين الدقة الجراحية والفهم المتعمق للتشريح والتناسب وجماليات الجسم ككل، من أجل تحقيق نتائج تبدو أكثر طبيعية.

مع استمرار تطور هذا المجال، يبقى أمر واحد واضحاً: مستقبل تنسيق القوام يكمن في القدرة على المزج بين العلم والفن. أما بالنسبة إلى المرضى، فيعني ذلك نتائج لا تبدو مختلفة فحسب، بل تبدو كما ينبغي.

نبذة عن د. هارديك غاناترا

د. هارديك غاناترا هو جرّاح تجميل مقيم في دبي، متخصص في تنسيق القوام والإجراءات التجميلية، بما في ذلك شفط الدهون عالي التحديد، وشد البطن، وشد الجسم بعد الحمل (Mommy Makeover)، والجراحات التصحيحية. وبخبرة جراحية تمتد لأكثر من عقد، تركز ممارسته على نهج علاجية مخصصة وتقنيات متقدمة لتنسيق القوام.

