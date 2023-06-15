طرح EMKOO، السيارة الرياضية متعددة الإستخدام (SUV) الرائد من GAC MOTOR، في قطر والكويت

غوانزو، الصين, 15 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- رحبت منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا بمركبات GAC MOTOR الجديدة مع طرح EMKOO، وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من الجيل التالي للعلامة التجارية.

في 8 يونيو/حزيران، قامت الشركة المصنعة للسيارات بطرح طراز رفيع المستوى في الكويت وقطر، معلنة عن وصول سيارة GAC المبتكرة إلى المشترين المحليين.

في قطر، تم طرح EMKOO جنبًا إلى جنب مع متجر GAC 4S الجديد تمامًا - وهو الآن الأكبر في الدولة - مما جذب جمهورًا متنوعًا من وسائل الإعلام ومشتري السيارات المحتملين وعشاق السيارات.

يقع متجر GAC الذي تم الكشف عنه حديثًا في الدوحة، ويتميز بمرافق الخدمة وقطع الغيار، مما يتيح خدمة الشباك الواحد لتصبح حقيقة واقعة للعملاء المحليين.

أتيحت الفرصة للحاضرين لتجربة أداء EMKOO الاستثنائي في اختبار قيادة بطول 69.3 كم عبر أكثر الطرق والمواقع شهرة في الدوحة.

تم تصنيف EMKOO كسيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الإستخدام (SUV) من الجيل التالي وذات التقنية العالية، وهي سيارة حديثة للغاية بخمسة مقاعد ستجذب مجموعة واسعة من الجماهير بمظهرها الجذاب وتصميمها الداخلي المتميز.

يتم التأكيد على الشكل الدرامي للسيارة من خلال الخطوط الأنيقة والمصابيح الخلفية على شكل سيف الليزر لمنح EMKOO مظهرها المستقبلي الفريد. في الداخل، توفر المقاعد الجلدية الفاخرة أقصى درجات الراحة للمستخدمين الذين يمكنهم الاستمتاع بالميزات الذكية للشاشة عالية الدقة بمقاس 10.1 بوصة.

تأتي EMKOO مع مجموعة نقل حركة عالية الكفاءة مع محرك 2.0 Atkinson ومحركات مزدوجة متعددة التروس DHT. على الرغم من قوتها من الدرجة الأولى، تستهلك السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات حوالي 4.76 لترًا لكل 100 كيلومتر، وهو خيار مثالي واقتصادي للعائلات والأفراد الشباب.

أدى طرح EMKOO في الكويت وقطر إلى تغطية واسعة عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط. تخطط GAC MOTOR للحفاظ على الزخم من خلال طرح النموذج في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والعراق وسلطنة عمان خلال الشهرين المقبلين.

قال زنغ هبين، المدير العام لشركة GAC International: "في السنوات الأخيرة، تم التعرف تدريجياً على العلامات التجارية الصينية بما في ذلك GAC MOTOR من قبل المستهلكين". "طوال الوقت، التزمت GAC MOTOR بطموحها الأصلي المتمثل في"ابتكار سيارات بروح الحرفية" لكسب اعتراف المستهلكين المحليين بمنتجات عالية الجودة وعالية القيمة، ومواصلة زيادة الوعي بالعلامة التجارية."

سيستمر طرح موديلات GAC MOTOR الجديدة، بما في ذلك EMKOO، في تعزيز سمعة العلامة التجارية من حيث الجودة العالمية والتكنولوجيا المبتكرة والخدمة المتميزة في الشرق الأوسط وخارجه.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2101894/GAC_EMKOO.mp4

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