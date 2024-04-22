طرح بنتهاوس في وسط مدينة نيويورك من قبل المهندس المعماري المبدع I.M. Pei للبيع.

نيويورك، 22 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- يعد مبنى The Centurion الذي يقع في 33 غرب شارع 56 في قلب مدينة نيويورك هو المبنى السكني الفاخر الوحيد الذي تم تصميمه من قبل شركة Pei and Pei Partnership Architects وهو جزء من إرث شركة Pei، الذي يتم الاحتفال به هذا العام في أول معرض استذكاريّ كبير لأعماله في متحف +M في هونغ كونغ.

ومن بين أعمال Pei الرائعة الهرم الموجود في متحف اللوفر في باريس، وبرج بنك الصين في هونغ كونغ، وفندق Four Seasons في نيويورك.

Main Floor of Penthouse at 33 West 56th Street Primary Bedroom Centurion Condominium New York, NYR.com

بمجرد دخولك إلى مبنى Centurion، يمكنك الشعور بالطاقة الإيجابية للمبنى: تخلق المواد الطبيعية مثل الحجر الجيري الفرنسي والأخشاب الثمينة جوًا هادئًا، ويساعد الشلال الخاص الموجود في الردهة السكان على الاسترخاء حتى قبل دخول شققهم.

يعد البنتهاوس الموجود أعلى مجمع Centurion Condominium الشهير، والمتاح الآن للبيع، منزل مثير للإعجاب مكون من أربع غرف نوم وأربعة حمامات، وتبلغ مساحته حوالي 3033 قدمًا مربعًا، ويقع على بعد دقائق فقط من Central Park ومراكز التسوق ذات المستوى العالمي في الجادة الخامسة: يمكن الوصول إلى المتاجر الرئيسية للعلامات التجارية الشهيرة مثل Gucci، وPrada، وLouis Vuitton، وRolex، وCartier، وArmani، وBurberry، وTiffany's أو Balenciaga في أقل من خمس دقائق سيرًا على الأقدام، ويقدم العديد من هذه العلامات التجارية خدمة التوصيل بانتظام إلى Centurion.

تتميز هذه الشقة ذات الطابقين المميزة بواجهات متعددة مع واجهة رئيسية تطل على الجنوب، وتحتوي على تراس خاص مواجه لجهة الجنوب. تغمر الشمس المساحة المجهزة بلطف من خلال النوافذ الكبيرة والعازلة للصوت والممتدة من الأرض حتى السقف.

توفر البناية حارس وبواب متواجدين على الدوام، ومرآب يعمل على مدار 24 ساعة، ومدير مقيم في الموقع، وصالة اللوبي، ومرفق خاص للتمرينات الرياضية، وسقيفة على السطح تُكمِل سلسلة الخدمات الرائعة. يُقدِّر أصحاب المبنى، والذين يشكلون جزءًا كبيرًا من النخبة الدولية، مستوى الخصوصية العالي: يتمتع المبنى بمستوى مرتفع من الخدمة والأمن، حيث يحتوي على 48 وحدة فقط: يعرف جميع أعضاء موظفي المبنى كل مقيم بالاسم.

تم إعادة تصميم شقة البنتهاوس في المبنى بالكامل من قبل فريق التصميم الداخلي لـ IMG الحائز على جوائز ويمكن تخصيصها بشكل أكبر لمالكها المستقبلي. يمثل العقار الذي تبلغ قيمته 9.8 مليون دولار فقط قيمة استثنائية في السوق اليوم، خاصة بالنظر إلى موقعه المركزي المرغوب وحجمه وقيمته المعمارية.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا العقار الاستثنائي من وسيط الإقامة في نيويورك Thomas Guss، على [email protected]، أو ، رقم داخلي 103.+1 212.360.7000

تعتبر هذه الفرصة نادرة ومتميزة لامتلاك جزء مهم من الناحية المعمارية في نيويورك، وتراث I.M. Pei.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2392761/LR_33_West_56th_Street__PH.jpg