طشقند تحقق رقما قياسيا والمنتدى الدولي للاستثمار يُبرز نجاح أوزبكستان في جذب الاستثمار الأجنبي.

في أعقاب النجاح الملموس لأوزبكستان في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شهدت البلاد زيادة بنسبة 93٪ في الاستثمار خلال عام 2023، وبهدف الوصول إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، يستعد المنتدى الدولي للاستثمار في طشقند لتحقيق مزيد من النجاحات والصفقات في مايو 2024.

وسيسلط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والتعدين، والاقتصاد الرقمي.

طشقند، أوزبكستان،, 4 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- حكومة أوزبكستان تعلن عن المنتدى الدولي السنوي الثالث للاستثمار في طشقند (المنتدى). وسيٌعقد المنتدى بقيادة وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة (MIIT)، سيُعقد المنتدى في قاعة مؤتمرات مدينة طشقند في 2-3 مايو، حيث سيجمع أكثر من 95 متحدثًا ذوي ملفات شخصية عالية، بما في ذلك وزراء الحكومة وقادة الأعمال العالميين، بالإضافة إلى أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم.

هذا المنتدى سيمثل علامة فارقة، حيث يتمتع بدعم وافتتاح من قبل الرئيس أوزبكستان شافقات ميرزيايوف، يُعتبر حدثًا رئيسيًا في دفع الاستثمار المباشر الأجنبي ("FDI") إلى أوزبكستان.

ويوفر المنتدى للمستثمرين الأجانب فرصة مؤكدة للوصول إلى أوزبكستان الجديدة: البلد الواعد بالفرص الكبيرة. وهدفه هو تسريع نمو وتطوير أوزبكستان، متماشيًا مع استراتيجية "أوزبكستان 2030"، التي تشمل زيادة الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان إلى 160 مليار دولار وجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار إلى البلاد.

يحظى المنتدى بدعم من الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك الشركة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC)، والشركة الدولية للتمويل (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة ACWA Power، وUzum، سيسلط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية الهامة المتاحة للمستثمرين العالميين عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والتعدين، والاقتصاد الرقمي.

منذ بدايته، ساهم المنتدى في تحول الآفاق الاقتصادية والتقدم في أوزبكستان، حيث زادت كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمويل التنمية، بالإضافة إلى نمو ملحوظ في الاستثمار في الطاقة النظيفة ونجاح سوق الديون الدولية البارز.

ففي عام 2023، بلغت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في أوزبكستان 19.5 مليار دولار، بارتفاع نسبته 93٪ عن عام 2022، مع تحقيق إجمالي تبادل تجاري خارجي بقيمة قياسية قدرها 62.6 مليار دولار.

وهكذا صرح، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، لازيز قدرتوف قائلاً:

"المنتدى الدولي للاستثمار في طشقند هو فرصة لنا لعرض الإمكانات الهائلة والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تمتلكها أوزبكستان." في عام 2022، حضر المنتدى أكثر من 2000 مستثمر كبير ومسؤولين رفيعي المستوى من حوالي 56 دولة حول العالم. حيث تم توقيع عقود واتفاقيات استثمارية بقيمة 7.8 مليار دولار. وقد شهد عام 2023 نجاحًا أكبر، حيث شارك فيه 2500 مشارك من 70 دولة. ونتج عن ذلك توقيع 164 عقدًا تمثل قيمتها 11 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات هذه الأرقام في عام 2024.

للتسجيل في المنتدى لعام 2024، قم بزيارة www.tiif.online ومشاهدة الفيديو الترويجي من هنا.

للتواصل الإعلامي

هدسون ساندلر