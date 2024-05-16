طفرة جديدة في عالم ملابس السباحة: أطلقت Experience Abu Dhabi بالتعاون مع Vilebrequin تشكيلة عملية وجذابة من ملابس السباحة مستوحاة من ثقافة إمارة أبوظبي

ظهر الإصدار المحدود الحصري الخاص بأبوظبي للتشكيلة العملية والجذابة، بالشراكة مع Vilebrequin وExperience Abu Dhabi، ليلة أمس في L'Ondine & Vilebrequin La Plage خلال يوم افتتاح مهرجان كان السينمائي السابع والسبعين. من بين النجوم الحاضرين، تواجدت نور عريضة، وShanina Shaik، وRomee Striid. تتميز التشكيلة الجديدة بكونها عملية وجذابة، فهي مستوحاة من المناظر الطبيعية الرائعة لمياه أبوظبي، مع لمسة من أناقة سان تروبيه، فهي مزينة بألوان من اللون الأزرق الغني و النقي ولمسة من اللون الذهبي.

إذ يلتقي نمط السلاحف البحرية الشهير في المنزل بأشجار النخيل الموجودة في أبوظبي، مما يخلق تصميمًا مبهج يذكرنا باللحظات الجميلة التي نقضيها تحت أشعة الشمس مع أحبائنا. صُممت هذه القطع المصنوعة يدويًا بكل احترام للبيئة، وهي مصممة خصيصًا من البوليميد المعاد تدويره عالي الجودة وتسلط الضوء على الالتزام بالاستدامة.

مصممة للرجال والنساء والأطفال، تُعد هذه المجموعة العملية والجذابة انعكاسًا لأبوظبي باعتبارها وجهة صيفية ملائمة لجميع أفراد للعائلة. بالنسبة للرجال، تلتزم قَصَة قميص البولينج المتناسق المصنوع من الكتان الأوروبي وسروال السباحة الكلاسيكي المصنوع يدويًا بالجودة والمسامية. بينما تتضمن مجموعة النساء قطعة واحدة أنيقة مع مظهر واسع ورقبة على شكل حرف V خالدة الموضه وقميص يشبه الفستان مصنوع من القطن العضوي بلمسة نهائية من التطريز الجميل. ويُدلل الصغار بالاختيار من ملابس السباحة المتناسقة من سروال السباحة وبدلة سباحة من قطعة واحدة والتي تتميز بأناقتها وجودتها العالية على حد سواء.

على جزيرة سعديات، تلتقي الشواطئ المحلية بـjoie de vivre الفرنسية في Saadiyat Beach Club مع استحواذ أنيق على مجموعة Vilebrequin النابضة بالحياة من مفروشات Riviera-feel. حتى سبتمبر 2024، سيسلط التعاون الضوء على مقاعد التشمس والمظلات والمناديل المخصصة المزينة بالألوان والأنماط المميزة للبيت.

وسيتوفر الإصدار المحدود للمجموعة العملية والجذابة من ملابس السباحة الخاص بأبوظبي بالتعاون مع Vilebrequin وExperience Abu Dhabi في فرنسا اعتبارًا من مايو 2024 وفي بعض متاجر Vilebrequin على مستوى العالم وعلى الإنترنت على vilebrequin.com اعتبارًا من يونيو 2024.

عن وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي:

تدفع وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي (DCT Abu Dhabi) النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة في أبوظبي وصناعاته الإبداعية، مما يحفز التقدم الاقتصادي ويساعد على تحقيق طموحات أبوظبي العالمية الأوسع نطاقًا.

من خلال العمل بالشراكة مع المنظمات التي تحدد موقع الإمارة كوجهة دولية رائدة، تسعى وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى توحيد النظام البيئي حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود والاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، واستخدام أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم مجالات الثقافة والسياحة.

يحدد كل من شعب الإمارة والتراث والمناظر الطبيعية رؤية وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي. نحن نعمل على تعزيز مكانة أبوظبي كمكان عريق ومليء بالابتكار والتجارب التي لا مثيل لها، المتمثلة في تقاليدها الحية من الضيافة والمبادرات الرائدة والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات حول وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي والوجهة، يُرجى زيارة: dct.gov.ae و visitabudhabi.ae

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