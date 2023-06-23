طيران الإمارات وخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) تؤسسان شراكة قوية لتعزيز تجربة السفر للمستخدمين من خلال التكامل السلس في ساعة " HUAWEI Watch 4"

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة 23 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- بادرت شركة طيران الإمارات، وهي الشركة الرائدة في قطاع الطيران، منذ أن أطلقت تطبيقها الخاص على متجر AppGallery HUAWEI في أوائل عام 2020 إلى تأسيس شراكة مع خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS) وهي عبارة عن خدمات تقنية متطورة، لتعزيز تجارب السفر لمستخدمي خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS). وقد تطورت هذه الشراكة وازدهرت، مما مكن الطرفين من تقديم تجارب مستخدم رائعة لجمهور عالمي أوسع.

Unlocking Success: Emirates and Huawei Mobile Services (HMS) Forge Strong Partnership to Enhance Travel Experience for Users with a seamless integration on the HUAWEI Watch 4

يفخر متجر AppGallery HUAWEI، وهو أحد أكبر ثلاثة أسواق للتطبيقات في جميع أنحاء العالم، بامتلاكه قاعدة مستخدمين رائعة تضم أكثر من 550 مليون مستخدم شهري نشط في 170 دولة. وبالتالي فقد أدى إدراج تطبيق طيران الإمارات على هذه المنصة إلى توفير راحة لا مثيل لها لمستخدمي خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS)، مما مكّنهم من إدارة خططهم الخاصة بالسفر بسهولة وسلاسة. وتمكن تطبيق طيران الإمارات، الذي كان مدمجاً سابقاً في سلسلة ساعة "HUAWEI Watch 3"، من توفير تجربة ذكية للأجهزة الفائقة، وهو ما يُمكّن مستخدمي هواوي التحقق بسهولة من حجوزاتهم وتفاصيل رحلاتهم مباشرة من خلال ساعاتهم الذكية.

واليوم، بفضل تكامله السلس مع ساعة "HUAWEI Watch 4"، فقد ارتقى تطبيق طيران الإمارات إلى آفاق جديدة غير مسبوقة في مجال تعزيز الأداء وتحسين تجربة المستخدم للمسافرين. كما يتيح التطبيق الآن للمستخدمين، بالإضافة إلى توفير إمكانية الوصول السهل إلى تفاصيل الحجز والطيران، ميزة استخدام رمز الاستجابة السريعة QR كبديل عن بطاقة الصعود إلى الطائرة. وبالتالي فإن هذه الميزة المبتكرة تلغي حاجة الركاب إلى استخدام هواتفهم أثناء صعودهم إلى الطائرة وتبسط عملية السفر وتضمن تحقيق تجربة سفر خالية من المتاعب.

قال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "يمثل دمج تطبيق طيران الإمارات في ساعة "HUAWEI Watch 4" إنجازاً آخراً مهماً في رحلة تطور خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS)، لا سيما في مجال تقديم تجارب سفر استثنائية لمستخدمينا الذين يمكنهم الآن الوصول بسهولة إلى معلومات ضرورية عن الرحلة وإدارة حجوزاتهم والبقاء على اتصال أثناء تنقلهم، وكل ذلك بنظرة واحدة على الساعة المثبتة على معصمهم. ونحن نشعر بسعادة غامرة لتوفير هذه الراحة وهذا الابتكار لمستخدمينا، مما يساهم في إدخال مزيد من التحسين على تجارب سفرهم، ويؤكد كذلك التزامنا بتوفير حلول لا مثيل لها في عصرنا الرقمي دائم التطور والتغيّر."

قال بطرس بطرس، النائب الأول لرئيس قسم الاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات: " إن تعاوننا مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) والتكامل مع سلسلة ساعات HUAWEI WATCH 4 يُبرز التزامنا المشترك بتقديم تجارب مستخدم استثنائية وتبسيط عمليات السفر لعملائنا". وأضاف قائلاً: نحن ملتزمون بالاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لمسافرينا. كما أننا، من خلال دمج تطبيقنا بسلاسة على أحدث ساعة ذكية من هواوي، نسعى إلى تخطي توقعات المسافرين المتمرسين في التعامل مع التقنيات الأكثر تطوراً."

إن لدى خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS) يقين راسخ بأن التعاون مع الشركاء والمطورين، في عصر إنترنت الأشياء (IoT)، سوف يشهد مزيداً من الازدهار داخل النظام الإيكولوجي لخدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS)، مما سيكون له أثر كبير على مواصلة تحفيز الابتكار وتعزيز راحة المستخدمين. وهذه الشراكة الاستراتيجية بين هواوي وطيران الإمارات تُجسّد هذه الرؤية، نظراً لأن كلا الطرفين سيواصلان المضي قُدُماً لتخطي الحدود وإطلاق العنان لإمكانات جديدة في قطاع السفر.

يرجى زيارة متجر AppGallery من هواوي لتنزيل تطبيق طيران الإمارات والبدء باستكشاف تجربة السفر المطوّرة.

نبذة عن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة

صُمّمت خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، التابعة لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، لتقديم نظام إيكولوجي متكامل لخدمات الأجهزة المحمولة يشمل مختلف سيناريوهات الاستخدام. ونتيح خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) لمستخدميها فرصة الاستفادة من عناصرها وتطبيقاتها الرسمية، مثل متجر AppGallery و HUAWEI Mobile Cloudو HUAWEI Themes و HUAWEI Video وبحث Petal وخرائط Maps وغيرها المزيد، والتي تعمل جميعها بنظام التشغيل (EMUI). وتغطي خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) مستخدميها في أكثر من 170 بلداً ومنطقة، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة حياة ذكية وجذابة ومتميزة. وبالنظر إلى أننا اليوم نعيش في عالم متصل بالكامل، تواصل خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) رحلة التطور والابتكار للارتقاء بتجربة استخدام الأجهزة المتنقلة إلى مستويات أرقى والوفاء بوعدها بأن تجعل العالم أكثر قرباً وتواصلاً.

لمعرفة المزيد عن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة ، يرجى زيارة الرابط التالي: https://consumer.huawei.com/ae-en/mobileservices/

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2129247/Emirates_HMS_Partnership.jpg

Huawei Mobile Services (HMS) SOURCE