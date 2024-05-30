طيران الرياض يتعاون مع المصمم السعودي محمد آشي لتصميم خط أزياء طاقم طائراته

وقع اختيار طيران الرياض، الناقل الوطني والجديد وشركة الطيران الأكثر تطوراً على مستوى العالم، على مصمم الأزياء السعودي محمد آشي لتصميم خط أزياء طاقم طائرات الناقل الجديد.

تعمل هذه الشراكة الفريدة على خلق نموذج فريد بين عالم الأزياء وقطاع الطيران ليجسد جوهر العلامة التجارية لطيران الرياض ويعكس التزامها الراسخ بتحقيق التميز وتبني أحدث التوجهات المبتكرة.

محمد آشي هو مؤسس علامة آشي ستوديو ومالكها، حيث عمل على تصميم أزياء مجموعة من المشاهير العالميين من أمثال زيندايا بيونسي وبينيلوب كروز وسونام كابور.

من المقرر الكشف عن خط الأزياء الرسمي للناقل الوطني الجديد خلال فعالية 'أسبوع الأزياء الراقية' في باريس في 27 يونيو، على أن يتم إطلاق خط الأزياء بالكامل خلال العام الجاري.

الرياض، المملكة العربية السعودية

30 مايو / أيار 2024

/PRNewswire/ -- كشف "طيران الرياض" الناقل الجوي الوطني الجديد الذي يعتمد أحدث التقنيات الرقمية في مجال الطيران، والمملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن اختياره مصمم الأزياء السعودي محمد آشي لتصميم وإنشاء أول خط إنتاج متخصص في أزياء طواقم طائرات الناقل الوطني الجديد، وهي الشراكة التي تمثل محطة جديدة في رحلة إنجازات طيران الرياض الذي يستهدف خلق نموذج فريد يجمع بين روعة تصاميم أزياء الطاقم وأحدث صيحات الموضة العالمية، ضمن جهوده الحالية استعداداً لإطلاق أولى رحلاته التجارية رسمياً في العام 2025.

Riyadh Air chooses Creative Director Ashi as its cabin crew fashion designer Riyadh Air CEO Tony Douglas

وستجسد مجموعة الأزياء الجديدة بتصاميمها الرائعة، الهوية البصرية المميزة لطاقم أفراد المقصورة لطيران الرياض ونهجه الديناميكي المتمثل في إبراز تفرده وإرساء معايير جديدة كلياً في خدمة العملاء، في الوقت الذي يعمل فيه على إحداث ثورة في عالم الطيران والنقل الجوي من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية والاهتمام البالغ بأدق التفاصيل. وتعد الفخامة والتميز والنظرة المستقبلية، بين السمات المشتركة التي يلتقي فيها طيران الرياض بتصاميم محمد آشي، عبر إبراز تميز المملكة العربية السعودية وإمكاناتها الكبيرة في مجال الابتكار.

وتعليقاً على ذلك، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: "نحن فخورون بالتعاون مع مصمم استثنائي مثل محمد آشي لإنتاج أزياء طواقم طائراتنا الذين يمثلون قيمنا وواجهتنا أمام العالم، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان التعاون مع شخصية على دراية تامة بالثقافة السعودية وأصالتها، بما يجسّد كذلك جوهر علامتنا التجارية وتفردها عن غيرها. وبما أن خط أزياء طاقم طيران الرياض سيكون أول ما سيراه ضيوفنا المسافرون بطائراتنا اعتباراً من العام 2025، فإننا على ثقة تامة بأن تصاميم محمد آشي ستترك انطباعاً إيجابياً دائماً عن علامتنا."

ومن جهته، قال محمد آشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للإبداع في آشي استوديو: "يشرفني للغاية التعاون مع طيران الرياض لتصميم أول خط أزياء للناقل الوطني الجديد الذي سيضطلع بدورٍ ملحوظ في مستقبل المملكة العربية السعودية، من خلال تحويل العاصمة الرياض إلى إحدى أهم الوجهات العالمية في مجال النقل الجوي، وهو ما يجعلني فخوراً للغاية بالمساهمة بشكل إيجابي في هذا المشروع الهام جدا بالنسبة للمملكة. والآن تغمرني سعادةٌ كبيرة بأن أتواجد في المملكة لأكون جزءاً من هذه الرحلة الاستثنائية التي تحلق بأجنحة المملكة العربية السعودية إلى قمم جديدة، وأتطلع قدماً لعرض خط أزياء طاقم طيران الرياض أمام العالم أجمع، وسيتملكني فخرٌ كبير برؤية تصاميمي عند إطلاق أولى الرحلات التجارية لطيران الرياض في العام 2025."

ويُعد محمد آشي أول مصمم أزياء خليجي يحظى بعضوية اتحاد الأزياء الراقية في باريس في العام 2023، إلى جانب كونه أول مصمم أزياء خليجي يتم إدراجه ضمن قائمة "عالم الأزياء 500" التي تعد مؤشراً عالمياً للأشخاص العاملين في هذا القطاع ممن يعملون على رسم معالم جديدة كلياً لعالم الأزياء في العام 2023.

وقد أمضى محمد آشي السنوات الأولى من رحلته الإبداعية في تعلم فنون هذه الحرفة في الولايات المتحدة، وذلك من خلال عمله لدى مجموعة من أبرز بيوت الأزياء العالمية، قبل أن يستقر به الحال في مدينة باريس التي انطلق منها بقوة ليكون أحد رواد هذا المجال في العالم العربي، حيث لاقت تصاميمه الفريدة استحسان المشاهير وأفراد العائلات الملكية ليتحول بعدها إلى رقم صعب في هذه المجال في المملكة العربية السعودية.

وسيتماشى خط أزياء طاقم طيران الرياض مع تصاميم الهوية البصرية الفريدة للناقل الوطني الجديد، والتي كُشف عنها في العام 2023، والتي تجمع بين الراحة والحداثة وكرم الضيافة السعودي الأصيل مع رؤية تضع المستقبل هدفاً. وستضمن تصاميم محمد آشي الفريدة من نوعها، ظهور طاقم طيران الرياض في أبهى حلة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة لضيوفه الناقل الجوي الجديد والمسافرين على متن طائراته.

ويستعد محمد آشي حالياً للكشف عن النماذج الأولية لتصاميم خط أزياء طاقم طيران الرياض وعرض إبداعاته خلال مشاركته بفعاليات أسبوع الأزياء الراقية الذي سينعقد في باريس خلال الفترة من 22 حتى 27 من يونيو المقبل، على أن يتم الكشف عن التصاميم النهائية لخط أزياء طاقم طيران الرياض خلال وقت لاحق من العام الجاري.

ويستهدف طيران الرياض إطلاق أولى رحلاته إيذاناً ببداية عملياته التجارية رسمياً في العام 2025، ليرسي معايير جديدة كلياً لمستقبل تجارب قطاع السفر والنقل الجوي حول العالم لكل من الضيوف والموظفين على حدٍ سواء، مع التزامه الراسخ بتبني أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية في قطاع الطيران.

نبذة عن طيران الرياض

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. ومن خلال توفير تجارب استثنائية تحمل طابع كرم الضيافة السعودي الأصيل، سيربط طيران الرياض المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2023. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.riyadhair.com أو التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] للاستفسارات الإعلامية.

نبذة عن آشي استوديو:

عكفت آشي استوديو منذ نحو عقد من الزمن، على تقديم مجموعة فريدة من نوعها من الأزياء الراقية والأزياء الخاصة بحفلات الزفاف وتشكيلاتها للمناسبات المختلفة في باريس، لتعزز بذلك أسلوبها وطابعها الخاص من التصاميم في كل موسم. واليوم تبدأ دار الأزياء الراقية فصلاً جديداً في تاريخها الحافل بالنجاحات، لتجسّد مرحلة تسعى فيها نحو بلوغ آفاق جديدة كلياً في التصاميم الأنيقة والفاخرة بما يتناغم مع رؤيتها الفريدة. تتبنّى آشي استوديو في تصاميمها الاستثنائية، أحدث التقنيات الحديثة التي تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب عملها على موازنة الفرص المقدمة للرجال والنساء ضمن عروض التشكيلات التي أطلقتها خلال مواسمها السابقة، حيث يتجذر هذا التوجه الجديد للعلامة في مفهومها ورؤيتها للمستقبل، ويحتفي بالمفاهيم الأكثر شمولاً في عالم الأزياء والموضة ويلامس جوهرها بما تمثله من جرأة وحرية، لتدشن آشي استوديو عهداً جديداً في رحلتها نحو الارتقاء إلى آفاق غير مسبوقة من التميز والإبداع في القرن الحادي والعشرين.

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