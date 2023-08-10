طيران الرياض يوقع اتفاقية رعاية رسمية لنادي كرة القدم أتلتيكو مدريد الإسباني

أعلن طيران الرياض الناقل الجوي الجديد من المملكة العربية السعودية والرائد بالابتكار الرقمي ونادي أتلتيكو مدريد أحد أكبر نوادي كرة القدم الأوروبية عن شراكة تاريخية .

. وبموجب الاتفاقية ستصبح طيران الرياض الراعي الرسمي وشريك الطيران الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد لعدة سنوات قادمة .

. يواصل طيران الرياض الكشف عن الاستراتيجية العامة للناقل الجوي استعدادا لانطلاق أولى رحلاته في عام 2025

مدريد، إسبانيا, 10 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- وقع طيران الرياض الناقل الجوي الجديد ونادي كرة القدم أتلتيكو مدريد الإسباني اتفاقية شراكة ليصبح طيران الرياض الراعي الرسمي وشريك الطيران الرسمي للنادي. تمثل هذه الاتفاقية لحظة تاريخية للطرفين، إذ تعد أول رعاية رياضية لطيران الرياض منذ تأسيسها في شهر مارس من العام الحالي.

Tony Douglas, CEO of Riyadh Air, and Miguel Ángel Gil, CEO of Atlético de Madrid, display the new team kit.



إن الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الطرفين ضمن رؤية مشتركة تطمح للتميز والابتكار وسوف تساهم في الوصول إلى شريحة واسعة من الأفراد حول العالم. وبموجب هذه الاتفاقية التاريخية، والتي تمتد لعدة سنوات، فإن شعار طيران الرياض سيكون في مقدمة القميص و لزي الرسمي للاعبي نادي أتلتيكو مدريد.

الجدير بالذكر أن طيران الرياض والتي تتخذ الرياض العاصمة مقرا لإدارة عملياتها التشغيلية؛ كانت قد أبهرت العالم عند كشفها عن الهوية البصرية الفريدة للفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائرتها في معرض باريس الجوي من شهر يونيو لهذا العام. وفي هذا الصياغ، فإن طيران الرياض والتي سوف تتبنى أحدث التقنيات الرقمية للريادة في مجال الطيران تتطلع إلى تقديم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة ممزوجة بطابع من كرم الضيافة السعودية الأصيلة، وستطلق أولى رحلاتها عام2025 ؛ حيث ستربط عاصمة المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول 2030.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لطيران الرياض الأستاذ توني دوغلاس قائلا "أن هذه اللحظة لحظة تاريخية حيث دخل طيران الرياض شراكة طويلة الأمد مع نادي أتلتيكو مدريد أحد أبرز الأندية الرياضية الأوربية ليصبح طيران الرياض الراعي الرسمي وشريك الطيران الرسمي للنادي". واصفا هذه الشراكة "بالتعاون المثالي الذي يجمع الالتزام بالتميز والشغف بربط الأفراد والثقافات حول العالم".

"أذهلت طيران الرياض العالم بإطلاقها الهوية البصرية للفئة الأولى من الأسطول الرسمي بتصميمها الحديث وهذه الشراكة الاستثنائية في مسيرتنا نحو أولى رحلاتنا في 2025. نتطلع للتعاون المستمر مع شركاء النجاح في نادي أتلتيكو مدريد لنقدم تجارب فريدة لجماهير كرة القدم والمسافرين حول العالم".

ومن جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الأستاذ ميغيل أنخيل جيل عن سعادته بهذه الشراكة قائلا "يسرنا أن نرحب طيران الرياض الراعي الرسمي الجديد للنادي. إذ تمثل هذه الشراكة فرصة مميزة لتقديم أفضل التجارب لجماهير النادي. ولدي ثقة أن هذه الشراكة ستدعم النادي ليصل لآفاق جديدة".

إن طيران الرياض ونادي أتلتيكو مدريد سيقدمان التجربة الأمثل للتعاون والابتكار بمعايير استثنائية في قطاع الرياضة.

عن طيران الرياض:

طيران الرياض هو الناقل الجوي الجديد وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والذي تم إطلاقه في مارس 2023، والذي سيعمل بناء على معايير عالمية. حيث يستهدف طيران الرياض تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب تجهيز أسطول طائراته المتطورة بأحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال. يهدف "طيران الرياض" إلى الريادة في قطاع الطيران حيث سيقوم بتجهيز أسطول طائراته بأحدث المميزات الرقمية وأكثرها تقدماً مع تزويدها لتجارب سفر مبتكرة تعد الأفضل في فئتها من ناحية تصميم المقصورة الداخلية للطائرات بالإضافة إلى الجيل الحديث من نظام الترفيه والاتصال على متن الطائرة.

سوف يربط "طيران الرياض" الضيوف المسافرين بأكثر من 100وجهة حول العالم بحلول 2030 وعبر تقديم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.

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صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2183336/Riyadh_Air.jpg

Riyadh Air SOURCE