ظهرت GWM-FTXT بشكل مهيب في معرض الخلايا الوقودية لعام 2024 (FC EXPO) في اليابان، مما يسرع من توسعها في السوق العالمي.

في 29 فبراير 2024، انطلق معرض الخلايا الوقودية (FC EXPO) في طوكيو، اليابان، ليقف كأحد أكبر المعارض في العالم لتقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود. قدمت شركة GWM-FTXT، وهي شركة تابعة لمصنع السيارات الصيني Great Wall Motor والتي تركز على تكنولوجيا الطاقة الهيدروجينية، مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة ذات التطوير الذاتي وحلول الخدمة الشاملة، مما جذب اهتمامًا كبيرًا من العملاء ووسائل الإعلام الأجنبية.

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عرضت GWM-FTXT مجموعة من المكونات الأساسية، بما في ذلك محركات خلايا الوقود الهيدروجينية عالية القوة بقدرة 100 كيلوواط (للمركبات الخاصة) و 255 كيلوواط (للمركبات التجارية)، ومجموعات لوحات الجرافيت الموسعة بقوة 300+ كيلوواط، والجيل الثاني من MEA عالي الأداء، وخزانات تخزين الهيدروجين من النوع الرابع بضغط 70 ميجا باسكال، ومجموعة من الأوتار الهيدروجينية OTV. لقد وصلت بعض مؤشرات الأداء الرئيسية إلى قمم دولية بالفعل، مما حصل على العديد من الشهادات الدولية السلطوية مثل ASPICE CL2، و(EC79) KBA، وIATF 16949:2016، وISO 26262، مما يدل على الأهلية والقدرات على توفير المواد للعملاء العالميين.

أطلقت GWM-FTXT العديد من طرازات المركبات التجارية الهيدروجينية في السوق الصينية على نطاق واسع، مع سيناريوهات تطبيق تغطي النقل اللوجستي، والنقل العام، والسفن الهيدروجينية، ومجالات أخرى، مما أدى إلى فوائد اقتصادية وبيئية جيدة، وتقدير، وثقة من المستخدمين النهائيين في السوق الصينية.

بينما تسعى GWM-FTXT لتسريع توسعها في السوق العالمية، تم التوقيع على تعاونات إستراتيجية مع شركات ومؤسسات في عدة دول بما في ذلك البرازيل، وكندا، وإيطاليا. معًا، يهدفون إلى استكشاف الأسواق الدولية الخارجية بشكل جماعي، مستفيدين من الخبرة التطبيقية المتراكمة في السوق الصينية لتوسيع النفوذ تدريجياً إلى الأسواق العالمية. تسعى هذه الجهود المشتركة إلى دفع الابتكارات التكنولوجية الرئيسية والتطبيقات المتنوعة في صناعة الطاقة الهيدروجينية العالمية، مما يحفز الانتقال نحو الطاقة الخضراء عالميًا.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2349947/1.jpg