ظهرت العدد من المنتجات الجديدة لشركة ساينو تراك في معرض Big 5 Construct في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا, 11 يونيو / حزيران 2024/PRNewswire/ -- من يوم 4 إلى يوم 6 يونيو، جلبت شركة ساينو تراك عددا من المنتجات الجديدة إلى معرض Big 5 Constructفي جنوب إفريقيا، مما يدل على المكانة الرائدة لشركة ساينو تراك في السوق الأفريقية وقدرتها على الابتكار.
شركة ساينو تراك (جنوب أفريقيا) المحدودة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ساينو تراك تأسست في جنوب أفريقيا، وتعمل على توفير حلول نقل هندسية ولوجستية متكاملة عالية الجودة لجنوب إفريقيا والدول المجاورة. وتتمسك بتقليد ساينو تراك، وتتمسك بفلسفة العمل المتمثلة في وضع الجودة في المقام الأول وتحقيق رضا العملاء، وفازت بالثقة والدعم من عملائنا.
يعد معرض Big 5 Constructفي جنوب إفريقيا أحد معارض البناء والمركبات وآلات البناء الأكثر تأثيرا في إفريقيا. ويجذب المهنيين وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المعرض كل عام. وأقيم المعرض في مركز غالاغر للمؤتمرات (Gallagher Convention Center) في جنوب أفريقيا من يوم 4 إلى يوم 6، وهو حدث مهم كبير الحجم في الصناعة بحيث يشارك فيه العديد من العارضين.
شركة ساينو تراك (جنوب أفريقيا) المحدودة قدمت أحدث مجموعة منتجاتها في المعرض، بما في ذلك سلسلة جرارات الخدمات اللوجستية الراقية للمسافة الطويلة عالية الجودةSITRAKC9H 540HP وC7H 480HP وسلسلة جرارات NX 480HPلمسافة قصيرة ومتوسطة وسلسلة شاحنات قلابة هندسية خفيفة الوزن HOWO6 * 4 وشاحنات خلط وشاحنات رشاشات، وأظهرت أحدث إنجازات الشركة في مجال بحث وتطويرالمنتجات. وعلى وجه الخصوص، جذبت حلول الشركة المخصصة التي تتكيف مع البيئة واحتياجات السوق في جنوب إفريقيا الكثير من الاهتمام والثناء من العملاء.
بالإضافة إلى عرض المنتجات، كشك شركة ساينو تراك (جنوب أفريقيا) المحدودة يكون لديها أيضا خدمات التبادلات الفنية المهنية والخدمات الاستشارية، وتوفير للعملاء الفرص وجها لوجه مع المهندسين المهنية لمناقشة الحلول وتبادل أحدث اتجاهات الصناعة والتطورات التكنولوجية.
في المستقبل، شركة ساينو تراك (جنوب أفريقيا) المحدودة سوف تزيد من توسيع استثماراتها في جنوب أفريقيا والدول المجاورة، وتتمسك بمفهوم" Always Moving, Always Earning"، وتعمل على تزويد العملاء في جنوب أفريقيا والدول المجاورة أفضل المنتجات والخدمات، وتحقيق التطوير مع الشركاء لخلق مستقبل أفضل!
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