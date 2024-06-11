ظهرت العدد من المنتجات الجديدة لشركة ساينو تراك في معرض Big 5 Construct في جنوب أفريقيا Middle East - Arabic USA - Français USA - English Sinotruk 11 يونيو, 2024, 16:36 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا, 11 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- من يوم 4 إلى يوم 6 يونيو، جلبت شركة ساينو تراك عددا من المنتجات الجديدة إلى معرض Big 5 Construct في جنوب إفريقيا، مما يدل على المكانة الرائدة لشركة ساينو تراك في السوق الأفريقية وقدرتها على الابتكار. Continue Reading

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شركة ساينو تراك (جنوب أفريقيا) المحدودة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ساينو تراك تأسست في جنوب أفريقيا، وتعمل على توفير حلول نقل هندسية ولوجستية متكاملة عالية الجودة لجنوب إفريقيا والدول المجاورة. وتتمسك بتقليد ساينو تراك، وتتمسك بفلسفة العمل المتمثلة في وضع الجودة في المقام الأول وتحقيق رضا العملاء، وفازت بالثقة والدعم من عملائنا.

يعد معرض Big 5 Construct في جنوب إفريقيا أحد معارض البناء والمركبات وآلات البناء الأكثر تأثيرا في إفريقيا. ويجذب المهنيين وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المعرض كل عام. وأقيم المعرض في مركز غالاغر للمؤتمرات (Gallagher Convention Center) في جنوب أفريقيا من يوم 4 إلى يوم 6، وهو حدث مهم كبير الحجم في الصناعة بحيث يشارك فيه العديد من العارضين.

شركة ساينو تراك (جنوب أفريقيا) المحدودة قدمت أحدث مجموعة منتجاتها في المعرض، بما في ذلك سلسلة جرارات الخدمات اللوجستية الراقية للمسافة الطويلة عالية الجودة SITRAK C9H 540HP وC7H 480HP وسلسلة جرارات NX 480HP لمسافة قصيرة ومتوسطة وسلسلة شاحنات قلابة هندسية خفيفة الوزن HOWO 6 * 4 وشاحنات خلط وشاحنات رشاشات، وأظهرت أحدث إنجازات الشركة في مجال بحث وتطوير المنتجات. وعلى وجه الخصوص، جذبت حلول الشركة المخصصة التي تتكيف مع البيئة واحتياجات السوق في جنوب إفريقيا الكثير من الاهتمام والثناء من العملاء.

بالإضافة إلى عرض المنتجات، كشك شركة ساينو تراك (جنوب أفريقيا) المحدودة يكون لديها أيضا خدمات التبادلات الفنية المهنية والخدمات الاستشارية، وتوفير للعملاء الفرص وجها لوجه مع المهندسين المهنية لمناقشة الحلول وتبادل أحدث اتجاهات الصناعة والتطورات التكنولوجية.

في المستقبل، شركة ساينو تراك (جنوب أفريقيا) المحدودة سوف تزيد من توسيع استثماراتها في جنوب أفريقيا والدول المجاورة، وتتمسك بمفهوم" Always Moving, Always Earning"، وتعمل على تزويد العملاء في جنوب أفريقيا والدول المجاورة أفضل المنتجات والخدمات، وتحقيق التطوير مع الشركاء لخلق مستقبل أفضل!

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