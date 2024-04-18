ظهور JinenU Solar لأول مرة في الشرق الأوسط - وضع مخصص جذاب وخدمات متميزة تلفت الانتباه

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- في 16 أبريل 2024، انعقد مؤتمر قمة والمعرض العالمي لطاقة المستقبل (WFES) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) أصبح هذا الحدث أكبر معرض للطاقة المتجددة وأكثرها تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يجمع شركات الطاقة الكهروضوئية من جميع أنحاء العالم لعرض التقنيات والمنتجات المتقدمة التي تغطي سلسلة صناعة الطاقة الكهروضوئية بأكملها. ظهرت شركة JinenU Solar لأول مرة في WFES مع مجموعة متنوعة من الوحدات المخصصة، حيث قدمت نماذج جديدة مبتكرة ومميزة ومخصصة للعملاء المحليين.

لا يجلب ظهور JinenU Solar لأول مرة نمطًا جديدًا مذهلًا من وحدات الطاقة الكهروضوئية إلى منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل يوضح أيضًا وحدات تصنيع مخصصة مصممة خصيصًا لخصائص سوق الشرق الأوسط. لا تلبي الوحدات الطلب على تحويل الطاقة بكفاءة من حيث الأداء فحسب، بل تأخذ أيضًا بعين الاعتبار العوامل المناخية والبيئية الفريدة للمنطقة في تصميمها مثل مقاومة درجات الحرارة العالية والعواصف الرملية، مما يساعد العملاء على تحقيق أقصى استفادة من استخدام الطاقة وتعزيز الفوائد الاقتصادية.

بصفتها رائدة ومستكشفة في مجال التصنيع المخصص، تلتزم JinenU Solar بتزويد العملاء العالميين بخدمات إنتاج وتصنيع مخصصة لمجموعة كاملة من المنتجات الكهروضوئية عالية الجودة وعالية الكفاءة. بفضل أسلوب التصنيع المخصص الفريد والمنتجات المخصصة عالية الجودة والكفاءة، جذبت الشركة الكثير من الاهتمام من العملاء في سوق الشرق الأوسط في اليوم الأول من المعرض. بالتعاون مع العملاء في منطقة الشرق الأوسط، نستكشف فرصًا جديدة للتعاون الأخضر، بهدف خلق قيمة أكبر للعملاء والسوق.

لا يوضحالظهور الأول لأسلوب التصنيع المخصص لشركة JinenU Solar في المعارض الدولية قوة قدرات التخصيص لشركة JinenU Solar لجمهور أوسع فحسب، بل يوفر أيضًا للعملاء مجموعة كبيرة من الخيارات من المنتجات المخصصة الفعالة والمستقرة. في المستقبل، تواصل JinenU Solar الحفاظ على مكانتها في خدمة الصناعة بأكملها والتخصيص للعالم بأسره، وتوفير منتجات وخدمات مخصصة عالية الجودة للعملاء في سوق الشرق الأوسط، وتقديم خدمات تصنيع مخصصة لمزيد من المناطق. سيوفر ذلك خيارات مختلفة ومتنوعة ومتكاملة، مما يعزز التحول وتحديث هيكل الطاقة العالمي.