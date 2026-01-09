ظهور أول مثير في معرض CES 2026: نظام DM-EXTON2 من DAIMON ROBOTICS، أول نظام للحصول على بيانات التشغيل عن بُعد بتأثير اللمس في العالم

شينزين ، الصين ، 9 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أُقيم "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2026" مؤخرًا في لاس فيجاس. خلال المعرض ، كشفت شركة "دايمون روبوتكس" (Daimon Robotics) النقاب عن DM-EXton2 ، أول نظام استحواذ على البيانات عن بُعد في العالم. إنه يعالج بشكل مباشر الاختناقات الحرجة في "بيانات التدريب عالية الجودة" في قفزة الروبوتات الذكية إلى الأمام ، مما يضع أساسًا متينًا لتعميم الروبوتات واستقلالها.

image

كجسر يربط بين الذكاء البشري والروبوتي ، تتيح أنظمة جمع البيانات عن بُعد التحكم عن بُعد أثناء جمع البيانات متعددة الأبعاد (الحركة ، التحكم في القوة ، الإحساس اللمسي) ، وتوفير مواد تدريبية عالية الجودة للتعلم الذاتي للروبوتات. في خضم التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي ، تحوَّل عنق الزجاجة في تطور الروبوت من قوة الحوسبة والخوارزميات إلى نقص في بيانات العالم المادي ؛ حيث أصبح الحصول على بيانات التشغيل عن بُعد بتأثير اللمس هو المسار الأساسي لتحويل التجربة البشرية إلى "الحدس المادي" للآلة.

من خلال البناء على نقاط قوة سلفه في التأخير المنخفض والدقة العالية والتوافق غير المتجانس ، يتميز نظام DM-EXton2 بمستويات محسنة للهيكل العام والهندسة البشرية.

ومن الجدير بالذكر أن تصميمه الذي يتسم بسرعة التغيير والفك والتركيب يسمح بالتبديل دون أدوات بين أوضاع لوحة التحكم والقفازات في ثوانٍ ، متوافقًا مع الأذرع القابضة والأيدي الماهرة وغيرها من المؤثرات النهائية ، مما يقلل من تكاليف التبديل بين المهام وحواجز النشر.

تعطي ردود الفعل اللمسية الخارقة للروبوتات إحساسًا بـ "اللمس" أثناء التشغيل عن بُعد. فهي توفر بيانات في الوقت الفعلي حول قوة الاتصال والضغط للمشغلين ، وبالتالي تحسين معدلات النجاح في المهام الحساسة مثل التعامل مع الأجسام الهشة وعمليات التركيب/الفك الدقيقة، فضلاً عن كفاءة الحصول على البيانات عالية الجودة - حتى عندما يتم إعاقة الرؤية ، يمكن للمشغلين الحكم على خصائص الأجسام من خلال تأثير القوة لتحقيق إمساك الأشياء ووضعها بشكل مستقر.

عرضت "دايمون" أيضًا مجموعة من أجهزة الإدراك اللمسية القائم على الرؤية في "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية"، مما لفت انتباهًا واسعًا من الشركات المصنعة للروبوتات والخبراء والإعلام على المستوى العالمي.

تأسست "دايمون" في "جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا" (HKUST) ، وشارك في تأسيسها البروفيسور "مايكل يو وانغ"، المدير المؤسس لمعهد الروبوتات في "جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا" ، والدكتور "دوان جيانغ هوا". فهي تفتخر بالإنجازات العالمية في مجال البحث والتطوير، والخبرة التقنية والخبرة المثبتة في توسيع نطاق المنتجات إلى دخل سنوي بالمليارات.

تلتزم الشركة ببناء بنية تحتية للتلاعب بمهارة للذكاء المدمج. من خلال منهجيتها "ثلاثية الأبعاد" القائمة على محاور الاستراتيجية - الأجهزة، والبيانات، والنشر، فإنها تخلق حلقة مغلقة من الإدراك إلى التنفيذ ، مما يدفع إلى تقديم مهارات بارعة قابلة للتطوير عبر نماذج (DaaS) "البيانات كخدمة" و(VTLA) "الرؤية - اللمس - اللغة - الحركة" ، ما يؤدي إلى تمكين الروبوتات بقدرات التلاعب في العالم المادي القابلة للتعميم.

https://www.youtube.com/watch?v=IZMEs6oHf14

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2857399/image.jpg

للتواصل: Niya Nie، البريد الإلكتروني: [email protected]