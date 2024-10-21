ظهور رائع من "إنسبور" في معرض GITEX IMPACT 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر، تم الإطلاق المتميز لمعرض "جايتكس إمباكت 2024" (GITEX IMPACT 2024) في دبي. تشرفت شركة "إنسبور" بالمشاركة في المعرض ، وعرض مبادراتها التسويقية وتقديم المنتجات التكنولوجية الرئيسية والحلول وسيناريوهات التطبيق وغيرها من العروض.

باعتباره أكبر معرض للعلوم والتكنولوجيا في الشرق الأوسط ، كان لإنسبور امتياز عرض مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك شاشة ذكية متنقلة مع محطة ذكية ، وأكوام شحن ، وكبائن تخزين الطاقة ، والدروع الباردة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك ، قدمنا العديد من التطبيقات والحلول التكنولوجية المبتكرة مثل خدمات الحوسبة السحابية ، ومبادرات المدن الخضراء ، والشبكات المستقلة ، وخدمات مراكز البيانات الشاملة في معرض "جايتكس إمباكت". وقد أصبح ذلك ممكنًا من خلال أعمالنا الأساسية السبعة و 13 منتجًا وحلًا متميزًا. علاوة على ذلك ، أُتيحت لنا الفرصة لعرض العديد من الحالات المثالية للصناعات الذكية خلال المعرض ، بما في ذلك الطب الذكي ، وتربية الماشية الذكية ، وبوابتنا الفائقة.

استغلالاً لتلك الفرصة ، أقمنا علاقات تعاون تجاري مع أكثر من 50 شركة في 17 دولة ومنطقة ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر واليمن وتركيا وباكستان والهند وأرمينيا والمغرب والمملكة المتحدة وغينيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

في الوقت نفسه، أجرينا العديد من الأنشطة الترويجية التي تركزت على موضوع المحطات المحايدة للكربون ، بهدف تقديم حلنا المتكامل الذي يشمل أكوام شحن السيارات ، وخزانات تخزين الطاقة ، وأنظمة الطاقة الكهروضوئية المنزلية. بالإضافة إلى ذلك ، سلطنا الضوء على منتج الإدارة السحابية للمزارع الخاص بنا ، والذي يركز على حلول التربية الذكية.

بصفتنا مزودًا رائدًا لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة في الصين ، يشمل نطاق أعمالنا الأساسي معدات الحوسبة، وحلول البرمجيات، وخدمات الحوسبة السحابية، وتقنيات الاتصالات من الجيل التالي، والبيانات الضخمة، ومختلف سيناريوهات التطبيق. قامت شركة "إنسبور" بتسليم المنتجات والخدمات إلى أكثر من 120 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. تدير الشركة، التي يقع مقرها في مدينة "جنان" بالصين، العديد من مراكز الأبحاث والتطوير والفروع على مستوى العالم ، مع توظيف أكثر من 30،000 موظف.